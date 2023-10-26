Что было дальше?

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Иногда Дарвин Нуньес вытворяет что-то невероятное – промах в матче с «Тулузой» (5:1) как раз из этой серии.

Дарвин посадил защитника, обыграл вратаря – но не забил

Нуньес на 64-й минуте получил передачу от Диогу Жоты, уложил финтом защитника Расмуса Николайсена – пока все красиво.

Дальше обыграл вратаря Гийома Реста – оставалось лишь отправить мяч в сетку, но... Дарвин зарядил в штангу!

Просто оцените, откуда бил уругваец.

Но старания Нуньеса все-таки не пропали. Мяч отлетел к Райана Гравенберху, который уже не промахнулся – довели до разгрома 4:1.

Нуньес мог положить дубль, еще в первом тайме он вонзил в девятку над плечом вратаря. Кроме него отметились Диогу Жота, Ватару Эндо и вышедший на замену Мохамед Салах – в итоге легчайшие 5:1 и первое место в группе (три победы из трех).

Дарвину, кстати, не засчитают голевую на Гравенберха, в «Ливерпуле» он пока ассистирует только на Мо Салаха (уже восемь раз). В этом сезоне у Нуньеса 4+4 в 11 матчах, иногда он выходил со скамейки.

Нуньес отказался от соцсетей, чтобы не обращать внимание на хэйт. А Клопп его постоянно поддерживает

Юрген ценит Нуньеса, несмотря на проблемы с реализацией. Так хвалил в конце сентября, когда Дарвин забил «Вест Хэму». «Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол – наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно.

Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью – как, например, мы забили третий гол «Вулверхэмптону». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас.

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас – это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис [Джонс] и Доминик [Собослаи] очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», – главный тренер «Ливерпуля» доволен.

Сам Дарвин отказался от соцсетей, чтобы забыть о критике. «Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.

Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», – сказал Нуньес в интервью Sport 890.

Нуньес с первой тренировке в «Ливерпуле» стал мемом. Куча промахов, которые Клопп списал на мозоли

Дарвину особенно попадало, когда он только пришел в «Ливерпуль». Сначала завирусилось видео с предматчевой тренировки перед товарищеской игрой с «Ман Юнайтед» – Нуньес мазал из убойных позиций и не мог даже принять мяч. Видео попало в сеть – болельщики соперников начали издеваться.

Следующая игра с «МЮ» подарила еще больше поводов для шуток – снова много моментов, и Дарвин все запорол. Клопп списал это на мозоли – уругваец так много тренировался на жаре, что натер ноги.

Затем Нуньес стал исправляться – покер «Лейпцигу» в товарищеском матче, хороший выход на замену в Суперкубке Англии: гол «Сити» и заработанный пенальти, но снова несколько запоротых моментов. Над уругвайцем продолжили насмехаться.

Теперь у Дарвина все получше, но репутацию придется исправлять еще долго. Тем более, с такими промахами, как сегодня.

Ливерпуль Англия – Тулуза Франция 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диогу Жота, 1:1 – 16 Даллинга, 2:1 – 30 Эндо, 3:1 – 34 Нуньес, 4:1 – 65 Гравенберх, 5:1 – 90 Салах.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд (Гакпо, 67), Матип, Гомес, Чемберс (Куанса, 67), Эндо, Джонс (Макконнелл, 89), Гравенберх (Салах, 70), Эллиотт, Диогу Жота, Нуньес (Скэнлон, 66).
ТулузаРест, Деслер (Каманси, 72), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Магри, 67), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Сесар Хелаберт, 67), Деннум (Жанро, 67), Даллинга (Беграуи, 80).
Предупреждение:
Эллиотт (75).

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Naomi Baker / Staff, Pakawich Damrongkiattisak / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»

35 комментариев

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kostylb
дарвин забивает или отдаёт в каждой игре этого сезона в которой проводит больше 45 минут на поле, в апл лучший по результативным действиям на 90 минут, а постят про него до сих пор только мемы и промахи
+100
-6
+94
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soda overdose
Дарвин будет не Дравин, без подобного перформанса хотя бы раз за матч) Защитника убрал классно, да и вратаря)
+23
-1
+22
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Vadiay
Ответ kostylb
дарвин забивает или отдаёт в каждой игре этого сезона в которой проводит больше 45 минут на поле, в апл лучший по результативным действиям на 90 минут, а постят про него до сих пор только мемы и промахи
Поливать грязью проще, чем воспринимать адекватно.
+23
-3
+20
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Фанаты - тупые
не пойму как его можно хейтить? Он нереальные эмоции дарит абсолютно каждый матч)))
+18
0
+18
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Игорь Дидорчук (DIDO)
ага, пойди на скорости после обводки под углом 100 из 100 попади ? да точно в такой же ситуации он попадёт. всё норм
+21
-4
+17
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Ilya Shilovskiy
Все у него будет. Парень в себе сочетает кучу талантов и умений, осталось лишь попадать)
+11
0
+11
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Кенигсбергер
Самое интересное, что Гравенберха даже нет в кадре, а через пару секунд он забьет.
+9
-1
+8
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Салауат Нуралиев
Ответ ArdaTuran
Уругвайский Лаутаро Мартинес.
Это Лаутаро - аргентинский Дарвин Нуньес)
+7
0
+7
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Остап Бендер
Премия Дарвина!
+7
-2
+5
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Салауат Нуралиев
В этом моменте пришлось выковыривать мяч из под себя поэтому немного не повезло ну или ноги сильнее повернуть в момент удара. Ну ничего, главное что все хорошо закончилось
+5
0
+5
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Артём Никулин
Ответ ArdaTuran
Уругвайский Лаутаро Мартинес.
Мартинес так то один из лучших форвардов мира, Нуньесу чуть далековато до него)
+12
-8
+4
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SV
Ответ kostylb
дарвин забивает или отдаёт в каждой игре этого сезона в которой проводит больше 45 минут на поле, в апл лучший по результативным действиям на 90 минут, а постят про него до сих пор только мемы и промахи
Никто его уже не хейтит. Он отлично играет все то время что ему дают. Непонятно что будет если будут давать время чаще и больше
+4
0
+4
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shunbal-bet
на данный момент мне он напоминает Сульшера, который был палочкой выручалочкой для МЮ. Отлично выходил на замены и спасал матчи, но неудачно играл, когда ему давали больше времени и полный матч чаще проводил слабо и куда хуже, чем выходы на замену. Надеюсь это пройдет со временем, потому что потенциал у него есть большой и вопрос только в психологии и усердии
+3
0
+3
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SOSLAN GABACHIEV
Шикарный матч выдал Дарвин вчера.
Не сделал дубль, да и не страшно, сколько таких дублей у него еще будет в футболке Ливерпуля. Умения и стараний ему не занимать! Молодчага!
+3
0
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Дикпик Овермарса
Ответ Игорь Дидорчук (DIDO)
ага, пойди на скорости после обводки под углом 100 из 100 попади ? да точно в такой же ситуации он попадёт. всё норм
Он просто решил сохранить интригу в матче
+3
0
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Бондарев Олег
Ответ Евгений Заботин
Ага. Только в чемпионате всего 3 игры где он провел больше 45 минут, наверно это не просто так. Клопп не враг себе. И это явно не то на что рассчитывали при покупке. Плюс в команду с такими исполнителями можно и подешевле кого взять и будет выглядеть не хуже, но это явно не то что нужно для такого клуба, с такими амбициями. Не отрабатывает он свою покупку. Вот поэтому и хейтят его постоянно.
За дубль со скамейки в гостях против Ньюкасла при 10 против 11 ему вообще очень многое можно простить, положа руку на сердце.
+3
0
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ArdaTuran
Уругвайский Лаутаро Мартинес.
+5
-2
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Всё знаю
Ошибка в том, тянулся к мячу и пробил неудачно. Это всё от спешки.
А мог бы спокойно сделать ещё шаг и закатывать в ворота.
+2
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ArdaTuran
Ответ Артём Никулин
Мартинес так то один из лучших форвардов мира, Нуньесу чуть далековато до него)
Мартинес 1 в 1 порет моменты как Нуньес. В матче с Бенфикой Лаутаро показал свои финишерские способности сполна.
+3
-1
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Stewart D.
при этом он 2й по г+п в команде
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0
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Виталий А.
Мне кажется,для него чем сложнее,тем лучше.
+2
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mantihor_e
Так было задумано, чтобы Гравенберх тоже забил
+1
0
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AurelioDeLaurentis
Ответ Артём Никулин
Мартинес так то один из лучших форвардов мира, Нуньесу чуть далековато до него)
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
+1
0
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Евгений Заботин
Ответ kostylb
дарвин забивает или отдаёт в каждой игре этого сезона в которой проводит больше 45 минут на поле, в апл лучший по результативным действиям на 90 минут, а постят про него до сих пор только мемы и промахи
Ага. Только в чемпионате всего 3 игры где он провел больше 45 минут, наверно это не просто так. Клопп не враг себе. И это явно не то на что рассчитывали при покупке. Плюс в команду с такими исполнителями можно и подешевле кого взять и будет выглядеть не хуже, но это явно не то что нужно для такого клуба, с такими амбициями. Не отрабатывает он свою покупку. Вот поэтому и хейтят его постоянно.
+11
-10
+1
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evgen_pes90
Ответ Евгений Заботин
Ага. Только в чемпионате всего 3 игры где он провел больше 45 минут, наверно это не просто так. Клопп не враг себе. И это явно не то на что рассчитывали при покупке. Плюс в команду с такими исполнителями можно и подешевле кого взять и будет выглядеть не хуже, но это явно не то что нужно для такого клуба, с такими амбициями. Не отрабатывает он свою покупку. Вот поэтому и хейтят его постоянно.
Ну в нынешних реалиях те 75 млн. выглядят не такой уж большой суммой. Менее полезных игроков покупают за гораздо большие деньги. Конечно, ожидания от Дарвина были другие. С другой стороны, в этом сезоне в АПЛ Гакпо играет 45 минут в среднем в АПЛ, Жота - 47 минут, Дарвин - 42. И при этом Дарвин на текущий момент более полезен.
+1
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