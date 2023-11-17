Еще проблема «Реала»: похоже, Камавинга вылетел до конца года. Полузащитников почти не осталось
Столкнулся с Дембеле на тренировке сборной.
Неприятная новость из сборной Франции – травмировался Эдуардо Камавинга.
Очередная травма у «Реала».
Что случилось?
На тренировке Камавинга неудачно столкнулся с Усманом Дембеле: вингер «ПСЖ» наступил на мяч и случайно упал партнеру прямо на колено.
Французский Canal+ сообщает, что Эдуардо повторял «я в порядке», но хромал, покидая поле.
По информации RMC Sport, первый осмотр исключил у звезды разрыв крестообразных связок. Через несколько часов издание Relevo включилось с печальным инсайдом: Камавинга больше не сыграет в этом году.
Позже информацию подтвердила Marca. Инсайдер Марио Кортегана добавляет, что «Мадрид» пока не знает, что именно случилось с Эдуардо.
Решающее обследование – в пятницу.
Травма Камавинга – проблема для «Реала». Осталось всего три полузащитника
Вылет Эдуардо – тяжелый удар по команде Карло Анчелотти.
● Прямо сейчас у «Мадрида» травмированы: Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер и Джуд Беллингем. Только-только восстановился Дани Себальос.
● Теперь у Анчелотти осталось всего три полузащитника: вечные Лука Модрич и Тони Кроос, а также Федерико Вальверде. Себальос еще не в форме, тренер наигрывает Нико Паса из «Кастильи».
● Еще тяжелее с левым флангом защиты: Фран Гарсия никак не адаптируется, Ферлан Менди просто не впечатляет. В теории там мог бы сыграть Начо, но он нужен в центре.
По информации инсайдера Хосе Феликса Диаса, ФИФА заплатит по 20 тысяч евро за каждый день отсутствия Камавинги. В общей сложности клуб может получить более миллиона евро.
Только «Мадрид» это вряд ли волнует.
Вы же помните, «Реал» хоть и идет выше «Барселоны» с «Атлетико», не лидирует в Ла Лиге: на первом месте «Жирона», у нее на два очка больше. После паузы на сборные мадридцам играть с «Кадисом», еще в чемпионате до Нового года у них «Гранада», «Бетис», «Вильярреал» и «Алавес». А в промежутках два тура Лиги чемпионов – остались «Наполи» и «Унион», вопрос выхода там уже решен, первое место в группе тоже почти забрали.
У Гюлера третья травма в «Реале» и ноль минут на поле. Клуб злится и уже уволил главного врача
Фото: Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press; East News/FRANCK FIFE / AFP
И слева в защиту его не записали, как один из вариков.
Чисто накинул фактов)
Ситуация с травмами мрак, конечно