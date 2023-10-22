Дубль Головина в «Монако»: супергол издали и штрафной. Устроил камбэк после пропущенного с центра

«Монако» лидирует.

Александр Головин – главный герой «Монако». Лично принес волевую победу дублем!

Забил два в ответ на курьез – лидер чемпионата Франции в самом начале получил в свои ворота с чужой половины.

Три главных хайлайта: как укладывали с центра и забивал Головин?

Уже на четвертой минуте 19-летний сенегалец Ламин Камара грохнул из центрального круга и перекинул вратаря «Монако» Филиппа Кена.

Еще раз, вот откуда Камара решился пробить. Очень далеко!

Дерзкий Камара переехал в Лигу 1 всего восемь месяцев назад из сенегальского «Дженерейшн Фут». С «Метцем» он вышел из Лиги 2, против «Монако» – его первый гол в европейской карьере. И какой грандиозный!

У Александра Головина тоже дальние голы – но, конечно, не настолько.

Сначала он пальнул с правой ноги из-за штрафной. Получилась классная траектория.

Во втором он добавил прямым ударом со штрафного.

Вот с этой дистанции – четкий удар.

«Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику, – сказал Головин для «Матч ТВ» после. – Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый гол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол это стандарт. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли».

Головин теперь в топ-5 бомбардиров лиги. А «Монако» лидирует!

У Головина в последних пяти играх уже четыре гола – до этого забивал «Лансу» и «Лорьяну» (тут еще и ассист).

Личный рекорд Александра – восемь мячей в прошлом сезоне, за 34 тура. Теперь уже половина за девять матчей сезона. В гонке бомбаров выше только четверо: Килиан Мбаппе (восемь), Виссам Бен-Йеддер, Акор Адамс и Мостафа Мохамед (по пять).

«Монако» под руководством Ади Хюттера укрепляется на первом месте с 20 очками, опережая на одно «Ниццу» и на два – «ПСЖ».

Команда лидирует и по количеству голов (23), при этом только в одном матче из девяти забила меньше двух – убереглась «Ницца», которая сейчас как раз подпирает.

От еврокубков «Монако» свободен, так что спокойно выдерживает недельный цикл. Дальше – три непростых матча против «Лилля» и «Бреста» (четвертое и пятое места в Лиге 1) и затем «ПСЖ». Потом Головин сыграет с командой Далера Кузяева – «Гавром».