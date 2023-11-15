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Симеоне уверен: Мората сейчас на уровне Холанда. И это адекватная оценка

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Но важно кое-что пояснить.

Во время паузы на сборные вспыхнула интересная тема: Альваро Мората в этом сезоне хорош, но можно ли его сравнивать с Эрлингом Холандом?

Обсуждение запустил Диего Симеоне. Тренер «Атлетико» нахваливал Морату в интервью передаче El Larguero: говорил, что Альваро заматерел, стал спокойнее и ответственнее. Назвал одним из самых сильных нападающих в Европе. И да, сравнил с Холандом.

«Они на одном уровне, – заявил Чоло. – В плане голов и прочих цифр Альваро действительно можно ставить вровень с норвежцем».

На пресс-конференции сборной Испании у Родри, который играет с Холандом в «Сити» и Моратой в сборной, спросили, кто сильнее.

«Очевидно, Мората, – ответил Родри, зал засмеялся, в том числе и сидевший рядом Альваро. – Если серьезно, то мне очень повезло. Альваро выступает за сборную долгие годы и уже среди лучших форвардов в истории в плане голов».

Дипломатично. Чуть позже полузащитник «Манчестер Сити» добавил, что Холанд заслужил «Золотой мяч» за прошлый сезон.

Но сравнение Мораты и Эрлинга – действительно любопытная тема.

Холанд забил больше, но есть нюанс

Симеоне предложил сравнить статистику Холанда и Мораты? Аналитическая компания Squawka так и поступила – выдала ключевые показатели этого сезона в пересчете на 90 минут.

● По картинке кажется, что Мората немного проигрывает Холанду практически во всем – исключения лишь в обводках (take-ons) и проценте выигранных верховых дуэлей.

Но Squawka показывает только данные по чемпионату, но не учитывает Лигу чемпионов – там Альваро забил больше Эрлинга и вообще сейчас лучший бомбардир турнира (5 голов).

● Если брать чистые цифры, как предлагает Симеоне, кажется, что все снова не в пользу Мораты. У Холанда 17 голов, у Альваро – 12.

Но Холанд – штатный пенальтист «Ман Сити» в этом сезоне (забил 5 из 6). А вот в «Атлетико» за пенальти отвечает Антуан Гризманн. Если оставить только мячи с игры, то Мората и Холанд забили по 12 голов. Действительно равенство!

● Кстати, немного про статистику, которую затронул Родри. У Мораты уже 34 гола в 68 матчах за сборную Испании. До рекорда Давида Вильи – всего 15 мячей (тот уложился в 98 игр). За пару-тройку удачных матчей Альваро вполне может обойти Торреса (38 голов, 110 игр) и даже догнать Рауля (44 гола, 102 игры).

У Мораты в этом сезоне аномальная реализация. Даже лучше, чем у Холанда

Мы попросили Вадима Лукомского разобраться, не преувеличивает ли Симеоне с похвалой Морате – и адекватно ли сравнение с Холандом.

Вот ответ маэстро.

«Главный прием Симеоне – сравнение по относительно небольшой выборке. Вполне уместный ход, когда задача похвалить своего игрока, а не провести полное сравнение. Если наш отрезок – старт сезона, а под статистикой понимаем самые базовые вещи (голы и голевые), то Чоло однозначно прав. Прямо сейчас Мората на одном уровне с Холандом!

Так выглядит базовые показатели в пересчете на 90 минут по чемпионату и ЛЧ. Холанд результативнее, но только за счет статуса штатного пенальтиста. Так он получил пять бонусных мячей. Если считать без пенальти, то вперед вырывается Мората. Но при любом подсчете формулировка Чоло уместна – они «на одном уровне».

Вероятно, тренер «Атлетико» имел в виду именно эти показатели (в ином случае углубился бы сам), но мы можем сравнить этих топ-форвардов и по другим направлениям.

Холанд наносит существенно больше ударов при более высоком среднем качестве. Его результативность вполне соотносится с показателем xG – то есть подкрепляется постоянным наличием острых моментов. Показатели Мораты хорошие, но существенно ниже высочайших стандартов норвежца – его нынешняя форма сильнее зависит от реализации.

Разница голов и xG у Мораты – +5,0. У Холанда – -0,5. Возможно, это самый необычный ракурс всего сравнения. Реализация Мораты – мем. Почти всегда она в существенном минусе. Но этот показатель волатилен, и порой на коротких дистанциях случаются очень необычные вещи». 

А что у них с пасами и подыгрышем? 

Слово Лукомскому. 

«Теперь взглянем на игру в пас и подыгрыш. Холанд играет в более доминантной команде, но отдает меньше передач. Зато почти каждое его вовлечение в игру опасно. Либо сам угрожает, либо участвует на стадии последнего/предпоследнего паса. У Мораты больше побочной активности. 

Особенно важны последние точки в таблице – Холанд получает меньше передач от партнеров, при существенно большей пропорции продвигающих передач. Его роль четкая и фиксированная, а структура «Сити» заточена на кормление норвежца правильным типом пасов. Мората менее фиксирован – больше получает мяч, но далеко не всегда в завершающей стадии. 

Тут хорошо проявляется разница между ними. Один – центр атаки, на которого в значительной степени заточена игра. Второй – альтруист, который создает условия для Антуана Гризманна (он – настоящий мозг атаки «Атлетико»), а во вторую очередь закрывает функции форварда штрафной.

Что-то еще? Мы не могли пройти мимо шок-факта: у Холанда всего 1 попадание в офсайд в этом сезоне. Феноменальный уровень движения и зрелости, учитывая его манеру. Мората так не умеет. У него больше 1 офсайда в среднем за матч, а не за сезон.

Мората в свою очередь превосходит Холанда в ряде побочных показателей – верховые дуэли, обводки, подборы (и почти все, что связано с работой без мяча).

В вердикте Симеоне нет ничего фактически неверного. Базовая статистика Холанда и Мораты в этом сезоне на схожем уровне. Стилистически они отличаются, что тоже хорошо заметно.

Ключевой нюанс: для Холанда – это нормальный уровень; для Мораты – аномалия, которая связана с потрясающей реализацией (что вообще ему не свойственно по карьере). Это повод для сиюминутных комплиментов, но не повод считать, что он весь сезон пройдет в ритме Эрлинга.

Основанный на данных прогноз указывает на обратное».

Хватит называть «Атлетико» автобусом

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Michael Regan, Justin Setterfield

10 комментариев

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Lavinka
Мората всю карьеру копил реализацию и сейчас использует .
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Mordegard Glezgorv
Ответ AF007
Не знаю насчет Мораты, но то, что дубовый норвег гораздо слабее Мбаппе, Кейна, пиковых Суареса, Бензема, Ибры, Фалькао абсолютный факт. И это если чисто центрнапов взять. Без Месси, Неймара, раннего Роналду, Рибери, Роббена, Бэйла, Азара, Салаха, Де Брюйне, Гризманна и т.д. Тупо Коллер на максималках
Ты футбол по-моему вообще не смотришь. Коллер и подобные столбы даже рядом не стояли с Холландом. Норвежец очень быстрый и пластичный для своих габаритов. Часто берет игру на себя, долгое время процент голов головой для его габаритов был ничтожным - это говорит о том, что он не ловит подачи, а играет низом
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BekmambetovAydar
Вообще очень интересная история трансферов у Альваро…Реал, Ювентус, Реал, Челси,Алтетико, Ювентус, Атлетико…везде казался что, вот-вот стрельнет по серьезному и даст Топа…и только к 30 годам выходит на пик…
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Alex Alex
такое впечатление, что эту статью написал его агент, который просто суперски выполняет свою работу, т.к. Мората играл в топовых клубах при посредственной игре! Касательно сравнения, Морате до Холанда, так же как мне стать мистером вселенной!
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Анатолий Бабкин
Ответ AF007
Не знаю насчет Мораты, но то, что дубовый норвег гораздо слабее Мбаппе, Кейна, пиковых Суареса, Бензема, Ибры, Фалькао абсолютный факт. И это если чисто центрнапов взять. Без Месси, Неймара, раннего Роналду, Рибери, Роббена, Бэйла, Азара, Салаха, Де Брюйне, Гризманна и т.д. Тупо Коллер на максималках
Получается, ван Нистелрой на максималках?
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Van Looser
Ответ Mordegard Glezgorv
Ты футбол по-моему вообще не смотришь. Коллер и подобные столбы даже рядом не стояли с Холландом. Норвежец очень быстрый и пластичный для своих габаритов. Часто берет игру на себя, долгое время процент голов головой для его габаритов был ничтожным - это говорит о том, что он не ловит подачи, а играет низом
При этом у него техника совершенствуется постепенно, ну чел типичный онолитег со спорца, не меньше
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AF007
Ответ Mordegard Glezgorv
Ты футбол по-моему вообще не смотришь. Коллер и подобные столбы даже рядом не стояли с Холландом. Норвежец очень быстрый и пластичный для своих габаритов. Часто берет игру на себя, долгое время процент голов головой для его габаритов был ничтожным - это говорит о том, что он не ловит подачи, а играет низом
По скорости и пластичности согласен. Где ты там увидел игру на себя уже не очень понятно. Дриблинга у него нет от слова совсем. Из-за пределов штрафной забил ровно 1 гол за весь прошлый сезон. Всего 9 голевых в 52 матчах, что для форварда с отрывом лучшей команды мира вообще ни о чем. И те все на два метра ближнему, кроме голевой на Силву в игре с Баварией. Ну ок, пусть не Коллер, а ван Нистелрой, как правильно тут предложили, суть от этого не меняется
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Savelyev10211
Ответ BekmambetovAydar
Вообще очень интересная история трансферов у Альваро…Реал, Ювентус, Реал, Челси,Алтетико, Ювентус, Атлетико…везде казался что, вот-вот стрельнет по серьезному и даст Топа…и только к 30 годам выходит на пик…
У него же всегда менталка слабая была, склонность к самокопаниям и рефлексии
Сейчас видимо с возрастом и зрелостью прибавилась стабильность эмоциональная и здоровый по**изм на мнение окружающих
Как следствие раскрепостился и показывает сто процентов того, что умеет на поле
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