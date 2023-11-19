Вратарь в шлеме тащит Чехию на Евро. Вот это флэшбеки!

Новый танкист.

Пока 41-летний Петр Чех покоряет хоккей (недавно перешел в состав чемпиона Британии) – в воротах сборной Чехии появился его наследник.

27-летний Индржих Станек пытается протащить Чехию на Евро в защитном шлеме.

Ассоциации с легендой слишком очевидные.

На днях Станек в шлеме уже помог чехам увезти ничью в матче с Польшей (1:1): сделал несколько сэйвов, хотя и не спас в эпизоде с пропущенным.

Теперь обладатель путевки на Евро определится в домашней игре чехов с Молдовой. Поляки уже не в борьбе, они свой отборочный турнир закончили.

Получил два сотрясения за две недели. Но все равно вышел на Польшу – у чехов и так травмирован основной вратарь

У Индржиха неудачная осень: в октябре он получил две опасные травмы за две недели. Сначала киперу «Виктории» Пльзень прилетело бедром в голову – он получил легкое сотрясение, восстановился, но вскоре получил от нападающего Вацлава Дрхала из «Яблонца» уже коленом в голову. Снова сотрясение мозга – уже более серьезное.

Ожидалось, что Станек пропустит всю осень, но ему все же удалось вернуться к решающим матчам сборной. Пусть и в таком обмундировании.

Вратарь признался, что травма и шлем пока вызывают у него легкий дискомфорт: «Я устаю после матчей больше, чем раньше – это единственная проблема . В остальном чувствую себя нормально, проблем нет. К шлему привыкаю, ношу его уже вторую неделю на каждую тренировку.

Человеку, который не любит кепки или шапки, нужно время на привыкание. Раньше, когда было холодно, мне всегда приходилось снимать головной убор через пять минут тренировки, потому что я чувствовал себя в нем глупо. Но шлем отличается тем, что он плотнее сидит на голове. Конечно, не совсем идеально, но это не большая проблема. Меня не особо волнует, как я в нем выгляжу. Главное, что он меня защищает. Надеюсь, что в ближайшее время мне больше не прилетит по голове».

Кстати, Петер Чех тоже долго не мог привыкнуть к шлему: «Мне было бы проще играть без него, но снимать запретили. В шлеме плохо слышно, потому что уши плотно закрыты».

А еще экс-вратаря «Челси» бесило, что кто-то мог усомниться в его храбрости: «Меня раздражают разговоры о том, что я якобы ношу шлем, потому что боюсь или потому что с ним я себя чувствую в большей безопасности. Чушь. Люди понятия не имеют, что сказал мой хирург, они ничего не знают о травмах мозга. Если бы я нуждался в психологической помощи, то надел бы шлем для американского футбола».

Основной вратарь чехов в квалификации к Евро-2024 – 31-летний кипер «Вердера» Иржи Павленка. Он отыграл в пяти матчах, но в середине октября получил травму и должен был восстановиться на днях. Пока его не было – по одной игре провели Станек и 31-летний вратарь «Славии» Алеш Мандоус.

Посмотрим, кому теперь тренеры доверят ключевую игру отбора.

Фото: East News/Odd ANDERSEN / AFP, Fabrice COFFRINI / AFP; Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency, Marcin Karczewski/Keystone Press Agency/Global Look Press