1+4 – Доку из «Сити» разорвал «Борнмут» и побил несколько рекордов

Как же он хорош.

«Ман Сити» выгрузил шесть голов «Борнмуту», а главным героем стал вингер Жереми Доку – у него монструозные 1+4.

Доку зажег моментально – 1+2 за 7 минут

Эрлинг, что ты ему насоветовал?

⚽️30’ – Жереми сместился в центр, элегантно сыграл в стеночку с Родри и влез в штрафную, а потом классно пробил внутренней стороной стопы. Ничего сложного.

⚽️33’ – Далее запустил генератор ассистов – сначала точно покатил под удар Бернарду Силвы.

⚽️37’ – Еще через пару минут ушел в сторону штрафной и ударил с левой. Мяч отскочил от Аканджи – снова голевая: 1+2 за семь минут.

⚽️64’ – Жереми оформил ассистентский хет-трик – с его паса забил Филип Фоден. Просто вау!

⚽️83’ – Под конец матча включился Бернарду: он пролетел в пустую штрафную, ушел от защитника и изящно перебросил кипера. Но последний пас – за Жереми.

После этого «Сити» забил еще раз, но главный герой стал очевиден еще в первом тайме. «Борнмут» ответил всего одним голом – 6:1.

Доку – самый юный игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче

Удивительный перфоманс.

● Теперь Доку – самый молодой игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче. На момент рекорда ему был 21 год 5 месяцев и 8 дней.

● Доку – первый игрок с сезона-2021/22, который оформил 4 ассиста за матч: тогда это был Поль Погба, попало «Лидсу». Жереми в элитной компании: до этого достижение покоряли Деннис Бергкамп (1998/99), Хосе Антонио Рейес (2005/06), Сеск Фабрегас (2009/10), Эммануэль Адебайор (2011/12), Санти Касорла (2012/13) и Харри Кейн (2020/21).

● Еще не все: бельгиец стал самым молодым игроком АПЛ, который набрал 5 результативных баллов за один матч.

● Всего за одну игру Доку отдал больше голевых, чем Дарвин Нуньес, Букайо Сака и Каору Митома за весь чемпионат. Вот это да!

● Жереми – лучший ассистент «Сити». Хотя до этого оформил всего одну голевую – на Альвареса в матче с «Брайтоном» (2:1).

Пеп Гвардиола в приятном шоке: «Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл хорошо во всех матчах. Мы очень рады за Доку».

Мы тоже, Пеп.

Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP, AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru/Catherine Ivill