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Дракслер просто ушел в раздевалку во время матча. И это после дубля

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Юлиан сейчас в Катаре.

Возможно, вы пропустили, но Юлиан Дракслер теперь играет в Катаре за «Аль-Ахли» из Дохи. Играет, но не доигрывает – в матче против «ФК Катар» (2:4) немецкий полузащитник просто ушел с поля в раздевалку до финального свистка.

На 95-й минуте Юлиан получил мяч на фланге, сделал пас одноклубнику и отправился в раздевалку. Какой-либо разговор с тренером на видео не попал, а футболист выглядел расстроенным. На поле он уже не вернулся.

Ни клуб, ни футболист пока не озвучили причину такого поступка. Впрочем, есть предположения. Вероятно, футболист получил травму, а «Аль-Ахли» уже истратил все замены (ее подтверждает сайт Live Ticker). Еще одна версия – проблемы с желудком у игрока.

Хотя Дракслер мог и просто расстроиться. Он вышел на замену на второй тайм, когда его команда проигрывала 0:2 и чуть позже пропустила третий. После этого Юлиан за четыре минуты оформил дубль и превратил 0:3 в 2:3 – голы стали первыми за новый клуб. Шансы отыграться в концовке были, но на 89-й «Аль-Ахли» пустил еще и четвертый.

«Аль-Ахли» набрал всего три очка за шесть туров и идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата Катара. А «ФК Катар» – конкурент в борьбе за выживание. Тут кто угодно расстроится.

Дракслер честно признается, что в Катар уехал из-за денег

Дракслер ушел из «ПСЖ» в Катар в сентябре этого года – клубу он очевидно был не нужен, варианты в Европе найти тоже не получилось. Так чемпион мира и попал в не самую сильную команду Лиги звезд Катара.

Сам Юлиан, впрочем, не скрывает, что важным фактором при переезде стали финансы.

«Меня спрашивают, почему я уехал в Катар, а не вернулся в Бундеслигу или не перешел в какой-то еще европейский чемпионат. Договориться было непросто, и, если честно, меня не убедил ни один из вариантов.

Мне понравилась идея в 30 лет поиграть где-то за пределами Европы. Для меня было важно играть регулярно. Альтернативой было остаться в «ПСЖ» без всяких перспектив – этого я хотел избежать.

И да, финансовый аспект сыграл роль. Я бы мог сказать, что после 12 лет в Европе поехал изучать новую культуру, получать новый опыт, участвовать в перспективном проекте в арабской стране – и не упомянуть деньги в этом списке.

Даже если все обозначенные выше причины правдивы, именно финансовый аспект стал решающим в моем случае».

Впрочем, Дракслер признался, что до завершения карьеры мечтает еще раз поиграть за родной «Шальке». Возвращение в Германию возможно: даже в кризисном катарском «Аль-Ахли» у Юлиана 2+2 в трех играх. Главное, чтобы уходы с поля до финального свистка не стали привычкой.

Фото: Instagram/ahliqat

18 комментариев

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Jerry Lee
Да мне кажется в таком грозном чемпионате, он может туда сюда выходить как захочет, и никто против и не будет.
+68
-1
+67
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Roman Popov
Ответ Jerry Lee
Да мне кажется в таком грозном чемпионате, он может туда сюда выходить как захочет, и никто против и не будет.
и даже за любую команду в лиге, и в любое удобное для него время)))
+34
-1
+33
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Politruk
Свободное посещение.
+23
0
+23
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Denchik_RED-BLUE
Дракслер будет для Шальке большим усилением... В третьей Бундеслиге, если они продолжат так играть
+20
-1
+19
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kbakha
В ПСЖ Дракслер тоже уходил из-за денег
+7
0
+7
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Вильгельм де Геннин
Ответ Фанат футбола 777
Кстати, в новой EA FC (фифе) Юлиан Дракслер и Марко Вератти до сих пор считаются игроками ПСЖ, хотя оба уже давно уехали в Катар
Составы обновлять надо
+6
0
+6
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Bayern2004
Вы не поверите,пока писал комментарий увидел ваш. Ну тут выбор безусловно за Дракслером(деньги конечно же важны),но буквально сейчас Гельзенкирхен очень сильно рискует провалиться в 3-ю Бундеслигу. А такой человек как Юлиан мог бы помочь(не факт конечно). Вспоминая Йонаса Гектора,легенду 1.FC Koln,выбор есть всегда.
У Кельна еще вратарь был, Тимо Хорн вроде, тоже, как и Хектор, оставался в клубе, когда вылетали, хотя ценился даже у Лева
+5
0
+5
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Trash Talking
Он устал, он уходит
+4
0
+4
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ASH11
Ответ Trash Talking
Он устал, он уходит
Ну, длинная карьера. В 17 лет уже в основе Шальке.
+3
0
+3
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Manchot
Дракслер? Я хотел уточнить в википедии живой ли он еще, а он оказывается еще играет!
+4
-1
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Гоша Пугач
Судя по посещаемости местного чемпионата, Катару стоило все стадионы к ЧМ строить из контейнеров, чтобы потом их разобрать
+2
0
+2
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Антимосковский
Ответ Вильгельм де Геннин
Составы обновлять надо
или просто не играть в этот уг
+2
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Bayern2004
Ответ Denchik_RED-BLUE
Дракслер будет для Шальке большим усилением... В третьей Бундеслиге, если они продолжат так играть
Вы не поверите,пока писал комментарий увидел ваш.
Ну тут выбор безусловно за Дракслером(деньги конечно же важны),но буквально сейчас Гельзенкирхен очень сильно рискует провалиться в 3-ю Бундеслигу.
А такой человек как Юлиан мог бы помочь(не факт конечно).
Вспоминая Йонаса Гектора,легенду 1.FC Koln,выбор есть всегда.
+1
0
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sizdo
Не сказать, что интересно.
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Северный болельщик
У него свободные отношения
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Bayern2004
Ответ Denchik_RED-BLUE
У Кельна еще вратарь был, Тимо Хорн вроде, тоже, как и Хектор, оставался в клубе, когда вылетали, хотя ценился даже у Лева
Тимо Хорн после 21 года в составе Кёльна оставил клуб в июле 2023 года.
Действительно человек был предан клубу,прошёл все сборные Германии от до U15,до U23 за 8 лет.
0
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Dmitriy Racheev
"Чип и Дейл спешат на помощь" не хотел пропустить
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Фанат футбола 777
Кстати, в новой EA FC (фифе) Юлиан Дракслер и Марко Вератти до сих пор считаются игроками ПСЖ, хотя оба уже давно уехали в Катар
+1
-1
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