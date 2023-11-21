У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?

Парадокс.

Деталь отбора на Евро-2024, которая не укладывается в голове: Эстония набрала в группе F лишь одно очко, но все еще может попасть в финальную стадию турнира.

Новая система квалификации оставляет и такие варианты.

Эстонцы последние в группе. Всего два гола за весь отбор

Эстония стала пятой из пяти в группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Азербайджаном. Единственное очко набрали в гостевом матче с азербайджанцами – сыграли 1:1. Причем это было во втором туре и сразу после достойного матча с австрийцами, когда забили первыми, больше 40 минут на выезде вели и пропустили решающий мяч на 88-й минуте.

Но дальше – провал. Получили 0:3 и 0:5 от Бельгии, еще 0:5 от Швеции и скатились.

За весь отбор так и осталось только два – в первых двух матчах . Оба у нападающего Рауно Саппинена, который с начала сентября без клуба. Пропустили в 11 раз больше – 22 гола.

В предыдущем отборе на Евро худшей командой группового этапа, попавшей в плей-офф Лиги наций, были белорусы – но они в группе набрали четыре очка (обыграли как раз эстонцев). Конструкция отбора была чуть иной, место на Евро разыгрывали внутри Лиги D: белорусы проиграли полуфинал Грузии.

В сборной Эстонии все еще играет, например, Константин Васильев, известный нам по «Амкару» начала 2010-х – ему уже 39 лет , но по местным меркам он в полном порядке. Сделал свою «Флору» чемпионом страны и стал лучшим игроком внутренней лиги.

Еще в составе форвард Сергей Зенев (заезжал в «Торпедо» в 2015-м, а до этого был в «Блэкпуле»), защитники Максим Паскочий, который несколько лет провел в системе «Тоттенхэма», и Маркус Поом – сын легенды эстонского футбола Марта Поома. Основной вратарь – Карл Хейн, которого в 2019-м приобрел лондонский «Арсенал».

Тренер – 49-летней швейцарец Томас Хэберли. Он работает с 2021-го, до этого сменил много должностей в «Янг Бойз» и «Базеле», перед переездом его уволили из «Люцерна» из-за плохих результатов.

Как Эстонии попасть на Евро?

Шанс все еще есть за счет рейтинга Лиги цаций, а также развязке в пользу Чехии и Италии в последнем туре.

Эстонцы заняли в Лиге D (с Латвией, Молдовой, Мальтой, Андоррой, Сан-Марино и Лихтенштейном) первое место, играли в подгруппе со слабейшими – мальтийцами и Сан-Марино, выиграли все четыре матча, но с Мальтой мучились: вырывали победы в один мяч на 94-й и 86-й.

В рейтинге лиги, который объединял две группы, Эстония опередила Латвию – хотя надо признать, что условия были неравными, потому что латвийцы параллельно играли против гораздо более мощной Молдовы и как раз с ней потеряли ключевые очки.

В итоге Эстония как лидер Лиги D стала первым претендентом на свободное место в плей-офф квалификации. Слот за ней не был забронирован , команде должен был перейти первый освободившийся из трех лиг выше статусом. Освобождается место, если на Евро через отбор проходят как минимум 13 команд лиги из 16.

Так и произошло в Лиге А: когда Чехия обыграла Молдову, а Италия не проиграла Украине, эти две команды вышли на чемпионат Европы, под вопросом в элитной лиге остались только Хорватия и Уэльс (плюс Польша точно попала в плей-офф), значит слот для Эстонии освободился .

Эстонцы как низшие по рейтингу сыграют полуфинал плей-офф на выезде, соперником может быть Польша или две из тройки команд Украина/Финляндия/Исландия (определится на жеребьевке 23 ноября).

Чтобы попасть на Евро, понадобится выиграть полуфинал 21 марта и финал 26 числа.

Фото: Facebook/jalgpalleestis