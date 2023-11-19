Кто пройдет на Евро через Лигу наций? Расклады перед последним туром

Среди путей на Евро-2024 последний доступный – через плей-офф Лиги наций.

Финиш квалификации все ближе: уже известны 16 из 24 участников. Еще пятерых узнаем скоро: Хорватия или Уэльс, Италия или Украина, Чехия или Молдова, Сербия или Черногория, Словения или Казахстан.

Но останутся еще три незанятые путевки. Их в марте разыграют через путь Лиги наций: ждет жесткая рубка между 12 командами.

Самое время разобраться в непростом формате.

Как определяются участники плей-офф?

Изначально 12 участников определяются по результатам выступлений в Лиге наций-2022/23. Места в плей-офф получают победители групп в Лигах А, В и С. На картинке они отмечены медалями.

Участников разделят на три сетки (по Лигам А, В и С), в каждой определится по обладателю путевки на Евро. Полуфиналы пройдут 21 марта, финалы – 26 марта.

Команды в каждой из сеток ранжированы по рейтингу: первая играет полуфинал дома с четвертой, а вторая принимает третью. Хозяева финалов определятся жеребьевкой. Все решается в один матч: в случае ничьих – дополнительное время и пенальти.

Так как некоторые участники плей-офф уже вышли на Евро напрямую через отбор, их заменяют на другие команды. Вот какой включается механизм:

● Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает следующая команда из той же лиги;

● Если в какой-то лиге остается меньше четырех команд, которые уже отобрались на Евро через квалификацию, место в плей-офф получает победитель Лиги D (Эстония);

● Если в лиге остается меньше трех команд, которые не отобрались на Евро напрямую, место передается в следующую по рангу лигу.

Плей-офф Лиги С: Казахстан может дать шанс Азербайджану

Итак, проще всего ситуация в Лиге С: там в плей-офф уже точно сыграют Грузия, Греция и Люксембург. Четвертое место достанется Казахстану или Азербайджану.

Все зависит от последнего тура квалификации: если Казахстан выйдет на Евро напрямую, шанс в плей-офф получит Азербайджан. В обратном случае место останется за казахстанцами.

Пока расклад полуфиналов такой: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан. Если казахстанцы выходят напрямую, все меняется: Грузия играет с Азербайджаном, а Греция с Люксембургом.

Плей-офф Лиги В: тоже знаем трех участников из четырех

Здесь уже сложнее: есть три железных участника – Израиль, Босния и Финляндия, но финны могут залететь и в плей-офф Лиги А (если там не будет хватать участников) .

Еще одно место закреплено за сербами, которые могут уступить его Украине, если выйдут на Евро напрямую. Сами украинцы тоже еще сохранили шансы на прямой выход, поэтому при удачном раскладе в плей-офф может ворваться Исландия.

Вот что известно точно: Израиль в полуфинале примет четвертую команду, а Босния – третью.

Плей-офф Лиги А: Польша ждет соперников

В самой сильной сетке перед последним туром квалификации известен только один участник – Польша.

Хорваты, итальянцы, чехи и валлийцы еще бьются за прямой выход, но при неудаче имеют гарантированное место в плей-офф. Хорватия и Уэльс в одной группе квалификации, так что напрямую на Евро из них поедет кто-то один, а второй отправится в плей-офф.

Если Италия и Чехия выйдут напрямую, их места займут команды из лиг ниже.

Фото: eastnews.ru/TOFIK BABAYEV