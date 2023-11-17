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Еще проблема «Реала»: похоже, Камавинга вылетел до конца года. Полузащитников почти не осталось

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Столкнулся с Дембеле на тренировке сборной.

Неприятная новость из сборной Франции – травмировался Эдуардо Камавинга.

Очередная травма у «Реала».

Что случилось?

На тренировке Камавинга неудачно столкнулся с Усманом Дембеле: вингер «ПСЖ» наступил на мяч и случайно упал партнеру прямо на колено.

Французский Canal+ сообщает, что Эдуардо повторял «я в порядке», но хромал, покидая поле.

По информации RMC Sport, первый осмотр исключил у звезды разрыв крестообразных связок. Через несколько часов издание Relevo включилось с печальным инсайдом: Камавинга больше не сыграет в этом году.

Позже информацию подтвердила Marca. Инсайдер Марио Кортегана добавляет, что «Мадрид» пока не знает, что именно случилось с Эдуардо.

Решающее обследование – в пятницу.

Травма Камавинга – проблема для «Реала». Осталось всего три полузащитника

Вылет Эдуардо – тяжелый удар по команде Карло Анчелотти.

● Прямо сейчас у «Мадрида» травмированы: Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и Джуд Беллингем. Только-только восстановился Дани Себальос.

● Теперь у Анчелотти осталось всего три полузащитника: вечные Лука Модрич и Тони Кроос, а также Федерико Вальверде. Себальос еще не в форме, тренер наигрывает Нико Паса из «Кастильи».

● Еще тяжелее с левым флангом защиты: Фран Гарсия никак не адаптируется, Ферлан Менди просто не впечатляет. В теории там мог бы сыграть Начо, но он нужен в центре.

По информации инсайдера Хосе Феликса Диаса, ФИФА заплатит по 20 тысяч евро за каждый день отсутствия Камавинги. В общей сложности клуб может получить более миллиона евро.

Только «Мадрид» это вряд ли волнует.

Вы же помните, «Реал» хоть и идет выше «Барселоны» с «Атлетико», не лидирует в Ла Лиге: на первом месте «Жирона», у нее на два очка больше. После паузы на сборные мадридцам играть с «Кадисом», еще в чемпионате до Нового года у них «Гранада», «Бетис», «Вильярреал» и «Алавес». А в промежутках два тура Лиги чемпионов – остались «Наполи» и «Унион», вопрос выхода там уже решен, первое место в группе тоже почти забрали.

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Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP

12 комментариев

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Evgen_Hazard
Дембель кривой и неуклюжий осталоп. Почему он вообще существует в футболе, словно он рождён вредить
+8
0
+8
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xDe xDe
Мда, спасибо Дембеле - не смог на ногах устоять, врезался в Камавингу, да ещё чуть сам не сломался. Включая пока что неиграбельного Себальоса, у нас минус пять полузащитников теперь. Два ветерана и Нико на подхвате, шикарно ¯_(ツ)_/¯
+9
-2
+7
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Дороф
Ответ igls54
Ветераны взялись за дело
А ведь были слухи о недовольстве Крооса и Модрича своим игровым временем. Теперь-то его будет в достатке...
+3
0
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Terry Coylor
А ведь Камавинга был очень хорош в последних играх. Очень жаль. Надеюсь, что это не кресты.
+2
0
+2
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Sekor
Ребята, берите Роберто Карлоса на парт-тайм )
+2
-1
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igls54
Ветераны взялись за дело
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штат Иллинойс
Странно, что в статье забыли про Алабу. Который, если мне не изменяет память, в сборной нормально играл в полузащите.
И слева в защиту его не записали, как один из вариков.
Чисто накинул фактов)
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G.H.O.S.T.
Ну, и сезон, конечно. Травма на травме. Просто жуть. Кама чрезвычайно важный элемент в обойме. Ждём, чтобы всё зажило, как на молодом, крепкий мальчуган должен справиться.
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vermili0n
Верните Азара!
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JENNINGS
Здоровья нашему универсальному солдату!🦾🇫🇷 Надеюсь, что Эдуардо скоро вернётся в строй!
Ситуация с травмами мрак, конечно
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Дороф
Ответ Evgen_Hazard
Дембель кривой и неуклюжий осталоп. Почему он вообще существует в футболе, словно он рождён вредить
Причём вообще неважно кому.
0
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xDe xDe
Ответ штат Иллинойс
Странно, что в статье забыли про Алабу. Который, если мне не изменяет память, в сборной нормально играл в полузащите. И слева в защиту его не записали, как один из вариков. Чисто накинул фактов)
Давид и в Баварии поигрывал хавбека, не только в сборной. Только вот у Мадрида сейчас нет Милитао, поэтому вариант Алабы в центре поля даже рассматривать вряд ли кто-то стал бы.
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