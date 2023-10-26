Что было дальше?

Иногда Дарвин Нуньес вытворяет что-то невероятное – промах в матче с «Тулузой» (5:1) как раз из этой серии.

Дарвин посадил защитника, обыграл вратаря – но не забил

Нуньес на 64-й минуте получил передачу от Диогу Жоты, уложил финтом защитника Расмуса Николайсена – пока все красиво.

Дальше обыграл вратаря Гийома Реста – оставалось лишь отправить мяч в сетку, но... Дарвин зарядил в штангу!

Просто оцените, откуда бил уругваец.

Но старания Нуньеса все-таки не пропали. Мяч отлетел к Райана Гравенберху, который уже не промахнулся – довели до разгрома 4:1.

Нуньес мог положить дубль, еще в первом тайме он вонзил в девятку над плечом вратаря. Кроме него отметились Диогу Жота, Ватару Эндо и вышедший на замену Мохамед Салах – в итоге легчайшие 5:1 и первое место в группе (три победы из трех).

Дарвину, кстати, не засчитают голевую на Гравенберха, в «Ливерпуле» он пока ассистирует только на Мо Салаха (уже восемь раз). В этом сезоне у Нуньеса 4+4 в 11 матчах, иногда он выходил со скамейки.

Нуньес отказался от соцсетей, чтобы не обращать внимание на хэйт. А Клопп его постоянно поддерживает

Юрген ценит Нуньеса, несмотря на проблемы с реализацией. Так хвалил в конце сентября, когда Дарвин забил «Вест Хэму». «Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол – наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно.

Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью – как, например, мы забили третий гол «Вулверхэмптону». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас.

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас – это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис [Джонс] и Доминик [Собослаи] очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», – главный тренер «Ливерпуля» доволен.

Сам Дарвин отказался от соцсетей, чтобы забыть о критике. «Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.

Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», – сказал Нуньес в интервью Sport 890.

Нуньес с первой тренировке в «Ливерпуле» стал мемом. Куча промахов, которые Клопп списал на мозоли

Дарвину особенно попадало, когда он только пришел в «Ливерпуль». Сначала завирусилось видео с предматчевой тренировки перед товарищеской игрой с «Ман Юнайтед» – Нуньес мазал из убойных позиций и не мог даже принять мяч. Видео попало в сеть – болельщики соперников начали издеваться.

Следующая игра с «МЮ» подарила еще больше поводов для шуток – снова много моментов, и Дарвин все запорол. Клопп списал это на мозоли – уругваец так много тренировался на жаре, что натер ноги.

Затем Нуньес стал исправляться – покер «Лейпцигу» в товарищеском матче, хороший выход на замену в Суперкубке Англии: гол «Сити» и заработанный пенальти, но снова несколько запоротых моментов. Над уругвайцем продолжили насмехаться.

Теперь у Дарвина все получше, но репутацию придется исправлять еще долго. Тем более, с такими промахами, как сегодня.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Naomi Baker / Staff, Pakawich Damrongkiattisak / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»