Мощнейший тур в Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» даже без Неймара разрывает Саудовскую Аравию: в 14-м туре уничтожили «Аль-Хазем» (9:0) с хет-триком Малкома.

У Малкома уже два хет-трика в саудовской лиге. «Аль-Хилаль» – лидер чемпионата

В первом тайме «Аль Хилаль» только разгонялся: забили всего три, зато с мини-шедевром. Саудовский полузащитник Мохамед Канно бабахнул издали – вратарь коснулся мяча, но не выручил.

Просто оцените дистанцию до ворот.

Во второй половине красоты стало меньше, а голов – больше. Тут и включился Малком – забил три мяча: на 52-й, 55-й и 85-й. Вместе с ним позабавились Александар Митрович (1+1) и Сергей Милинкович-Савич (гол и ассист за 20 минут).

Малком развлекается в Саудовской Аравии: у него уже два хет-тика (был в первом туре) и в сумме девять голов с четырьмя ассистами в 14 матчах чемпионата. В гонке бомбардиров он уступает только партнеру по команде Митровичу (11 мячей) и Криштиану Роналду из «Аль-Насра» (15).

Победа «Аль-Хилаля» удивляет только масштабом. Вообще играли против слабейшей команды лиги: последнее 18-е место, всего семь очков в 14 турах. Это грустно, но предсказуемо: у «Аль-Хазема» ни одной европейской звезды. «Аль-Хилаль» же, напротив, лидер саудовской лиги: опережают «Аль-Наср» Роналду на четыре очка.

Еще яркое в туре: Роналду с дублем, у Игало хет-трик, скромные клубы искрят топ-концовками

Несколько главных сюжетов.

● Нападающий «Аль-Вахды» Одион Игало – еще один герой тура. Закинул хет-трик «Аль-Халиджу», только один мяч – с пенальти. Нигериец настрелял восемь голов в 12 матчах – приближается к лидерам бомбардирской гонки.

● Криштиану Роналду не лучший бомбардир тура: у него дубль. Забил два мяча «Аль-Охдуду» (выиграли 3:0). 15 голов за 13 матчей – бешеные цифры португальца в сезоне. Всего за «Аль-Наср» у него 38 голов и 11 передач в 43 матчах – безумная форма, даже с поправкой на уровень лиги.

● «Аль-Таи» и «Аль-Раэд» выдали безумную концовку. «Аль-Таи» на 91-й минуте проигрывал 1:3, но умудрился выиграть! Сначала Абдулла Аль-Фахад срезал в свои, а потом постарался Бернард Менса (долго играл в Турции, был сезон в «Бешикташе»): забил второй пенальти и сделал ассист. Всего добавили 10 минут, «Аль-Таи» успел трижды забить – признаки магии на Ближнем Востоке.

● «Дамак» почти тайм с «Абха» играл в большинстве, а победу вырвал только в добавленные минуты – забили на 95-й и 98-й, закончив 4:2. Полузащитник Жорж-Кевин Нкуду (экс-«Марсель», «Бешикташ») тоже оформил хет-трик, но два из трех – с пенальти.

Фото: instagram.com/alhilal; instagram.com/alnassr