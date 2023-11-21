У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?
Парадокс.
Деталь отбора на Евро-2024, которая не укладывается в голове: Эстония набрала в группе F лишь одно очко, но все еще может попасть в финальную стадию турнира.
Новая система квалификации оставляет и такие варианты.
Эстонцы последние в группе. Всего два гола за весь отбор
Эстония стала пятой из пяти в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Азербайджаном. Единственное очко набрали в гостевом матче с азербайджанцами – сыграли 1:1. Причем это было во втором туре и сразу после достойного матча с австрийцами, когда забили первыми, больше 40 минут на выезде вели и пропустили решающий мяч на 88-й минуте.
Но дальше – провал. Получили 0:3 и 0:5 от Бельгии, еще 0:5 от Швеции и скатились.
За весь отбор так и осталось только два – в первых двух матчах. Оба у нападающего Рауно Саппинена, который с начала сентября без клуба. Пропустили в 11 раз больше – 22 гола.
В предыдущем отборе на Евро худшей командой группового этапа, попавшей в плей-офф Лиги наций, были белорусы – но они в группе набрали четыре очка (обыграли как раз эстонцев). Конструкция отбора была чуть иной, место на Евро разыгрывали внутри Лиги D: белорусы проиграли полуфинал Грузии.
В сборной Эстонии все еще играет, например, Константин Васильев, известный нам по «Амкару» начала 2010-х – ему уже 39 лет, но по местным меркам он в полном порядке. Сделал свою «Флору» чемпионом страны и стал лучшим игроком внутренней лиги.
Еще в составе форвард Сергей Зенев (заезжал в «Торпедо» в 2015-м, а до этого был в «Блэкпуле»), защитники Максим Паскочий, который несколько лет провел в системе «Тоттенхэма», и Маркус Поом – сын легенды эстонского футбола Марта Поома. Основной вратарь – Карл Хейн, которого в 2019-м приобрел лондонский «Арсенал».
Тренер – 49-летней швейцарец Томас Хэберли. Он работает с 2021-го, до этого сменил много должностей в «Янг Бойз» и «Базеле», перед переездом его уволили из «Люцерна» из-за плохих результатов.
Как Эстонии попасть на Евро?
Шанс все еще есть за счет рейтинга Лиги цаций, а также развязке в пользу Чехии и Италии в последнем туре.
Эстонцы заняли в Лиге D (с Латвией, Молдовой, Мальтой, Андоррой, Сан-Марино и Лихтенштейном) первое место, играли в подгруппе со слабейшими – мальтийцами и Сан-Марино, выиграли все четыре матча, но с Мальтой мучились: вырывали победы в один мяч на 94-й и 86-й.
В рейтинге лиги, который объединял две группы, Эстония опередила Латвию – хотя надо признать, что условия были неравными, потому что латвийцы параллельно играли против гораздо более мощной Молдовы и как раз с ней потеряли ключевые очки.
В итоге Эстония как лидер Лиги D стала первым претендентом на свободное место в плей-офф квалификации. Слот за ней не был забронирован, команде должен был перейти первый освободившийся из трех лиг выше статусом. Освобождается место, если на Евро через отбор проходят как минимум 13 команд лиги из 16.
Так и произошло в Лиге А: когда Чехия обыграла Молдову, а Италия не проиграла Украине, эти две команды вышли на чемпионат Европы, под вопросом в элитной лиге остались только Хорватия и Уэльс (плюс Польша точно попала в плей-офф), значит слот для Эстонии освободился.
Эстонцы как низшие по рейтингу сыграют полуфинал плей-офф на выезде, соперником может быть Польша или две из тройки команд Украина/Финляндия/Исландия (определится на жеребьевке 23 ноября).
Чтобы попасть на Евро, понадобится выиграть полуфинал 21 марта и финал 26 числа.
Знаем 20 из 24 команд Евро-2024. Плюс Италия (не пустили Украину), скандальная Чехия и словенцы впервые за 24 года
Фото: Facebook/jalgpalleestis
Видимо, до этого выиграли группу D тоже
Соперники будут либо Польша, либо Хорватия/Уэльс