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Кто пройдет на Евро через Лигу наций? Расклады перед последним туром

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Среди путей на Евро-2024 последний доступный – через плей-офф Лиги наций.

Финиш квалификации все ближе: уже известны 16 из 24 участников. Еще пятерых узнаем скоро: Хорватия или Уэльс, Италия или Украина, Чехия или Молдова, Сербия или Черногория, Словения или Казахстан.

Но останутся еще три незанятые путевки. Их в марте разыграют через путь Лиги наций: ждет жесткая рубка между 12 командами.

Самое время разобраться в непростом формате.

Как определяются участники плей-офф?

Изначально 12 участников определяются по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Места в плей-офф получают победители групп в Лигах А, В и С. На картинке они отмечены медалями.

Участников разделят на три сетки (по Лигам А, В и С), в каждой определится по обладателю путевки на Евро. Полуфиналы пройдут 21 марта, финалы – 26 марта.

Команды в каждой из сеток ранжированы по рейтингу: первая играет полуфинал дома с четвертой, а вторая принимает третью. Хозяева финалов определятся жеребьевкой. Все решается в один матч: в случае ничьих – дополнительное время и пенальти.

Так как некоторые участники плей-офф уже вышли на Евро напрямую через отбор, их заменяют на другие команды. Вот какой включается механизм:

● Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает следующая команда из той же лиги;  

● Если в какой-то лиге остается меньше четырех команд, которые уже отобрались на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает победитель Лиги D (Эстония);

● Если в лиге остается меньше трех команд, которые не отобрались на Евро напрямую, место передается в следующую по рангу лигу.

Плей-офф Лиги С: Казахстан может дать шанс Азербайджану

Итак, проще всего ситуация в Лиге С: там в плей-офф уже точно сыграют Грузия, Греция и Люксембург. Четвертое место достанется Казахстану или Азербайджану.

Все зависит от последнего тура квалификации: если Казахстан выйдет на Евро напрямую, шанс в плей-офф получит Азербайджан. В обратном случае место останется за казахстанцами.

Пока расклад полуфиналов такой: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан. Если казахстанцы выходят напрямую, все меняется: Грузия играет с Азербайджаном, а Греция с Люксембургом.

Плей-офф Лиги В: тоже знаем трех участников из четырех

Здесь уже сложнее: есть три железных участника – Израиль, Босния и Финляндия, но финны могут залететь и в плей-офф Лиги А (если там не будет хватать участников).

Еще одно место закреплено за сербами, которые могут уступить его Украине, если выйдут на Евро напрямую. Сами украинцы тоже еще сохранили шансы на прямой выход, поэтому при удачном раскладе в плей-офф может ворваться Исландия.

Вот что известно точно: Израиль в полуфинале примет четвертую команду, а Босния – третью.

Плей-офф Лиги А: Польша ждет соперников

В самой сильной сетке перед последним туром квалификации известен только один участник – Польша.

Хорваты, итальянцы, чехи и валлийцы еще бьются за прямой выход, но при неудаче имеют гарантированное место в плей-офф. Хорватия и Уэльс в одной группе квалификации, так что напрямую на Евро из них поедет кто-то один, а второй отправится в плей-офф.

Если Италия и Чехия выйдут напрямую, их места займут команды из лиг ниже.

Новые участники Евро: Нидерланды, Швейцария и Румыния. Кто остался?

Фото: eastnews.ru/TOFIK BABAYEV

18 комментариев

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Tim1ks
короче шансы имеют все, кроме Гибралтара, Лихтенштейна , Андорры и Сан-Марино
+25
-1
+24
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Lifar Skladchikov
парень вчера в комментах это подробно расписал! спасибо ему!
+18
0
+18
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дарионахарис
Казахи тащите Азербайджан
+6
-2
+4
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Плеймейкер87
Вроде всё понятно, но это неточно:)
+3
0
+3
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2vdhrvmmzf
Какая же дичь теперь весь этот ваш отбор, расклады то без бутылки не разобрать
+3
-1
+2
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PIT-BUL
Ответ Tim1ks
короче шансы имеют все, кроме Гибралтара, Лихтенштейна , Андорры и Сан-Марино
предлагаю разыграть ещё пару путевок среди них, так сказать путь неудачников. И в итоге на евро будут все! это так толерантно 🤣🤣
+3
-1
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Ненавидящий2.0
Ответ Lifar Skladchikov
парень вчера в комментах это подробно расписал! спасибо ему!
я из того комментария понял больше, чем сейчас после прочтения данной статьи
+1
0
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Нионель Ералду
Ответ Нионель Ералду
А почему Гибралтар не принимает участия в Лиги Нации?
Ой, не слишком ожидал их найти не в группе D. Нашел)
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Илья Ганин
Почему из лиги А должна проходить одна какая-то команда наравне с командой из лиг В и С, когда они слабее.
+2
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Нионель Ералду
А почему Гибралтар не принимает участия в Лиги Нации?
0
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luka987
Че все такие непонятливые - 4 лучших команды идут в стыки из каждого дивизиона, кроме D. Если они уже вышли напрямую, квоты спускаются ниже, 5-ому месту и т.д.
Все нюансы в отдельный абзац выделены - за 2 минуты можно разобраться.
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luka987
Ответ Ненавидящий2.0
я из того комментария понял больше, чем сейчас после прочтения данной статьи
а можно ссылку?
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tolobas
Ответ Tim1ks
короче шансы имеют все, кроме Гибралтара, Лихтенштейна , Андорры и Сан-Марино
У России тоже пока нет шансов...
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А потом этот парень уехал
Ответ Around the world
Какую же хрень все таки придумали
это для повышения среднего уровня интеллекта болельщика
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luka987
Ответ Илья Ганин
Почему из лиги А должна проходить одна какая-то команда наравне с командой из лиг В и С, когда они слабее.
потому что на каждую из трех лиг по 4 места в стыках. Если сборные лиги А выходят напрямую, что происходит чаще всего, то неудачникам вроде Польши остается только играть с командами группы В и С
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luka987
Ответ DarkJune
Проблема несоблюдения спортивного принципа в отборе на Евро через Лигу Наций осталась. Гораздо более слабые команды из Лиги С гарантированно получают одну путевку, играя между собой. Гораздо более справедливым был бы вариант, когда абсолютно все команды делились бы на 2 корзины и сильные в полуфинале играли бы со слабыми. Люксембург на Евро? Будьте добры, пройдите Хорватию и Польшу, а не Грузию с Азербайджаном, при всем к ним уважении.
откройте группы в классическом отборе - в этот раз вообще одна плотнее другой, а Албания и Молдавия дрючат Чехию и Польшу
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