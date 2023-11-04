1+4 – Доку из «Сити» разорвал «Борнмут» и побил несколько рекордов
Как же он хорош.
«Ман Сити» выгрузил шесть голов «Борнмуту», а главным героем стал вингер Жереми Доку – у него монструозные 1+4.
Доку зажег моментально – 1+2 за 7 минут
Эрлинг, что ты ему насоветовал?
⚽️30’ – Жереми сместился в центр, элегантно сыграл в стеночку с Родри и влез в штрафную, а потом классно пробил внутренней стороной стопы. Ничего сложного.
⚽️33’ – Далее запустил генератор ассистов – сначала точно покатил под удар Бернарду Силвы.
⚽️37’ – Еще через пару минут ушел в сторону штрафной и ударил с левой. Мяч отскочил от Аканджи – снова голевая: 1+2 за семь минут.
⚽️64’ – Жереми оформил ассистентский хет-трик – с его паса забил Филип Фоден. Просто вау!
⚽️83’ – Под конец матча включился Бернарду: он пролетел в пустую штрафную, ушел от защитника и изящно перебросил кипера. Но последний пас – за Жереми.
После этого «Сити» забил еще раз, но главный герой стал очевиден еще в первом тайме. «Борнмут» ответил всего одним голом – 6:1.
Доку – самый юный игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче
Удивительный перфоманс.
● Теперь Доку – самый молодой игрок в истории АПЛ, отдавший 4 ассиста в одном матче. На момент рекорда ему был 21 год 5 месяцев и 8 дней.
● Доку – первый игрок с сезона-2021/22, который оформил 4 ассиста за матч: тогда это был Поль Погба, попало «Лидсу». Жереми в элитной компании: до этого достижение покоряли Деннис Бергкамп (1998/99), Хосе Антонио Рейес (2005/06), Сеск Фабрегас (2009/10), Эммануэль Адебайор (2011/12), Санти Касорла (2012/13) и Харри Кейн (2020/21).
● Еще не все: бельгиец стал самым молодым игроком АПЛ, который набрал 5 результативных баллов за один матч.
● Всего за одну игру Доку отдал больше голевых, чем Дарвин Нуньес, Букайо Сака и Каору Митома за весь чемпионат. Вот это да!
● Жереми – лучший ассистент «Сити». Хотя до этого оформил всего одну голевую – на Альвареса в матче с «Брайтоном» (2:1).
Пеп Гвардиола в приятном шоке: «Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл хорошо во всех матчах. Мы очень рады за Доку».
Мы тоже, Пеп.
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 30 Доку, 2:0 – 33 Бернарду Силва, 3:0 – 37 Аканджи, 4:0 – 64 Фоден, 4:1 – 74 Синистерра, 5:1 – 83 Бернарду Силва, 6:1 – 88 Аке.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз (Льюис, 71), Аке, Аканджи, Ковачич, Бернарду Силва (Бобб, 85), Родри (Филлипс, 71), Холанд (Фоден, 46), Альварес (Матеуш Нунеш, 71), Доку.
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Борнмут –
Раду, Ааронс, Келли, Мифем (Сенеси, 46), Забарный, Керкез, Кристи, Тавернье (Синистерра, 72), Биллинг (Семеньо, 71), Скотт (Ротуэлл, 44), Соланке (Клюйверт, 85).
- Предупреждение:
- Биллинг (32).
Фото: East News/PAUL ELLIS/AFP, AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru/Catherine Ivill
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