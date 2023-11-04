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1+4 – Доку из «Сити» разорвал «Борнмут» и побил несколько рекордов

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Бернарду Силва Бернарду Силва
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Жереми Доку Жереми Доку
Футбол Футбол

Как же он хорош.

«Ман Сити» выгрузил шесть голов «Борнмуту», а главным героем стал вингер Жереми Доку – у него монструозные 1+4.

Доку зажег моментально – 1+2 за 7 минут

Эрлинг, что ты ему насоветовал?

⚽️30’ – Жереми сместился в центр, элегантно сыграл в стеночку с Родри и влез в штрафную, а потом классно пробил внутренней стороной стопы. Ничего сложного.

⚽️33’ – Далее запустил генератор ассистов – сначала точно покатил под удар Бернарду Силвы.

⚽️37’ – Еще через пару минут ушел в сторону штрафной и ударил с левой. Мяч отскочил от Аканджи – снова голевая: 1+2 за семь минут.

⚽️64’ – Жереми оформил ассистентский хет-трик – с его паса забил Филип Фоден. Просто вау!

⚽️83’ – Под конец матча включился Бернарду: он пролетел в пустую штрафную, ушел от защитника и изящно перебросил кипера. Но последний пас – за Жереми.

После этого «Сити» забил еще раз, но главный герой стал очевиден еще в первом тайме. «Борнмут» ответил всего одним голом – 6:1.

Доку – самый юный игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче

Удивительный перфоманс.

● Теперь Доку – самый молодой игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче. На момент рекорда ему был 21 год 5 месяцев и 8 дней.

● Доку – первый игрок с сезона-2021/22, который оформил 4 ассиста за матч: тогда это был Поль Погба, попало «Лидсу». Жереми в элитной компании: до этого достижение покоряли Деннис Бергкамп (1998/99), Хосе Антонио Рейес (2005/06), Сеск Фабрегас (2009/10), Эммануэль Адебайор (2011/12), Санти Касорла (2012/13) и Харри Кейн (2020/21).

● Еще не все: бельгиец стал самым молодым игроком АПЛ, который набрал 5 результативных баллов за один матч.

● Всего за одну игру Доку отдал больше голевых, чем Дарвин Нуньес, Букайо Сака и Каору Митома за весь чемпионат. Вот это да!

● Жереми – лучший ассистент «Сити». Хотя до этого оформил всего одну голевую – на Альвареса в матче с «Брайтоном» (2:1).

Пеп Гвардиола в приятном шоке: «Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл хорошо во всех матчах. Мы очень рады за Доку».

Мы тоже, Пеп.

Манчестер Сити – Борнмут 6:1 (3:0, 3:1)
Дата проведения
4 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Доку, 2:0 – 33 Бернарду Силва, 3:0 – 37 Аканджи, 4:0 – 64 Фоден, 4:1 – 74 Синистерра, 5:1 – 83 Бернарду Силва, 6:1 – 88 Аке.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 71), Аке, Аканджи, Ковачич, Бернарду Силва (Бобб, 85), Родри (Филлипс, 71), Холанд (Фоден, 46), Альварес (Матеуш Нунеш, 71), Доку.
БорнмутРаду, Ааронс, Келли, Мифем (Сенеси, 46), Забарный, Керкез, Кристи, Тавернье (Синистерра, 72), Биллинг (Семеньо, 71), Скотт (Ротуэлл, 44), Соланке (Клюйверт, 85).
Предупреждение:
Биллинг (32).

Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP, AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

8 комментариев

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Max9999
Мало кто знает, что Бормут до 2016 г. назывался Артемовск.
+26
-12
+14
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Jason Kidd
Судьбе не раз шепнём: "Мерси, Боку"!
+9
-1
+8
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DollaBill
Забавно, но пока что именно Доку является лучшим подписанием лета у горожан. Удачная покупка которая идет на пользу и клубу и игроку.
+4
0
+4
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mrgtosh
По первым играм за Сити, казалось, что очень сырой игрок и не сможет составить достойную конкуренцию. Был не прав. Парень освоился и в последние игры показывает очень хорошую игру. А сегодня устроил шоу. Молодец
+2
0
+2
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Алексей Антипов
почти все предыдущие обладатели покера из ассистов - игроки Арсенала, неожиданно)
0
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Северный болельщик
Ответ Max9999
Мало кто знает, что Бормут до 2016 г. назывался Артемовск.
Не вороши
0
0
0
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Иван Иванов
Ответ Jason Kidd
Судьбе не раз шепнём: "Мерси, Боку"!
Доку* 😉
0
0
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