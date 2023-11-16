32-летняя девушка будет тренировать «Унион». Пока только ассистент

Мари-Луиза Эта.

Сказка «Униона» закончилась: уволен Урс Фишер, при котором команда впервые в истории вышла в Бундеслигу и впервые в истории отобралась в Лигу чемпионов. Все из-за 13 поражений и ничьей в 14 последних матчах: теперь «Унион» спустился на самое дно Бундеслиги (18-е место) и идет четвертым в группе ЛЧ. Тотальное уныние.

Мгновенной замены на постоянку нет, будет временная.

«Унион» верил в Фишера и не разговаривал с другими тренерами

После увольнения клуб остался без запасного варианта: переговоры с потенциальными сменщиками не начинали из уважения к Фишеру. Сейчас придется срочно кого-то найти.

Исполняющий обязанности главного тренера – Марко Гроте, поднятый из «Униона» U-19. Он работал с берлинскими юношами с лета 2022 года, до этого из серьезных работ были только посты главного в «Оснабрюке» (вторая Бундеслига, 16-е место и спуск в третий дивизион через стыки) и в «Аполлоне Смирнис» (чемпионат Греции, последнее место и вылет). Очевидно, что это временный вариант.

Гораздо интереснее комплектация штаба Гроте. Ассистент Марко – 32-летняя девушка, и такого в топ-лигах еще не было! Ее зовут Мари-Луиза Эта.

Мари-Луиза играла в футбол профессионально, но завершила карьеру уже в 26 лет. Получилось достойно: три титула чемпиона Германии, два кубка страны и даже победа в женской ЛЧ с «Турбине» из Потсдама. Со сборной тоже побеждала, но на молодежном уровне: на женских ЧЕ-2008 до 17 лет и ЧМ-2010 до 20 лет, еще была бронза на ЧМ-2008 U-17.

После завершения карьеры Эта потренировала детские команды мужского «Вердера» 13-15 лет, после этого работала ассистентом с женскими сборными Германии U-15 и U-19.

Муж Эты тоже тренер: последнее место работы – «Вайхе» из четвертой лиги Германии. Его, кстати, на днях уволили – вся ответственность теперь на жене!

Эта не первая женщина-тренер в мужском клубе, но в топ-лиги еще никто не забирался

В 1999-м Каролина Мораче стала тренером «Витербезе» из третьего дивизиона Италии, но провела лишь два матча, после чего вмешался президент клуба и назначил мужчину. Дальше Мораче работала только с женщинами.

А вот Корин Диакр три сезона в «Клермоне» во второй лиге Франции: 12-е, 7-е и 12-е места. На второй год Диакр даже признали лучшим тренером сезона!

В июле 2023-го «Форест Грин» из четвертого дивизиона Англии впервые в истории британского футбола назначил главным тренером женщину – 39-летнюю Ханну Динкли. Правда, продержалась недолго: вскоре после этого боссом стал Дэвид Хорсман.

В высших лигах женщины тоже работали, но в скромных чемпионатах: Хелен Лоррейн Нквоча в «ТБ Тверойри» (Фарерские острова) и Чжань Юандин в «Истерн» (Гонконг).

Женщина работала даже на Ближнем Востоке – Маха Джануд c 2018-го по 2019-й тренировала сирийский «Аль-Мухафаз».

В самой Германии тоже был прецедент: Имке Вуббенхорст рулила «Клоппенбургом» из пятой лиги Германии с декабря 2018-го до июля 2019-го. Лишь 12 матчей.

Фото: Panoramic/Global Look Press; Instagram/marielouiseeta