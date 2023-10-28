Хаос во Франции – никто не хочет покупать ТВ-права. Что происходит?

Просили 800 млн в год.

Французская Лига 1 планировала провести тендер по продаже телевизионных прав на показ трансляций чемпионата.

Но не получила ни одной заявки.

По информации L’Equipe, лига просила 800 млн евро в год – 530 млн за трансляцию двух центральных игр тура плюс по 4 матча на выбор. Еще 270 млн за остальное, включая второй дивизион. Платформа DAZN и катарский телеканал beIN Sports считают условия слишком невыгодными.

Теперь Лига 1 будет вести переговоры только напрямую, без тендера. В том числе с Canal+ – текущим вещателем, который до этого отказался участвовать в аукционе.

Лига 1 давно мучается с ТВ-правами. И вот новый раунд

Уже с этого сезона Лигу 1 сократили на две команды. Официально объяснили реформой Лиги чемпионов: с 2024-го там будет по восемь игр в группе (изначально хотели 10), сокращение чемпионата = снижение нагрузки для футболистов.

Хотя на самом деле клубами и функционерами двигала паника из-за ТВ-денег. Глава Профессиональной футбольной лиги Франции Венсан Лебрюн признался: «Если мы скажем, что делаем это ради футбола, то солжем. Реальность такова, что по мере ухудшения ситуации с телевизионными правами количество матчей должно быть сокращено».

Лига 1 уже обожглась на ТВ-контракте. Компания Mediapro вроде бы купила права, но попросту перестала платить.

В июле и августе 2020-го Mediapro перечислила в лигу 143 млн евро (уже для этого компания залезла в кредиты), а затем начался кошмар: вещатель не перевел ни цента в дату очередного транша (5 октября требовалось 172,3 миллиона евро), 5 декабря тоже 0 (должен был еще 152,5 млн).

Отчасти проблема связана еще и с тем, что чемпионат Франции в 2020-м так и не возобновили после коронавирусной паузы – единственным из топ-лиг.

Теперь у Лиги 1 контракт с более надежным вещателем – Canal+. Однако сделка упиралась именно в формат: вещатель хотел только лучшие матчи тура и планировал платить меньше, чем за показ всего чемпионата. Но предложил второй вариант: сокращение Лиги 1 до 16 (поддержал «Лион») или 18 клубов – только тогда Canal+ был готов на полный пакет.

Теперь Лига 1 хочет повысить цену на контракт: Лабрюн объявил, что он нацелен на один миллиард евро в год за все права, но собирается достичь этой цифры постепенно.

Сколько стоят права на топ-лиги?

У лучших лиг совсем другие цифры.

● АПЛ ожидаемо доминирует: весной 2021-го лига продлила контракт со Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC на 1,8 млрд евро до 2025-го, но перед грядущим тендером собирается увеличить стоимость до 2 млрд за сезон.

● Еще в июне 2020-го Бундеслига смогла продать права за 1,1 млрд евро за сезон до 2025 года благодаря сделке со Sky Sports и DAZN.

● Два года назад Ла Лига продала права на 990 млн за сезон – до 2027 года. Всего заработают около 5 млрд евро. Вещатели разделили права так: DAZN транслирует по пять матчей за тур, еще три игры отходят Movistar.

● Серия А стремилась к 1,2 млрд в год, но получила только предложение на 900 млн евро – от DAZN и Sky Sports. Соглашение до 2029 года.

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press