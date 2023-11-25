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9:0 – команда Малкома рвет, у него хет-трик. Затмили даже Роналду с дублем и камбэк с 1:3 на 4:3 после 90-й

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Футбол Футбол

Мощнейший тур в Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» даже без Неймара разрывает Саудовскую Аравию: в 14-м туре уничтожили «Аль-Хазем» (9:0) с хет-триком Малкома.

У Малкома уже два хет-трика в саудовской лиге. «Аль-Хилаль» – лидер чемпионата

В первом тайме «Аль Хилаль» только разгонялся: забили всего три, зато с мини-шедевром. Саудовский полузащитник Мохамед Канно бабахнул издали – вратарь коснулся мяча, но не выручил.

Просто оцените дистанцию до ворот.

Во второй половине красоты стало меньше, а голов – больше. Тут и включился Малком – забил три мяча: на 52-й, 55-й и 85-й. Вместе с ним позабавились Александар Митрович (1+1) и Сергей Милинкович-Савич (гол и ассист за 20 минут).

Малком развлекается в Саудовской Аравии: у него уже два хет-тика (был в первом туре) и в сумме девять голов с четырьмя ассистами в 14 матчах чемпионата. В гонке бомбардиров он уступает только партнеру по команде Митровичу (11 мячей) и Криштиану Роналду из «Аль-Насра» (15).

Победа «Аль-Хилаля» удивляет только масштабом. Вообще играли против слабейшей команды лиги: последнее 18-е место, всего семь очков в 14 турах. Это грустно, но предсказуемо: у «Аль-Хазема» ни одной европейской звезды. «Аль-Хилаль» же, напротив, лидер саудовской лиги: опережают «Аль-Наср» Роналду на четыре очка.

Еще яркое в туре: Роналду с дублем, у Игало хет-трик, скромные клубы искрят топ-концовками

Несколько главных сюжетов.

● Нападающий «Аль-Вахды» Одион Игало – еще один герой тура. Закинул хет-трик «Аль-Халиджу», только один мяч – с пенальти. Нигериец настрелял восемь голов в 12 матчах – приближается к лидерам бомбардирской гонки.

● Криштиану Роналду не лучший бомбардир тура: у него дубль. Забил два мяча «Аль-Охдуду» (выиграли 3:0). 15 голов за 13 матчей – бешеные цифры португальца в сезоне. Всего за «Аль-Наср» у него 38 голов и 11 передач в 43 матчах – безумная форма, даже с поправкой на уровень лиги.

● «Аль-Таи» и «Аль-Раэд» выдали безумную концовку. «Аль-Таи» на 91-й минуте проигрывал 1:3, но умудрился выиграть! Сначала Абдулла Аль-Фахад срезал в свои, а потом постарался Бернард Менса (долго играл в Турции, был сезон в «Бешикташе»): забил второй пенальти и сделал ассист. Всего добавили 10 минут, «Аль-Таи» успел трижды забить – признаки магии на Ближнем Востоке.

● «Дамак» почти тайм с «Абха» играл в большинстве, а победу вырвал только в добавленные минуты – забили на 95-й и 98-й, закончив 4:2. Полузащитник Жорж-Кевин Нкуду (экс-«Марсель», «Бешикташ») тоже оформил хет-трик, но два из трех – с пенальти.

Фото: instagram.com/alhilal; instagram.com/alnassr

28 комментариев

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TaR
Обзор матчей читается не менее интересно чем европейских лиг
+30
-5
+25
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JohnnyMulka
Ответ TaR
Обзор матчей читается не менее интересно чем европейских лиг
А за счёт знакомых имен, даже поинтереснее чем условные лиги Португалии или Нидерландов

По сути разговоры про вхождение в ТОП - 5 не такой уж и бред
Если не по уровню мастерства, то по зрительскому интересу в мире вполне может побороться с Францией
+36
-14
+22
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vulturecrow
Ответ ZjzoRe
лига двора когда всякие ноунеймы забивают чуть меньше, становится понятно, чего стоят эти стопицот голов гелевого в чемпионате бедуинов
Саудовская Аравия, 14 туров: "ноунейм" Малкольм (9) забил "почти" столько, сколько Роналду (15). по факту, почти в 2 раза меньше. просто ты пока арифметику не выучил.
такую же картину можно встретить во Франции после 13 туров: Мбаппе (14) вдое опережает Акора Адамса (7) на втором месте.

Испания, 13 туров: Беллингем (10) забил на 2 мяча больше, чем Борха Майораль (8).
Германия, 12 туров: Кейн (18) забил на 3 больше, чем Серу Гирасси (15).
Англия, 13 туров: Холланд (14) сильно дерёт "ноунеймов" Салаха (10) и Сона (8) и даже величайшего Джеррода Боуэна (8). видимо, тож чемпионат бедуинов.
Италия, 12 туров: Мартинес (12) заметно опережает "ноунеймов" Жиру (7) и Лукаку (6).

в общем, если умный человек подумает над этими числами, то он придёт к следующим выводам:
1. проще всего лидеру забивать в Германии. это потому что чемп - дно, или Бавария и Кейн - доминаторы?
2. и в лучших чемпионатах (Испания, Германия, Англия) всегда есть ноунеймы, которые идут близко к звёздам.
3. сила чемпионата не коррелирует с результативностью звёзд. Холланд забивал много везде, Роналду забивал много везде. в то же время, сейчас в Испании Беллингем положил всего 10 мячей в 13-ти турах.
4. паттерн результативности "чемпионата бедуинов" не отличается от Франции. мы все помним, как там играл твой кумир.
+25
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+12
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arspurs9
Ответ ascir
Счет 9:0 в принципе очень плохой признак. В нормальной конкурентной лиге (любого уровня) таких счетов быть не должно. Соревноваться должны коллективы сопоставимого уровня.
Когда то Реал и Барса вполне могли по 6-8 мячей закидывать в Ла Лиге по несколько раз за сезон.
Бавария недавно убила 8-0 Дармштадт.
Аталанта в прошлом году в Серии А сыграла 8-2.
Ливерпуль в прошлом сезоне убил Борнмут 9-0.
Мадрид 6-0 Вальядолид.
Монпелье 7-0 Брест.
Такие счета случаются стабильно и в топ лигах.
+8
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+7
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МТБ
Ответ ZjzoRe
смешно, недавно какой-то аутсайдер бундеслиги играл с этими аль бухлялями и был поражен невероятно низким уровнем соперника сказал лучше бы против пацанов со двора скатали и то пользы больше было бы
Эм.. Я, конечно, не поражён уровнем лиги СА, но у вас вообще ноль конкретики.
Звучит как "Паваротти говно, мне Михалыч напел" .

Какой оутсайдер? С кем играл? Недавно, это когда? Кто сказал? Весь клуб или какой-то игрок?
У вас нет конкретики, а потому сказанное вами буквально ничем не отличается от выдумки и не даёт никакого материала для анализа
+13
-6
+7
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AleksandrKuznetsov
1 декабря матч всего футбольного уикенда, Аль Хиляль - Аль Наср
+6
-2
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Антон Киселёв
Ответ JohnnyMulka
А за счёт знакомых имен, даже поинтереснее чем условные лиги Португалии или Нидерландов По сути разговоры про вхождение в ТОП - 5 не такой уж и бред Если не по уровню мастерства, то по зрительскому интересу в мире вполне может побороться с Францией
Да, только как это возможно определить... Вот например чемпионат Бразилии сильнее французского (португальского, голландского)?
+5
-1
+4
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ZjzoRe
Ответ JohnnyMulka
А за счёт знакомых имен, даже поинтереснее чем условные лиги Португалии или Нидерландов По сути разговоры про вхождение в ТОП - 5 не такой уж и бред Если не по уровню мастерства, то по зрительскому интересу в мире вполне может побороться с Францией
смешно, недавно какой-то аутсайдер бундеслиги играл с этими аль бухлялями и был поражен невероятно низким уровнем соперника сказал лучше бы против пацанов со двора скатали и то пользы больше было бы
+9
-7
+2
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JohnnyMulka
Ответ Антон Киселёв
Да, только как это возможно определить... Вот например чемпионат Бразилии сильнее французского (португальского, голландского)?
Да мне как зрителю вообще не важно, кто там кого сильнее

Мы говорим о зрительском интересе
Шансов, что вечером в субботу нейтральный зритель выберет провести время за просмотром Португальского чемпионата стремится к нулю
Как и голландского
Как и французского
Да и Испанский смотреть не будут
АПЛ - конечно, Германию запросто, Италию может быть
А все остальное, если ты не житель/фанат/специалист - смотреть это пытка.

И тут чемпионат СА шансов что включат нейтральные зрители, гораздо больше. Из-за Роналду, Малкома, Бензема, Мане, Кулибали, Хендерсона, Джеррарда и тд.
Поглядеть, понастальгировать, порадоваться за любимчиков
И все
В этом смысл
+3
-1
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artemka07
Ответ ascir
Счет 9:0 в принципе очень плохой признак. В нормальной конкурентной лиге (любого уровня) таких счетов быть не должно. Соревноваться должны коллективы сопоставимого уровня.
Счёт 8:0 был буквально два месяца назад в АПЛ в матче Ньюкасл-Шеффилд, вполне себе конкуретноспособная лига)

И что-то я не видел комментов в духе "Соревноваться должны коллективы сопоставимого уровня" и т.д.
+2
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Имя Фамилия
Немного не по теме СА, но в Катаре сейчас также блистает Ясин Браими. Мега талант из Клерфонтена, который увы так и не поиграл в топ клубе. За 5 лет в Катаре это однозначно лучший его сезон, 17 гол+пас за 8 матчей. Конечно чемп Катара сильно слабее СА, но такая игра чем не повод снова вызваться в сборную, Алжиру он бы точно не помешал.
+3
-2
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Oleg Nikolaev
Ответ AleksandrKuznetsov
1 декабря матч всего футбольного уикенда, Аль Хиляль - Аль Наср
Взрывное дерби
+1
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хавбек+
Хазем теперь в одном клубе с Борнмутом и Саутгемптоном
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Дмитрий Кожевин
Дамак и Абха - белые вороны из лиги Аль- что то там
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Интеллигентный колхозник
Ответ TaR
Обзор матчей читается не менее интересно чем европейских лиг
Вот только смотрятся матчи чуть-чуть по-другому)
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АдминБЦ
Ответ Антон Киселёв
Да, только как это возможно определить... Вот например чемпионат Бразилии сильнее французского (португальского, голландского)?
Осталось всего полтора года и определить будет вполне возможно. КЧМ-2025 с 32 командами даст довольно чёткий ответ.
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Компотов
Ответ JohnnyMulka
Да мне как зрителю вообще не важно, кто там кого сильнее Мы говорим о зрительском интересе Шансов, что вечером в субботу нейтральный зритель выберет провести время за просмотром Португальского чемпионата стремится к нулю Как и голландского Как и французского Да и Испанский смотреть не будут АПЛ - конечно, Германию запросто, Италию может быть А все остальное, если ты не житель/фанат/специалист - смотреть это пытка. И тут чемпионат СА шансов что включат нейтральные зрители, гораздо больше. Из-за Роналду, Малкома, Бензема, Мане, Кулибали, Хендерсона, Джеррарда и тд. Поглядеть, понастальгировать, порадоваться за любимчиков И все В этом смысл
То бишь получается что-то типа "Кубка легенд"?
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JohnnyMulka
Ответ Компотов
То бишь получается что-то типа "Кубка легенд"?
Да
Только все это с реальным соревновательным интересом
(Там и Азиатская ЛЧ есть)
Что повышает эмоции от просмотра

Народ хочет зрелищ
И СА (да посредством звёзд) это дает
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Имя Фамилия
Многие привыкли чекать только статистику Роналду, но визуально его игра впечатляет ещё больше. В последние годы в Европе Криш был психологически подавлен из-за болезни матери, смерти сына и предательства в МанЮ, что конечно сказывалось на его игре. Но в Аравии Рон решил личные трудности и сейчас он наслаждается футболом. Сейчас Криш напоминает почему считался одним из самых техничных игроков и лучшим ассистентом в истории ЛЧ. Помимо офигенных голов дальними ударами нерабочей ногой он выдаёт шикарные ассисты и ведёт игру Аль Насра. Часто находясь перед воротами он катил на пустые партнёрам, вместо того, чтобы забивать самому. Просто посмотрите на его дубль Охдуду, оба гола вершина технического мастерства, как он эту свечу к ноге приклеил, ещё и совместив с ложным замахом, так в центре поля не каждый может, а он это делает прямо перед воротами в окружении защитников. В 39 лет Криш ещё попылит на Евро в этом нет никаких сомнений.
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-3
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KTK
Ответ AleksandrKuznetsov
1 декабря матч всего футбольного уикенда, Аль Хиляль - Аль Наср
Так сказать Боксинг дэй
+1
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Levaevich
Это всё школа Богданыча)
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