9:0 – команда Малкома рвет, у него хет-трик. Затмили даже Роналду с дублем и камбэк с 1:3 на 4:3 после 90-й
Мощнейший тур в Саудовской Аравии.
«Аль-Хилаль» даже без Неймара разрывает Саудовскую Аравию: в 14-м туре уничтожили «Аль-Хазем» (9:0) с хет-триком Малкома.
У Малкома уже два хет-трика в саудовской лиге. «Аль-Хилаль» – лидер чемпионата
В первом тайме «Аль Хилаль» только разгонялся: забили всего три, зато с мини-шедевром. Саудовский полузащитник Мохамед Канно бабахнул издали – вратарь коснулся мяча, но не выручил.
Просто оцените дистанцию до ворот.
Во второй половине красоты стало меньше, а голов – больше. Тут и включился Малком – забил три мяча: на 52-й, 55-й и 85-й. Вместе с ним позабавились Александар Митрович (1+1) и Сергей Милинкович-Савич (гол и ассист за 20 минут).
Малком развлекается в Саудовской Аравии: у него уже два хет-тика (был в первом туре) и в сумме девять голов с четырьмя ассистами в 14 матчах чемпионата. В гонке бомбардиров он уступает только партнеру по команде Митровичу (11 мячей) и Криштиану Роналду из «Аль-Насра» (15).
Победа «Аль-Хилаля» удивляет только масштабом. Вообще играли против слабейшей команды лиги: последнее 18-е место, всего семь очков в 14 турах. Это грустно, но предсказуемо: у «Аль-Хазема» ни одной европейской звезды. «Аль-Хилаль» же, напротив, лидер саудовской лиги: опережают «Аль-Наср» Роналду на четыре очка.
Еще яркое в туре: Роналду с дублем, у Игало хет-трик, скромные клубы искрят топ-концовками
Несколько главных сюжетов.
● Нападающий «Аль-Вахды» Одион Игало – еще один герой тура. Закинул хет-трик «Аль-Халиджу», только один мяч – с пенальти. Нигериец настрелял восемь голов в 12 матчах – приближается к лидерам бомбардирской гонки.
● Криштиану Роналду не лучший бомбардир тура: у него дубль. Забил два мяча «Аль-Охдуду» (выиграли 3:0). 15 голов за 13 матчей – бешеные цифры португальца в сезоне. Всего за «Аль-Наср» у него 38 голов и 11 передач в 43 матчах – безумная форма, даже с поправкой на уровень лиги.
● «Аль-Таи» и «Аль-Раэд» выдали безумную концовку. «Аль-Таи» на 91-й минуте проигрывал 1:3, но умудрился выиграть! Сначала Абдулла Аль-Фахад срезал в свои, а потом постарался Бернард Менса (долго играл в Турции, был сезон в «Бешикташе»): забил второй пенальти и сделал ассист. Всего добавили 10 минут, «Аль-Таи» успел трижды забить – признаки магии на Ближнем Востоке.
● «Дамак» почти тайм с «Абха» играл в большинстве, а победу вырвал только в добавленные минуты – забили на 95-й и 98-й, закончив 4:2. Полузащитник Жорж-Кевин Нкуду (экс-«Марсель», «Бешикташ») тоже оформил хет-трик, но два из трех – с пенальти.
По сути разговоры про вхождение в ТОП - 5 не такой уж и бред
Если не по уровню мастерства, то по зрительскому интересу в мире вполне может побороться с Францией
такую же картину можно встретить во Франции после 13 туров: Мбаппе (14) вдое опережает Акора Адамса (7) на втором месте.
Испания, 13 туров: Беллингем (10) забил на 2 мяча больше, чем Борха Майораль (8).
Германия, 12 туров: Кейн (18) забил на 3 больше, чем Серу Гирасси (15).
Англия, 13 туров: Холланд (14) сильно дерёт "ноунеймов" Салаха (10) и Сона (8) и даже величайшего Джеррода Боуэна (8). видимо, тож чемпионат бедуинов.
Италия, 12 туров: Мартинес (12) заметно опережает "ноунеймов" Жиру (7) и Лукаку (6).
в общем, если умный человек подумает над этими числами, то он придёт к следующим выводам:
1. проще всего лидеру забивать в Германии. это потому что чемп - дно, или Бавария и Кейн - доминаторы?
2. и в лучших чемпионатах (Испания, Германия, Англия) всегда есть ноунеймы, которые идут близко к звёздам.
3. сила чемпионата не коррелирует с результативностью звёзд. Холланд забивал много везде, Роналду забивал много везде. в то же время, сейчас в Испании Беллингем положил всего 10 мячей в 13-ти турах.
4. паттерн результативности "чемпионата бедуинов" не отличается от Франции. мы все помним, как там играл твой кумир.
Бавария недавно убила 8-0 Дармштадт.
Аталанта в прошлом году в Серии А сыграла 8-2.
Ливерпуль в прошлом сезоне убил Борнмут 9-0.
Мадрид 6-0 Вальядолид.
Монпелье 7-0 Брест.
Такие счета случаются стабильно и в топ лигах.
Звучит как "Паваротти говно, мне Михалыч напел" .
Какой оутсайдер? С кем играл? Недавно, это когда? Кто сказал? Весь клуб или какой-то игрок?
У вас нет конкретики, а потому сказанное вами буквально ничем не отличается от выдумки и не даёт никакого материала для анализа
Мы говорим о зрительском интересе
Шансов, что вечером в субботу нейтральный зритель выберет провести время за просмотром Португальского чемпионата стремится к нулю
Как и голландского
Как и французского
Да и Испанский смотреть не будут
АПЛ - конечно, Германию запросто, Италию может быть
А все остальное, если ты не житель/фанат/специалист - смотреть это пытка.
И тут чемпионат СА шансов что включат нейтральные зрители, гораздо больше. Из-за Роналду, Малкома, Бензема, Мане, Кулибали, Хендерсона, Джеррарда и тд.
Поглядеть, понастальгировать, порадоваться за любимчиков
И все
В этом смысл
И что-то я не видел комментов в духе "Соревноваться должны коллективы сопоставимого уровня" и т.д.
Только все это с реальным соревновательным интересом
(Там и Азиатская ЛЧ есть)
Что повышает эмоции от просмотра
Народ хочет зрелищ
И СА (да посредством звёзд) это дает