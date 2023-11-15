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«Ему ничего не объяснили». Вратарская драма в «Арсенале» – выступил отец Рэмсдейла

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Говорит, Аарон утратил былую улыбку.

Все больше разговоров вокруг позиции вратаря в «Арсенале» – отец потерявшего место в составе Аарона Рэмсдейла призывает дать сыну шанс.

«Аарон будет играть в кубках, а Давид Райя будет основным голкипером, если ничего не случится – вроде травмы или удаления. Аарону придется мириться с этим, и он смирился, хотя никто ему об этом не сообщил. Вообще никто. Дайте парню шанс, ради бога! Решение принято – несмотря на то, что сделано это было, с моей точки зрения, неправильно, и об этом можно поговорить.

Мой сын утратил ту улыбку, которая появлялась, когда он держал в руках мяч. И это тяжело. По-настоящему тяжело видеть его в таком положении, а все мы ему говорим, чтобы он продолжал улыбаться», – говорил Ник Рэмсдейл в эфире YouTube-канала Highbury Squad.

Рэмсдейл страдает, что потерял место в основе, и признается в проблемах с концентрацией

В начале августа «Арсенал» купил Давида Райю у «Брентфорда» – потратили около 30 млн фунтов. До начала сентября Микель Артета выпускал в основе Рэмсдейла, однако затем место в воротах прочно занял Райя. Рэмсдейл, считавшийся в прошлом сезоне первым номером, с тех пор довольствовался только выходами в Кубке английской лиги с «Брентфордом» и «Вест Хэмом».

Рэмсдейл в октябре признавался, что страдает из-за отсутствия места в старте, но усердно работает: «Поскольку подобная ситуация случается впервые, это было сложно. Независимо от того, играю я или Давид, нам нужно просто сосредоточиться и играть. Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, нас во вратарской группе четверо или пятеро, так что, если мы не поладим, ничего не получится.

Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня. И если с ним по какой-то причине произойдет то же самое, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его».

А недавно Аарон признался, что у него проблемы с концентрацией, чем явно не прибавил шансов на место в старте. «Если попросить меня сосредоточиться на футболе в течение 90 минут, мне конец. Я не смогу этого сделать. Поэтому я общаюсь с фанатами и подпеваю их зарядам. Если кто-то оскорбляет меня, я развернусь и отвечу. После двух-трех минут такого безумия – снова к игре. Я снова могу сосредоточиться на 10-15 минут. Следующее, о чем я думаю – это приближающийся перерыв», – говорил вратарь в подкасте Behind The Game.

А что говорит Артета?

Микель в середине сентября развернуто объяснял, почему играет Райя, а не Рэмсдейл:

«Я мало о чем жалею, но в двух матчах после 60-й и 85-й минуты я чувствовал необходимость заменить вратаря. Я не сделал этого, у меня не хватило смелости. Возможно, люди скажут, что это странно. Но почему нет? Если другой вратарь обладает нужными качествами, чтобы что-то сделать, и вы хотите изменений – сделайте это. Вот о чем я сожалею.

Теперь я чувствую, что нужно вовлечь всех, что играть должны все, независимо от турнира. Таков мой посыл. Мы приспосабливаемся к качествам, которыми обладают наши игроки, и стараемся использовать их сильные стороны. В одних играх нужно делать одно, в других – другое».

Вернуть в состав Рэмсдейла Артету не убедила даже ошибка Райи в матче с «Челси». «Ошибки – часть футбола, они случаются у защитников, нападающих и, конечно, вратарей. Конечно, ожидать ротации каждый раз невозможно», – объяснял Артета.

Райя действительно лучше?

Недавно мы разбирали вратарскую конкуренцию в «Арсенале». Краткая выжимка: 

● Райя сейчас лучше Рэмсдейла как в классических вратарских характеристиках (процент отраженных ударов, качество отраженных ударов), так и в том, чего требует Артета – игре ногами. Кроме того, Райя охотнее следует философии Артеты – из-за нее и сделал выбор в пользу «Арсенала».

● Но Райю могут подвести ошибки, которые делятся на две категории. Первая – из-за смелой игры в пас, вторая – из-за высокой позиции. Обе категории стали часто проявляться. Артета решил сделать ставку на то, что смелость принесет больше пользы, чем вреда, но с такой частотой ошибок Райя может быстро исчерпать доверие.

Терпение Артеты небезгранично, а для того, чтобы оставаться первым номером «Арсенала», нужно не только следовать инструкциям, но и выполнять их с меньшим браком. Если Райя продолжит ошибаться, Рэмсдейл в ближайшее время может выйти не только в кубках. 

● При этом у Рэмсдейла и Артеты могут быть принципиальные разногласия. Августовский монолог вратаря из The Players’ Tribune сейчас играет новыми красками:

«Помню, как он [Артета] объяснял мне, что хочет, чтобы я играл намного выше и агрессивнее. И каждый день на тренировках я старался играть выше и агрессивнее, но он продолжал говорить «еще выше, еще». Внутри себя я думал: «Черт возьми, я уже почти дошел до центра поля, куда еще выше?»   Я описал Микелю свои эмоции, рассказал, что чувствую себя немного незащищенным, играя так агрессивно. Мы пришли к золотой середине, когда я не перебарщивал, и результаты говорили сами за себя».

Рэмсдейлом уже интересуются «Челси» и «Бавария»

За ситуацией с Рэмсдейлом в «Арсенале» внимательно следят топ-клубы. Уже в сентябре появлялись слухи о возможном трансфере англичанина – Daily Mail писал, что «Челси», подписавший Роберта Санчеса в летнее трансферное окно, заинтересован в дальнейшем укреплении вратарской позиции, а «Бавария» ищет преемника для Мануэля Нойера. 

Также отмечалось, что «Арсенал» вряд ли согласится продать Аарона в зимнее окно. Есть вероятность, что клуб рассмотрит предложения на сумму свыше 60 миллионов фунтов следующим летом. 

Про интерес «Челси» в конце октября писал Бен Джейкобс из CBS Sports – из-за того, что лондонцы недовольны плохой формой Санчеса.

Случится ли развязка зимой?

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Зачем «Арсеналу» два равноценных вратаря? Что нового Райя дает Артете?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Marc Atkins, Tim Nwachukwu, Michael Regan, Clive Rose

13 комментариев

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Phoebe
Обычная конкуренция. Хватит ныть! Работай - доказывай!
+17
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Виталий [Matiss] Деркачев
Артета перенял у своего сенсея и манеру иметь на каждую позицию равноценную замену, можно миллион раз сказать Райя лучше, но то что до закрытия окна играл Рэмсдейл, а после закрытия его наглухо посадили - говорит о многом. Артета просто решил иметь сильного дублера на сезон, где собирается зарубиться с Сити и Ливерпулем. Да, это спорт и нынешний спорт часто циничен.
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Тюменский медвежонок
в прошлом сезоне нахваливали постоянно, в этом сезоне на банке оказался...
+3
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Atsuktuvas
Если не сильно углубляться в статистику, то Рэмс вполне неплох и с таким воротником можно бороться за высшие места. Другой вопрос - гибкость в работе с тренером. Одни тренеры выжимают максимум из текущего материала, а другие хотят вылепить вот прямо что-то свое и если тесто сопротивляется, то берут новых замес.
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Виктор Никитин
я реально не понимаю с чего развели такую драму вокруг Рамсдейла.. учитывая что вратарь ну очевидно не выдающийся
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AmanEsen
Артета вообще в этом сезоне чудит конечно. Усадил в запас Рамса и Парти, легко отдал Джаку. А ведь эти трое казались практически незаменимыми в прошлом феноменальном сезоне.

Это как Пеп, который чтобы держать команду в тонусе после бесконечных побед АПЛ постоянно меняет философию игру и легко расстается с лидерами. Но Пеп это делает после чемпионств ради удержания вершины, а тут Артета это провернул на пути к вершине.
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AmanEsen
Ответ Тюменский медвежонок
в прошлом сезоне нахваливали постоянно, в этом сезоне на банке оказался...
Парти вообще называли игроком сезона в АПЛ, и более важной фигурой в команде нежели Эдегор. И ведь это было вполне себе близко к правде.

Итог: Превратился в затычку для правого фланга обороны.
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Van Looser
Ответ AmanEsen
Артета вообще в этом сезоне чудит конечно. Усадил в запас Рамса и Парти, легко отдал Джаку. А ведь эти трое казались практически незаменимыми в прошлом феноменальном сезоне. Это как Пеп, который чтобы держать команду в тонусе после бесконечных побед АПЛ постоянно меняет философию игру и легко расстается с лидерами. Но Пеп это делает после чемпионств ради удержания вершины, а тут Артета это провернул на пути к вершине.
Костяк у Гвардиолы остаётся таким же, ключевых лидеров типа Бернарду или КДБ удерживают
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drfrimen
Ответ AmanEsen
Артета вообще в этом сезоне чудит конечно. Усадил в запас Рамса и Парти, легко отдал Джаку. А ведь эти трое казались практически незаменимыми в прошлом феноменальном сезоне. Это как Пеп, который чтобы держать команду в тонусе после бесконечных побед АПЛ постоянно меняет философию игру и легко расстается с лидерами. Но Пеп это делает после чемпионств ради удержания вершины, а тут Артета это провернул на пути к вершине.
И еще один важный момент пеп может позволить себе такие закупки как по деньгам так и по игрокам которых он хочет, у Артеты пока этого нет
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Sonic Team
а в итоге, если уйдет в Баварию,то может получиться,как с Гнабри...надо раскрывать игрока на месте,искать правильный подход,а не гнобить за недочеты.никто не идеален.а вот умение раскрыть потенциал- редкое качество!
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Маршал Чой Бол Сан
Подражание шарлатану, шарлатану не поможет. Но зато весело.
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Гусеконь
а 60 лямов чисто потому что Арсенал так хочет?
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