Дракслер просто ушел в раздевалку во время матча. И это после дубля

Юлиан сейчас в Катаре.

Возможно, вы пропустили, но Юлиан Дракслер теперь играет в Катаре за «Аль-Ахли» из Дохи. Играет, но не доигрывает – в матче против «ФК Катар» (2:4) немецкий полузащитник просто ушел с поля в раздевалку до финального свистка.

На 95-й минуте Юлиан получил мяч на фланге, сделал пас одноклубнику и отправился в раздевалку. Какой-либо разговор с тренером на видео не попал, а футболист выглядел расстроенным. На поле он уже не вернулся.

Ни клуб, ни футболист пока не озвучили причину такого поступка. Впрочем, есть предположения. Вероятно, футболист получил травму, а «Аль-Ахли» уже истратил все замены (ее подтверждает сайт Live Ticker). Еще одна версия – проблемы с желудком у игрока.

Хотя Дракслер мог и просто расстроиться. Он вышел на замену на второй тайм, когда его команда проигрывала 0:2 и чуть позже пропустила третий. После этого Юлиан за четыре минуты оформил дубль и превратил 0:3 в 2:3 – голы стали первыми за новый клуб. Шансы отыграться в концовке были, но на 89-й «Аль-Ахли» пустил еще и четвертый.

«Аль-Ахли» набрал всего три очка за шесть туров и идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата Катара. А «ФК Катар» – конкурент в борьбе за выживание. Тут кто угодно расстроится.

Дракслер честно признается, что в Катар уехал из-за денег

Дракслер ушел из «ПСЖ» в Катар в сентябре этого года – клубу он очевидно был не нужен, варианты в Европе найти тоже не получилось. Так чемпион мира и попал в не самую сильную команду Лиги звезд Катара.

Сам Юлиан, впрочем, не скрывает, что важным фактором при переезде стали финансы.

«Меня спрашивают, почему я уехал в Катар, а не вернулся в Бундеслигу или не перешел в какой-то еще европейский чемпионат. Договориться было непросто, и, если честно, меня не убедил ни один из вариантов.

Мне понравилась идея в 30 лет поиграть где-то за пределами Европы. Для меня было важно играть регулярно. Альтернативой было остаться в «ПСЖ» без всяких перспектив – этого я хотел избежать.

И да, финансовый аспект сыграл роль. Я бы мог сказать, что после 12 лет в Европе поехал изучать новую культуру, получать новый опыт, участвовать в перспективном проекте в арабской стране – и не упомянуть деньги в этом списке.

Даже если все обозначенные выше причины правдивы, именно финансовый аспект стал решающим в моем случае».

Впрочем, Дракслер признался, что до завершения карьеры мечтает еще раз поиграть за родной «Шальке». Возвращение в Германию возможно: даже в кризисном катарском «Аль-Ахли» у Юлиана 2+2 в трех играх. Главное, чтобы уходы с поля до финального свистка не стали привычкой.

Фото: Instagram/ahliqat