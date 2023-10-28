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Хаос во Франции – никто не хочет покупать ТВ-права. Что происходит?

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Просили 800 млн в год.

Французская Лига 1 планировала провести тендер по продаже телевизионных прав на показ трансляций чемпионата.

Но не получила ни одной заявки.

По информации L’Equipe, лига просила 800 млн евро в год – 530 млн за трансляцию двух центральных игр тура плюс по 4 матча на выбор. Еще 270 млн за остальное, включая второй дивизион. Платформа DAZN и катарский телеканал beIN Sports считают условия слишком невыгодными.

Теперь Лига 1 будет вести переговоры только напрямую, без тендера. В том числе с Canal+ – текущим вещателем, который до этого отказался участвовать в аукционе.

Лига 1 давно мучается с ТВ-правами. И вот новый раунд

Уже с этого сезона Лигу 1 сократили на две команды. Официально объяснили реформой Лиги чемпионов: с 2024-го там будет по восемь игр в группе (изначально хотели 10), сокращение чемпионата = снижение нагрузки для футболистов.

Хотя на самом деле клубами и функционерами двигала паника из-за ТВ-денег. Глава Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лебрюн признался: «Если мы скажем, что делаем это ради футбола, то солжем. Реальность такова, что по мере ухудшения ситуации с телевизионными правами количество матчей должно быть сокращено».

Лига 1 уже обожглась на ТВ-контракте. Компания Mediapro вроде бы купила права, но попросту перестала платить.

В июле и августе 2020-го Mediapro перечислила в лигу 143 млн евро (уже для этого компания залезла в кредиты), а затем начался кошмар: вещатель не перевел ни цента в дату очередного транша (5 октября требовалось 172,3 миллиона евро), 5 декабря тоже 0 (должен был еще 152,5 млн).

Отчасти проблема связана еще и с тем, что чемпионат Франции в 2020-м так и не возобновили после коронавирусной паузы – единственным из топ-лиг.

Теперь у Лиги 1 контракт с более надежным вещателем – Canal+. Однако сделка упиралась именно в формат: вещатель хотел только лучшие матчи тура и планировал платить меньше, чем за показ всего чемпионата. Но предложил второй вариант: сокращение Лиги 1 до 16 (поддержал «Лион») или 18 клубов – только тогда Canal+ был готов на полный пакет.

Теперь Лига 1 хочет повысить цену на контракт: Лабрюн объявил, что он нацелен на один миллиард евро в год за все права, но собирается достичь этой цифры постепенно.

Сколько стоят права на топ-лиги?

У лучших лиг совсем другие цифры.

● АПЛ ожидаемо доминирует: весной 2021-го лига продлила контракт со Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC на 1,8 млрд евро до 2025-го, но перед грядущим тендером собирается увеличить стоимость до 2 млрд за сезон.

● Еще в июне 2020-го Бундеслига смогла продать права за 1,1 млрд евро за сезон до 2025 года благодаря сделке со Sky Sports и DAZN.

● Два года назад Ла Лига продала права на 990 млн за сезон – до 2027 года. Всего заработают около 5 млрд евро. Вещатели разделили права так: DAZN транслирует по пять матчей за тур, еще три игры отходят Movistar.

● Серия А стремилась к 1,2 млрд в год, но получила только предложение на 900 млн евро – от DAZN и Sky Sports. Соглашение до 2029 года.

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press

13 комментариев

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TaR
В принципе правильно - зачем платить если все можно ВКонтакте и Телеграмм посмотреть 😂
+11
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TaR
Ответ mekafff
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А что вам не нравится? Игры вполне интересные, последние 3 сезона - 3 разных чемпиона. Есть и звезды и финалисты еврокубков. Вполне обоснованная цена
+7
-1
+6
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vzi
Логично. С Месси и Неймаром еще можно было продавать это. Но без них - никому чемпионат Франции не нужен. Он тупо не стóит 800 млн. 500 млн максимум.

P.S. АПЛ ⚽️ 1.5-2 млрд за 380 игр сезона. НФЛ 🏈 10 млрд за 285 игр. ;))))
+3
-1
+2
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kazus
Ответ mekafff
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Так это права на внутренний рынок. Каждому интересно смотреть своё первенство водокачки
+2
0
+2
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Shamarin
.. и ФНЛ за 50к
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Сериа А на голову выше чем Лига 1, не неси бред, я молчу уже про конкуренцию команд после доминирования Юве несколько лет и достижения команд в прошлую ЛЧ!
+1
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Эль Иберико
ахахах, и это еще кто-то за деньги смотрит? (французы не в счёт)
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Farhat Sabitov
Кому нужен один из самых незрелещных чемпионатов?!
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Agent Smith
Эффект Месси😉⚽️
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Writer 1
После клоунады с отменой чемпионата и в погоне за деньгами от этого же отмененного чемпионата, Лига 1 сократилась и просит почти столько же, сколько и Серия А) Больше 600 этот чемпионат не стоит, ну максимум 700, если сильно повезёт. А то, что, АПЛ запросит 2 лярда - это я считаю только стартовая цена, думаю 2,3 будет, ибо отрыв по составам в АПЛ более чем в 2 раза, чем от остальных лиг, тут все логично.
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Фан Рубина
Потому что кому эта бей-беги лига нужна за 800 лимонов. Футбол такого уровня можно и в ПФЛ увидеть.
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