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74 минуты – рекорд Захаряна в «Сосьедаде». Отдал предголевой пас

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Микель Ойарсабаль Микель Ойарсабаль
Ла Лига Ла Лига
Иманоль Альгуасиль
Альмерия Альмерия
Арсен Захарян Арсен Захарян
Футбол Футбол

С углового.

«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» – 3:1, а Арсен Захарян провел на поле полтора тайма.

Захарян второй раз в старте на Ла Лигу. Помог забить, ушел до яркой развязки

74 минуты на поле – новый максимум Захаряна в Ла Лиге. До этого отыграл целый тайм с «Мальоркой», но тогда в перерыве Арсена заменили на Андера Барренечеа.

Теперь ушел позже – возможно, скоро отыграет и весь матч.

Захарян снова без результативных действий в протоколе. Но он поучаствовал в первом голе: подал угловой на Арица Элустондо, а тот головой скинул на Микеля Ойарсабаля. Второй предголевой пас за испанский клуб – первый был против «Атлетико».

Всего у Арсена за матч 33 игровых действия, один удар со штрафного и пас под удар.

«Сосьедад» пропустил сразу после того, как Захаряна заменили – на 76-й. До самого конца дошли при счете 1:1, но в добавленное время участник Лиги чемпионов вырвал победу. Форвард Карлос Фернандес реализовал пенальти на 91-й, а потом Мартин Субименди, на 90+7, добавил еще и с игры.

Команда пока на шестом месте.

Почему Захарян играет мало?

В целом Арсен пока играет редко, в первой трети сезона российскому новичку не очень доверяют.

Захарян не вышел в прошлые выходные против «Барсы», провел 82 минуты в Кубке Испании против «Буньоля» из третьей лиги и сыграл 15 минут в ЛЧ с «Бенфикой». Старт с «Альмерией» – второй за сезон: до этого Арсен выходил с первых минут только с «Мальоркой».

«Арсен мало играет, у него нет результативных действий, но это совершенно никого не расстраивает. – считает пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате. – Мы верим в Арсена. Это отличный игрок, хороший профессионал. Он адаптировался к Испании. Уверены, что со временем он будет ключевым игроком для нас».

«Захарян знает, что пока не может играть в старте. Все нормально, – повторяет Иманоль Альгуасиль. – Наши лидеры в шикарной форме, а еще мы отлично играем. Арсен – прекрасный игрок. Я вижу, как он старается на тренировках, но стоит смириться с ситуацией и работать. Время Арсена придет, но не сейчас».

Сейчас у Захаряна будет пара недель, чтобы тренироваться в клубе, в сборную его не вызвали – Валерий Карпин объяснил это отсутствием игровой практики.

После паузы «Сосьедаду» предстоят матчи с «Севильей», «Зальцбургом» в ЛЧ и «Осасуной» в течение недели.

Альмерия – Реал Сосьедад 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
11 ноября, 18.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 62 Ойарсабаль, 1:1 – 76 Аррибас, 1:2 – 90, пенальти Фернандес, 1:3 – 90 Субименди.
АльмерияЛуиш Машимиану, Мендес, Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 71), Лопи (Санка, 90), Аррибас (Баба, 87), Эмбарба (Лазаро, 72), Рамазани, Баптистао.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Элустондо, Ле Норман, Муньос, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 81), Захарян (Чо, 74), Ойарсабаль (Фернандес, 66), Барренечеа (Кубо, 46), Садик (Мерино, 46).
Предупреждения:
Робертоне (27), Садик (32), Муньос (45), Эмбарба (50).

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press

6 комментариев

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igls54
ЗМ уже нашёл своего владельца
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Шурик Шурик
Ответ Зверёк
Конкурент Кокорина
кроме шуток, Саня уже 2 гола в очень сильной группе в Лиге Европы забил, так что Арсену до него пылить и пылить
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Михаил Хромаков
Ответ Шурик Шурик
кроме шуток, Саня уже 2 гола в очень сильной группе в Лиге Европы забил, так что Арсену до него пылить и пылить
от него и ждали куда большего, даже что в Арсенал лондонский перейдет
+2
-1
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Артём Кочешев
На Чо заменили Тикнизяна?
0
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