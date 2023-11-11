74 минуты – рекорд Захаряна в «Сосьедаде». Отдал предголевой пас
С углового.
«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» – 3:1, а Арсен Захарян провел на поле полтора тайма.
Захарян второй раз в старте на Ла Лигу. Помог забить, ушел до яркой развязки
74 минуты на поле – новый максимум Захаряна в Ла Лиге. До этого отыграл целый тайм с «Мальоркой», но тогда в перерыве Арсена заменили на Андера Барренечеа.
Теперь ушел позже – возможно, скоро отыграет и весь матч.
Захарян снова без результативных действий в протоколе. Но он поучаствовал в первом голе: подал угловой на Арица Элустондо, а тот головой скинул на Микеля Ойарсабаля. Второй предголевой пас за испанский клуб – первый был против «Атлетико».
Всего у Арсена за матч 33 игровых действия, один удар со штрафного и пас под удар.
«Сосьедад» пропустил сразу после того, как Захаряна заменили – на 76-й. До самого конца дошли при счете 1:1, но в добавленное время участник Лиги чемпионов вырвал победу. Форвард Карлос Фернандес реализовал пенальти на 91-й, а потом Мартин Субименди, на 90+7, добавил еще и с игры.
Команда пока на шестом месте.
Почему Захарян играет мало?
В целом Арсен пока играет редко, в первой трети сезона российскому новичку не очень доверяют.
Захарян не вышел в прошлые выходные против «Барсы», провел 82 минуты в Кубке Испании против «Буньоля» из третьей лиги и сыграл 15 минут в ЛЧ с «Бенфикой». Старт с «Альмерией» – второй за сезон: до этого Арсен выходил с первых минут только с «Мальоркой».
«Арсен мало играет, у него нет результативных действий, но это совершенно никого не расстраивает. – считает пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. – Мы верим в Арсена. Это отличный игрок, хороший профессионал. Он адаптировался к Испании. Уверены, что со временем он будет ключевым игроком для нас».
«Захарян знает, что пока не может играть в старте. Все нормально, – повторяет Иманоль Альгуасиль. – Наши лидеры в шикарной форме, а еще мы отлично играем. Арсен – прекрасный игрок. Я вижу, как он старается на тренировках, но стоит смириться с ситуацией и работать. Время Арсена придет, но не сейчас».
Сейчас у Захаряна будет пара недель, чтобы тренироваться в клубе, в сборную его не вызвали – Валерий Карпин объяснил это отсутствием игровой практики.
После паузы «Сосьедаду» предстоят матчи с «Севильей», «Зальцбургом» в ЛЧ и «Осасуной» в течение недели.
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.15, «Медитерранео»
- Голы:
- 0:1 – 62 Ойарсабаль, 1:1 – 76 Аррибас, 1:2 – 90, пенальти Фернандес, 1:3 – 90 Субименди.
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Альмерия –
Луиш Машимиану, Мендес, Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 71), Лопи (Санка, 90), Аррибас (Баба, 87), Эмбарба (Лазаро, 72), Рамазани, Баптистао.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 81), Захарян (Чо, 74), Ойарсабаль (Фернандес, 66), Барренечеа (Кубо, 46), Садик (Мерино, 46).
Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press
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