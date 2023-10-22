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Дубль Головина в «Монако»: супергол издали и штрафной. Устроил камбэк после пропущенного с центра

Монако Монако
Александр Головин Александр Головин
Метц Метц
лига 1 Франция лига 1 Франция
Ламин Камара
Футбол Футбол

«Монако» лидирует.

Александр Головин – главный герой «Монако». Лично принес волевую победу дублем!

Забил два в ответ на курьез – лидер чемпионата Франции в самом начале получил в свои ворота с чужой половины.

Три главных хайлайта: как укладывали с центра и забивал Головин?

Уже на четвертой минуте 19-летний сенегалец Ламин Камара грохнул из центрального круга и перекинул вратаря «Монако» Филиппа Кена.

Еще раз, вот откуда Камара решился пробить. Очень далеко!

Дерзкий Камара переехал в Лигу 1 всего восемь месяцев назад из сенегальского «Дженерейшн Фут». С «Метцем» он вышел из Лиги 2, против «Монако» – его первый гол в европейской карьере. И какой грандиозный!

У Александра Головина тоже дальние голы – но, конечно, не настолько.

Сначала он пальнул с правой ноги из-за штрафной. Получилась классная траектория.

Во втором он добавил прямым ударом со штрафного.

Вот с этой дистанции – четкий удар.

«Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику, – сказал Головин для «Матч ТВ» после. –  Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый гол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол это стандарт. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли».

Головин теперь в топ-5 бомбардиров лиги. А «Монако» лидирует!

У Головина в последних пяти играх уже четыре гола – до этого забивал «Лансу» и «Лорьяну» (тут еще и ассист).

Личный рекорд Александра – восемь мячей в прошлом сезоне, за 34 тура. Теперь уже половина за девять матчей сезона. В гонке бомбаров выше только четверо: Килиан Мбаппе (восемь), Виссам Бен-Йеддер, Акор Адамс и Мостафа Мохамед (по пять).

«Монако» под руководством Ади Хюттера укрепляется на первом месте с 20 очками, опережая на одно «Ниццу» и на два – «ПСЖ».

Команда лидирует и по количеству голов (23), при этом только в одном матче из девяти забила меньше двух – убереглась «Ницца», которая сейчас как раз подпирает.

От еврокубков «Монако» свободен, так что спокойно выдерживает недельный цикл. Дальше – три непростых матча против «Лилля» и «Бреста» (четвертое и пятое места в Лиге 1) и затем «ПСЖ». Потом Головин сыграет с командой Далера Кузяева – «Гавром».

Монако – Метц 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 октября, 18.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Камара, 1:1 – 42 Головин, 2:1 – 55 Головин.
МонакоКен, Матсима, Синго, Якобс, Минамино (Бен-Сегир, 79), Головин, Камара (Аклиуш, 46), Фофана, Диатта, Бен-Йеддер (Боаду, 90), Балогун (Диоп, 89).
МетцУкиджа, Колен, Траоре, Канде, Юдоль, Камара (Атта, 71), Джаллоу (Асоро, 61), Сабали (ван ден Керкхоф, 71), Жан-Жак, Ндюкиди, Эступиньян (Тетте, 32).
Предупреждения:
Камара (54), Тетте (66), Матсима (67), Ндюкиди (74).

31 комментарий

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ulanov.vladislav95@list.ru
Головин топарь конечно,удары то что надо 👍👍
+33
0
+33
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Rio de Janeiro
Головин должен стать легендой Монако.Я ему как и большинство любителей футбола в России искренне желаю взять чемпионство в нынешнем сезоне, на что есть все шансы особенно глядя на ПСЖ Энрике. Ну и вообще Саша по индивидуальным скиллам и интеллекту наряду с Хчичей безусловно сейчас лучший постсоветский футболист🇷🇺
+28
-2
+26
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МТБ
Ответ Боря Тимофеев
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Так Головин тоже забивал Арсеналу. В апреле 2018 в лиге европы
+14
0
+14
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Бартоломью
Похожий штрафной по исполнению и примерно с той же точки Головин забил Саудовской Аравии на ЧМ.
Но было это в другой жизни.
+6
0
+6
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BarsaMaks
Хорош
+4
0
+4
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Гусеконь
удивлён, что его до сих пор оттуда не купили. Ну и странно, что он не уходит оттуда.
+6
-2
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воен
Ответ Denchik_RED-BLUE
Ни разу не видел, чтобы Саня голы праздновал, почему интересно
Слишком лёгкие голы)
+3
0
+3
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soda overdose
Порадовал, Саня) Все три гола можно пересматривать, смаковать
+2
0
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Strateg 7
Сашка красавец!! Так держать!
+1
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bro0da
Ответ Denchik_RED-BLUE
Ни разу не видел, чтобы Саня голы праздновал, почему интересно
Человек из Кемерово.
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Dooomer
Ответ Бартоломью
Похожий штрафной по исполнению и примерно с той же точки Головин забил Саудовской Аравии на ЧМ. Но было это в другой жизни.
Без него ЧМ сложился бы по другому
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Sedlacek
Ответ Андрей Синецкий
Странный защитник ! Во всех интервью и разборах уже 100 раз разжевали , что Головин смещается под удар и бьет с правой крученый . Надо встречать его так чтоб он это не делал , а не просто взглядом провожать
Манёвр Роббена тоже все знали...
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Боря Малхасян
Ади это Адольф?
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Dooomer
Ответ Андрей Синецкий
Странный защитник ! Во всех интервью и разборах уже 100 раз разжевали , что Головин смещается под удар и бьет с правой крученый . Надо встречать его так чтоб он это не делал , а не просто взглядом провожать
Там дистанция была немалая, защитник не ждал удара, а рассчитывал на продвижение/пас. Да и вратарь с таких дистанций должен спасать, но удар реально получился пушечным и точным, все сошлось.
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воен
Ответ Андрей Синецкий
Странный защитник ! Во всех интервью и разборах уже 100 раз разжевали , что Головин смещается под удар и бьет с правой крученый . Надо встречать его так чтоб он это не делал , а не просто взглядом провожать
Ну, попробуй, встреть. Головин же не пешком это делает, а перед ударом резко пробрасывает мяч вперёд.
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Кирилл Дубасов
Ответ Александр Белов
Там город очень комфортный для жизни и клуб вполне солидный, зачем менять, неизвестно как в новом месте пойдет.
а ещё вроде налог не платишь с дохода. так что вообще лафа
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Александр Белов
Ответ North213
Извините, а сколько раз за последние лет 5 "крепкий топ-клуб" хотя бы в ЛЧ попадал?
Там город очень комфортный для жизни и клуб вполне солидный, зачем менять, неизвестно как в новом месте пойдет.
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North213
Ответ Alexander Prokofyev
Зачем Головину переходить из клуба, где он лидер. Монако - это тоже крепкий топ клуб по европейским меркам.
Извините, а сколько раз за последние лет 5 "крепкий топ-клуб" хотя бы в ЛЧ попадал?
+1
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Alexander Prokofyev
Ответ Гусеконь
удивлён, что его до сих пор оттуда не купили. Ну и странно, что он не уходит оттуда.
Зачем Головину переходить из клуба, где он лидер. Монако - это тоже крепкий топ клуб по европейским меркам.
+1
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НеПотерплю!
Ответ Гусеконь
удивлён, что его до сих пор оттуда не купили. Ну и странно, что он не уходит оттуда.
Лично моё предположение: не покупают из-за политической обстановки
+3
-3
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teddy10
Ответ Боря Тимофеев
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Если уж выделять кого-то кроме Хвичи и Головина, то Цыганкова, который проводит сильное начало сезона в Жироне
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romani477
Ответ МТБ
Так Головин тоже забивал Арсеналу. В апреле 2018 в лиге европы
Тоже шикарный штрафной исполнил
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Майк Фил
Очень круто👍
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Rio (BLR)
Красота.
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Geronimo Good
>пробить и попасть в самый гол
Буква У потерялась)
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teddy10
Положил, конечно, красиво! Особенно, первый. Настоящий лидер Монако
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uralets46
В Барселону пора , ну или на крайняк в МЮ, очень много клубов мог бы усилить из топов
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Denchik_RED-BLUE
Ни разу не видел, чтобы Саня голы праздновал, почему интересно
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