С углового.

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» – 3:1, а Арсен Захарян провел на поле полтора тайма.

Захарян второй раз в старте на Ла Лигу. Помог забить, ушел до яркой развязки

74 минуты на поле – новый максимум Захаряна в Ла Лиге. До этого отыграл целый тайм с «Мальоркой», но тогда в перерыве Арсена заменили на Андера Барренечеа.

Теперь ушел позже – возможно, скоро отыграет и весь матч.

Захарян снова без результативных действий в протоколе. Но он поучаствовал в первом голе: подал угловой на Арица Элустондо, а тот головой скинул на Микеля Ойарсабаля. Второй предголевой пас за испанский клуб – первый был против «Атлетико».

Всего у Арсена за матч 33 игровых действия, один удар со штрафного и пас под удар.

«Сосьедад» пропустил сразу после того, как Захаряна заменили – на 76-й. До самого конца дошли при счете 1:1, но в добавленное время участник Лиги чемпионов вырвал победу. Форвард Карлос Фернандес реализовал пенальти на 91-й, а потом Мартин Субименди, на 90+7, добавил еще и с игры.

Команда пока на шестом месте.

Почему Захарян играет мало?

В целом Арсен пока играет редко, в первой трети сезона российскому новичку не очень доверяют.

Захарян не вышел в прошлые выходные против «Барсы», провел 82 минуты в Кубке Испании против «Буньоля» из третьей лиги и сыграл 15 минут в ЛЧ с «Бенфикой». Старт с «Альмерией» – второй за сезон: до этого Арсен выходил с первых минут только с «Мальоркой».

«Арсен мало играет, у него нет результативных действий, но это совершенно никого не расстраивает. – считает пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. – Мы верим в Арсена. Это отличный игрок, хороший профессионал. Он адаптировался к Испании. Уверены, что со временем он будет ключевым игроком для нас».

«Захарян знает, что пока не может играть в старте. Все нормально, – повторяет Иманоль Альгуасиль. – Наши лидеры в шикарной форме, а еще мы отлично играем. Арсен – прекрасный игрок. Я вижу, как он старается на тренировках, но стоит смириться с ситуацией и работать. Время Арсена придет, но не сейчас».

Сейчас у Захаряна будет пара недель, чтобы тренироваться в клубе, в сборную его не вызвали – Валерий Карпин объяснил это отсутствием игровой практики.

После паузы «Сосьедаду» предстоят матчи с «Севильей», «Зальцбургом» в ЛЧ и «Осасуной» в течение недели.

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press