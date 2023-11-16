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Казахстан и Молдова – в одной победе от мечты, Албания и Дания уже на Евро, Италия забила пять. Главное в отборе

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В квалификации Евро в пятницу всего семь матчей, но интрига сохранялась во всех группах. 

Вот что интересного там произошло.

Албания вышла на Евро в Кишиневе, Польша лишилась шансов на второе место и оставила надежду Молдове

● Албании в гостях у Молдовы хватало ничьей для прямого выхода на Евро, молдаван такой расклад устраивал частично – пришлось бы зависеть от матча Польши и Чехии. Ничья и случилась: в первом тайме Сокол Чикалеши открыл счет с пенальти, а в конце второго Владислав Бабогло здорово пробил после отскока мяча от Клауса Гьясулы – 1:1.

Молдаване вместе с Олегом Рябчуком провели очень боевой матч и заслуженно спаслись от поражения. Дальше им нужно было болеть против Чехии в Польше – тогда сохранялась вероятность второго места.

● А Польше, принимавшей Чехию, только победа оставляла шансы на выход. Поляки открыли счет ближе к концу первого тайма не без везения – Томаш Голеш прерывал прострел, попал в своего вратаря, и к отлетевшему мячу успел Якуб Петровски. Сразу после перерыва Томаш Соучек забил ответный, сыграв на отскоке вблизи вратарской.

Вялый штурм поляков в конце ни к чему не привел, а Алекс Крал вышел на замену и чуть не забил за Чехию. Так и осталось 1:1, а Роберту Левандовскому матчи против чехов не даются до сих пор – выиграл лишь один из шести и не забил вообще ни одного мяча.

Расклад на последний тур прост: Польша уже не выйдет напрямую, а победитель матча Чехия – Молдова попадет на Евро (ничья в этой игре – в пользу чехов).

Напоминаем, при равенстве очков в приоритете личные встречи, затем разница мячей, количество голов вообще и мячей на выезде, сумма побед и число выездных побед.

Последний тур, 20 ноября: Чехия – Молдова, Албания – Фарерские острова.

Сан-Марино забило Казахстану, которому теперь нужна победа в Словении, а Дания вышла

● Казахстан раньше всех принимал Сан-Марино – отличная возможность подтянуться вплотную к конкурентам. Казалось, задача решена к 51-й минуте – 2:0 благодаря двум классным ударам из-за штрафной полузащитника «Тобола» Ислама Чеснокова. Сначала завалил с полукруга, а потом и дальше от него:

А на 60-й минуте – шок, который месяц назад испытали и датчане: сборная Сан-Марино забила! Вратарь и защитники Казахстана ошиблись при стандарте – Симоне Франчози добил мяч в ворота. В двух матчах подряд Сан-Марино последний раз забивало в 2005 году – Бельгии и Боснии.

2:1 – впереди полчаса, и это опасно, оказывается, даже против Сан-Марино. Успокоился Казахстан только в конце матча после точного удара с пенальти Абата Аймбетова.

● Финляндия принимала Северную Ирландию в ничего не решавшей игре – и победила ее крупно. Финны тянули до конца первого тайма, пока Йоэл Похьянпало не реализовал пенальти, а после перерыва забили еще трижды: Даниэль Хоканс точно пробил в ближний угол, Теему Пукки обыгрался с партнерами и реализовал выход один на один, а потом еще и ассистировал Робину Луду – 4:0. Все три гола с игры были хороши.

● Главный матч дня – Дания дома против Словении: победа любого бы выводила на Евро, ничья – оставляла бы разборки на последний тур. На 23-й минуте гол Йонаса Винда не засчитали из-за фола в атаке, зато через три минуты Йоаким Мэле здорово сыграл на опережение после подачи. Словенцы через пять минут сравняли – Эрик Янжа из польского «Гурника» красиво исполнил штрафной.

Через восемь минут после перерыва в затяжной атаке датчан Томас Дилэйни легко забил на подступах к вратарской – 2:1. Этот гол и вывел датчан на Евро.

Расклад на последний тур: Дания уже вышла, заодно и выиграла группу, а Словения примет Казахстан в последнем туре. Словенцам для второго места нужно не проиграть, Казахстану – победить. Матч для этих двух сборных – как финал.

Сразу три команды из этой группы обеспечили себе место в стыковых матчах. Но Дании это уже не потребуется, а у Казахстана и Финляндии еще есть запасной путь.

Последний тур, 20 ноября: Северная Ирландия – Дания, Словения – Казахстан, Сан-Марино – Финляндия.

Италия чуть не привезла себе проблемы с македонцами, Англия отказывалась бить по воротам Мальты

● Англия в скучном матче принимала Мальту. На восьмой минуте после прострела Фила Фодена влетел автогол от Энрико Пепе, а потом англичане только удивляли: почти до конца тайма сохранялось 3-0 по ударам в пользу Мальты, а по итогам первого тайма – у Англии было ноль в створ, да еще и 0,04 против 0,14 по xG.

Сразу после перерыва появились Кайл Уокер и Букайо Сака, но Англия проснулась только ближе к концу – на 75-й минуте Харри Кейн завершил симпатичную комбинацию, а через минуту забил и Деклан Райс, но гол не засчитали, так как Кейн залез в офсайд перед вратарем во время удара. 2:0 в пользу англичан.

● Италия принимала Северную Македонию, расклады для хозяев были просты: при победе устроит ничья в последнем туре с Украиной, при потере очков – только победа над украинцами. Да еще и свежи в памяти ужасы полуторагодовалой давности – именно македонцы не пустили итальянцев на ЧМ-2022 в стыках.

Сейчас все складывалось проще. Джакомо Распадори расстроился незасчитанному из-за офсайда голу, зато потом ассистировал с углового забившему головой Маттео Дармиану. Жоржиньо со своим фирменным подскоком опять не забил пенальти (отразил голкипер Столе Димитриевски), зато тут же Энрико Кьеза оформил дубль. И все это в первом тайме – 3:0!

После перерыва Яни Атанасов забил за македонцев, четко замкнув фланговую подачу, а на 73-й минуте оформил дубль с помощью дальнего удара и рикошета. Но ближе к концу Распадори всех успокоил, а Стефан Эль-Шаарави порадовал – 5:2!

Теперь Италии надо не проиграть сборной Украины в Леверкузене. Если итальянцы займут третье место, то отправятся в стыковые матчи. Сыграют ли украинцы в стыках, если станут третьими, – пока неизвестно.

Последний тур, 20 ноября: Украина – Италия, Северная Македония – Англия.

Сколько там уже команд на Евро?

А вот и список, который сегодня пополнился сборными Албании и Дании:

Завтра к их числу могут присоединиться сборные Нидерландов, Швейцарии, Румынии и Уэльса.

По итогам стыковых матчей определятся три оставшихся участника Евро. В стыки попадут 12 команд, которые разделятся на три блока по четыре команды. В каждом блоке будут по два полуфинала и финал, победители финалов отправятся на Евро.

Участники всех стыковых матчей определятся по рейтингу Лиги наций с учетом итогов квалификации к Евро. Пока что официально известен только один такой участник – сборная Грузии.

Жеребьевка финального турнира состоится 2 декабря 2023 года в Гамбурге без учета трех победителей стыков, потому что полуфиналы запланированы на 21 марта 2024 года, а финалы – на 26-е.

Стерлинга уже год не вызывают в сборную. Поездка на Евро под угрозой?

Фото: AFP/FEDERICO PROIETTI, ELENA COVALENCO, LISELOTTE SABROE

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