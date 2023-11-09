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«Катастрофа в Копенгагене». Как Англия отреагировала на крах «МЮ»

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Руни Бардегджи Руни Бардегджи
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Безумное поражение «Манчестер Юнайтед» в Копенгагене (3:4) – тема дня в английских медиа.

Вот как случившееся оценили журналисты и сами участники матча.

Главный герой обложек – Рэшфорд

У The Times и The Telegraph – один и тот же снимок Магуайра. 

The Times: «Копенгагенская катастрофа».

The Telegraph: «Крах Юнайтед».

Справа новость об аресте Дэйна Рэшфорда – полиция Майами подозревает брата и агента Маркуса в домашнем насилии. Сейчас он вышел под залог с обязательством не приближаться к жертве, но должен явиться в суд 27 ноября. Непростые дни для Рэшфордов.

Маркус, после удаления которого «МЮ» посыпался, главный герой обложек.

Daily Mail обыграл фамилию: «Необдуманный (Rash) отбор». 

Daily Star тоже: «Безрассудный и сгоревший».

Еще один вариант отыгрыша фамилии: «Стремительное обрушение».

The Mirror вышел с более оригинальной задумкой: Blunderful Copenhagen – отсылка к устоявшейся фразе Wonderful Copenhagen (есть такая песня и это название официальной туристической организации столичного региона Дании). Blunderful – что-то вроде «Нелепая ошибка».

«Наше самое слабое выступление в ЛЧ». Это недоволен игрой тренер «Копенгагена»! 

Несмотря на победу, главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп после матча проехался по своей команде: «Безусловно, это наше самое слабое выступление в Лиге чемпионов. 

Если и есть такое понятие, как удача в футболе, то сегодня она у нас была. Хотя мы и приложили усилия для этой удачи. Ранний пропущенный гол вселил в нас большую неуверенность. До удаления мы были второй командой на поле. Красная карточка изменила ход игры в следующие 15 минут, когда мы забили два гола. Но меня также не устроило начала второго тайма. Только после третьего пропущенного мы сделали достаточно для победы.

Возможно, мы не заслужили трех или даже одного очка. Но если судить по всем четырем играм, то вполне заслуженно, что «Копенгаген» занимает второе место в группе. Считаю, что на протяжении четырех игр мы были второй лучшей командой».

Эрик тен Хаг оценил ход игры похожим образом: «Сначала мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Удаление изменило все. После него игра стала другой. Я увидел много положительного, но в концовке мы немного потеряли концентрацию. Тяжело так долго играть вдесятером. Это были лучшие 20 минут, которые я видел в исполнении своей команды. Кроме того, вдесятером мы все еще контролировали ход игры. Мы так упорно боролись, так хорошо играли, и все же не набрали ни одного очка. Это разочаровывает».

Тренер «МЮ» также считает, что два гола «Копенгагена» засчитали неверно.

После четырех туров «Юнайтед» идет последним в группе. Бруну Фернандеш верит, что еще ничего не потеряно: «Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть. До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух».

Автор победного гола, 17 летний Руни Бардегджи, максимально уверен в себе: «Когда я сижу на скамейке запасных, то мыслю так: мне просто нужно выйти и решить исход матча». 

Руни лучший бомбардир «Копенгагена» в этом сезоне (11 голов в 24 матчах) – и не понимает, почему тренеры сборной Швеции до сих пор его игнорируют: «Да, я разочарован, что не вызван. Конечно, решать не мне, но мне кажется, что я забил достаточно голов для этого. Я не тот человек, который жалуется. Но это и правда больно. Думаю, что я заслужил».

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Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press; bt.bmcdn.dk

14 комментариев

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MVL
Кто -нибудь отгадал кроссворд?
+53
-1
+52
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remmor
"Безусловно, это наше самое слабое выступление в Лиге чемпионов." - на МЮ ссут просто все
+25
-4
+21
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Evgeny Trifonov
7Хаг конечно непотопляемый физрук. Многих тренеров МЮ и за меньшее выставляли
+14
-5
+9
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Даниил Попов
Мне кажется или спортс запустил Fantasy с новыми условиями?
+9
-1
+8
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Артём Кочешев
Конечно тренер недоволен. С таким центром обороны у МЮ забили всего 4.
+7
0
+7
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Эразм
"Травля в газетах оставляет шрамы" ©
+7
-1
+6
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Фут.Боль
Ответ MVL
Кто -нибудь отгадал кроссворд?
Начал. 1 по вертикали Cinema.
+6
-1
+5
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Растиньяк
Rash and burn, это от устойчивого crash and burn
+4
-1
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Константин Ловков
Ответ MVL
Кто -нибудь отгадал кроссворд?
И если да, то какой из двух был интереснее?
+2
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FootyfanaticRM
10 лет назад МЮ был грозной силой…И 10 лет подряд он не может вылезти из дерьма
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#SharkTeam
Фотка Магваера может стать мемной
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Nikuz
Магуайер - человек-катастрофа!
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Karamzin
Ответ MVL
Кто -нибудь отгадал кроссворд?
1 по горизонтали в The Times: Talent with performing hip hop a job for the present day?
Ответ: GIFTWRAPPING
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DrunkSailor
Ответ MVL
Кто -нибудь отгадал кроссворд?
20 - Imps
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