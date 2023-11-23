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Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

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В Казахстане уже ажиотаж.

Когда все думали, что за одним из защитников «Зенита» придет европейский топ-клуб, обычно всплывало имя молодого бразильца Роберта Ренана, за которым следил «Реал». Но в итоге главный слух после международной паузы – интерес «Манчестер Юнайтед» к Нуралы Алипу.

Казахстанские болельщики уже пришли на официальную страницу «МЮ» в социальных сетях и завалили комментарии к постам просьбой подписать защитника.

Слух, конечно, интересный и захватывающий. Но стоит ли ему верить?

Агенты Нуралы уже опровергли. Да и сам источник – ненадежный

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы Алипа, уже опровергли слухи.  

«В агентство никто не обращался – остальное на совести авторов. Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства».

А, собственно, кто стал автором новости, которая так взбудоражила казахстанских болельщиков? Это казахстанское информационное агентство El.kz

Если с Гарри Макгауйером еще есть сомнения, то вот у актера Люка Эванса (играл Барда-лучника в «Хоббите») конкуренцию Алип выиграть точно в состоянии.

С другой стороны, что до перехода в «Зенит» Нуралы был интересен «Аяксу». Интерес со стороны голландского клуба в 2020-м комментировал президент «Кайрата» Кайрат Борнабаев. А кто тогда тренировал «Аякс»? Правильно, Эрик тен Хаг. 

Нужен ли Алип «Манчестер Юнайтед»? Прямо сейчас – точно нет

В «Манчестер Юнайтед» пока что решаются другие вопросы: сэр Джим Рэтклифф покупает долю в клубе и планирует в ближайшее время сменить руководителей. Уже ушел генеральный директор Ричард Арнольд, туманны перспективы спортивного директора Джона Мерто.

В таких условиях обсуждение трансферов – не более, чем слухи. К тому же центральные защитники – далеко не самая проблемная позиция в составе «Манчестер Юнайтед». Магуайр и Эванс неплохо справляются, а клуб думает, куда бы зимой выгоднее продать Рафаэля Варана, который потерял место в старте.

В центре защиты сейчас могут сыграть Джонни (не Люк) Эванс, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и даже Люк Шоу. Приоритетной кажется покупка игрока в центр нападения в пару к Расмусу Хейлунду – Тен Хагу, вроде бы, интересен Томас Мюллер.

Но если вдруг зимой продадут кого-то из центральных защитников, то в трансфере Алипа появляется хоть какой-то смысл. Впрочем, параллельно английский The Sun (тоже не самый авторитетный источник) давно связывает «Юнайтед» с Жан-Клером Тодибо из «Ниццы» (клуб, который принадлежит тому же сэру Джиму Рэтклиффу).

Так что пока слухи от трансфере Алипа кажутся очень желтой уткой.

Фото: fc-zenit.ru

6 комментариев

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TaR
Слушайте, ну Люк Эванс еще Дракулу играл. Да и в Форсажах светился. Так что не факт что все просто будет
+8
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+8
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roni11
Новость из разряда..да ладно?! Как это на главной?
+7
0
+7
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FilinMD
Ответ кuraakula belov
Не будет сейчас английский клуб по имиджевым причинам никого брать напрямую из РПЛ. Хоть Алипа, хоть Ренана, хоть Пиняева. Того же Захаряна и Челси вспомните. Не говоря уже о проблемах с банками
То есть испанский будет, французский будет, а английский не будет? Если очень надо будет - возьмут, о чем речь. Просто таких ситуаций видимо пока не было)
+3
-1
+2
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Michael Boldyrev
Погуглил статистику Нуралы Алипа, сходил на кухню, вернулся и залез в ютуб... мне сразу Сауле Юсупову в трех вариантах предложили.
+1
0
+1
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Алексей Гусев
Ответ кuraakula belov
Не будет сейчас английский клуб по имиджевым причинам никого брать напрямую из РПЛ. Хоть Алипа, хоть Ренана, хоть Пиняева. Того же Захаряна и Челси вспомните. Не говоря уже о проблемах с банками
не, ну "арабские" может и возьмут, а вот "американские" вряд ли.
+1
0
+1
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кuraakula belov
Не будет сейчас английский клуб по имиджевым причинам никого брать напрямую из РПЛ. Хоть Алипа, хоть Ренана, хоть Пиняева. Того же Захаряна и Челси вспомните. Не говоря уже о проблемах с банками
+2
-2
0
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