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У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?

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Томас Хэберли
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Константин Васильев Константин Васильев
Футбол Футбол

Парадокс.

Деталь отбора на Евро-2024, которая не укладывается в голове: Эстония набрала в группе F лишь одно очко, но все еще может попасть в финальную стадию турнира.

Новая система квалификации оставляет и такие варианты.

Эстонцы последние в группе. Всего два гола за весь отбор

Эстония стала пятой из пяти в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Азербайджаном. Единственное очко набрали в гостевом матче с азербайджанцами – сыграли 1:1. Причем это было во втором туре и сразу после достойного матча с австрийцами, когда забили первыми, больше 40 минут на выезде вели и пропустили решающий мяч на 88-й минуте.

Но дальше – провал. Получили 0:3 и 0:5 от Бельгии, еще 0:5 от Швеции и скатились.

За весь отбор так и осталось только два – в первых двух матчах. Оба у нападающего Рауно Саппинена, который с начала сентября без клуба. Пропустили в 11 раз больше – 22 гола.

В предыдущем отборе на Евро худшей командой группового этапа, попавшей в плей-офф Лиги наций, были белорусы – но они в группе набрали четыре очка (обыграли как раз эстонцев). Конструкция отбора была чуть иной, место на Евро разыгрывали внутри Лиги D: белорусы проиграли полуфинал Грузии.

В сборной Эстонии все еще играет, например, Константин Васильев, известный нам по «Амкару» начала 2010-х – ему уже 39 лет, но по местным меркам он в полном порядке. Сделал свою «Флору» чемпионом страны и стал лучшим игроком внутренней лиги.

Еще в составе форвард Сергей Зенев (заезжал в «Торпедо» в 2015-м, а до этого был в «Блэкпуле»), защитники Максим Паскочий, который несколько лет провел в системе «Тоттенхэма», и Маркус Поом – сын легенды эстонского футбола Марта Поома. Основной вратарь – Карл Хейн, которого в 2019-м приобрел лондонский «Арсенал».

Тренер – 49-летней швейцарец Томас Хэберли. Он работает с 2021-го, до этого сменил много должностей в «Янг Бойз» и «Базеле», перед переездом его уволили из «Люцерна» из-за плохих результатов.

Как Эстонии попасть на Евро?

Шанс все еще есть за счет рейтинга Лиги цаций, а также развязке в пользу Чехии и Италии в последнем туре.

Эстонцы заняли в Лиге D (с Латвией, Молдовой, Мальтой, Андоррой, Сан-Марино и Лихтенштейном) первое место, играли в подгруппе со слабейшими – мальтийцами и Сан-Марино, выиграли все четыре матча, но с Мальтой мучились: вырывали победы в один мяч на 94-й и 86-й.

В рейтинге лиги, который объединял две группы, Эстония опередила Латвию – хотя надо признать, что условия были неравными, потому что латвийцы параллельно играли против гораздо более мощной Молдовы и как раз с ней потеряли ключевые очки.

В итоге Эстония как лидер Лиги D стала первым претендентом на свободное место в плей-офф квалификации. Слот за ней не был забронирован, команде должен был перейти первый освободившийся из трех лиг выше статусом. Освобождается место, если на Евро через отбор проходят как минимум 13 команд лиги из 16.

Так и произошло в Лиге А: когда Чехия обыграла Молдову, а Италия не проиграла Украине, эти две команды вышли на чемпионат Европы, под вопросом в элитной лиге остались только Хорватия и Уэльс (плюс Польша точно попала в плей-офф), значит слот для Эстонии освободился.

Эстонцы как низшие по рейтингу сыграют полуфинал плей-офф на выезде, соперником может быть Польша или две из тройки команд Украина/Финляндия/Исландия (определится на жеребьевке 23 ноября).

Чтобы попасть на Евро, понадобится выиграть полуфинал 21 марта и финал 26 числа.

Знаем 20 из 24 команд Евро-2024. Плюс Италия (не пустили Украину), скандальная Чехия и словенцы впервые за 24 года

Фото: Facebook/jalgpalleestis

25 комментариев

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Подкаст Время покажет
ну другой турнир. Когда команда через кубок проходит в еврокубки, хотя в лиге хоть последняя никто не бухтит)
+14
-2
+12
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Просто кому-то повезет в стыках. Ну а если Эстония эти стыки пройдет, значит, заслужила :)
+7
0
+7
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impaled
Ответ Птюч, Ёж.
Товарищи минусующие, вы считаете честным, то что команда с одним очком в отборе может попасть на турнир?
А почему это может быть нечестным, если это не противоречит регламенту? Или Эстония где-то регламент нарушила?
+10
-4
+6
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Птюч, Ёж.
Бред какой, Раньше все было понятно и честно. Первые напрямую, вторые в стыки.
+17
-12
+5
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Pigmalion
Ответ Подкаст Время покажет
ну другой турнир. Когда команда через кубок проходит в еврокубки, хотя в лиге хоть последняя никто не бухтит)
Ну это кубок, где достаточно побед над Мальтой и Сан-Марино.
+8
-4
+4
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a2wai
Ответ АРХАТ
На копе вообще вся ЮА играет))
Ну вы же умолчите, сколько сборных в КОМНЕБОЛ состоят, да?)))))))
+3
0
+3
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KoolThing
А Гибралтар в Лиге наций не играет?
+2
0
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кабан галльский
Удивлен что Саппинен без контракта. Объективно лучший форвард Эстонии на сегодняшний день.
+2
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Подкаст Время покажет
Ответ Pigmalion
Ну это кубок, где достаточно побед над Мальтой и Сан-Марино.
впереди матчи с соперниками посильнее
+2
0
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АРХАТ
Ну это идиотизм. Придумали какой-то дурацкий турнир с псевдотрофеем и с левыми схемами попадания на Евро.
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Евгений Михайлов
Как турнир не назови, хоть Лига Наций, хоть Кубок Папарацци - это такие же товарняки, на которые зачем-то теперь надо вызывать топ игроков, чтобы те вылетали из-за травм на полгода и перенагружались, играя к концу сезона на ободах и обезболе. Долой футбол сборных кроме отборочных матчей и финальных турниров
+2
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Mbest77
Ответ KoolThing
А Гибралтар в Лиге наций не играет?
Играет) но они попали в группу C
Видимо, до этого выиграли группу D тоже
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Ilya Shilovskiy
Ответ Птюч, Ёж.
Товарищи минусующие, вы считаете честным, то что команда с одним очком в отборе может попасть на турнир?
я считаю это идиотизмом, но, давай будем честны, с перечисленными командами за выход им будет бороться нереально, но шансы есть)
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Евгений Михайлов
Ответ impaled
А почему это может быть нечестным, если это не противоречит регламенту? Или Эстония где-то регламент нарушила?
так не Эстония же что-то нечестное делает, а составители регламента. К команде вопросов ноль
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Владислав Кизиляев
Эстонцы как низшие по рейтингу сыграют полуфинал плей-офф на выезде, соперником может быть Польша или две из тройки команд Украина/Финляндия/Исландия (определится на жеребьевке 23 ноября).

Соперники будут либо Польша, либо Хорватия/Уэльс
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last_guard
Тут многие пишут про левый турнир, и что слабые попадают через него. То что 24 команды участвует в финальной стадии видимо никого не смущает. Попадание на евро обесценили в полтора раза, когда придумали это расширение.
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a2wai
Чего тут удивительного, теперь для таких стран как Эстония основной турнир, где потеть надо, это Лига Наций, а не отборы на Евро или ЧМ.
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