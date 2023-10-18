Месси – рекордсмен квалификаций, Бразилия теряет очки и Неймара. Главное из отбора к ЧМ в Южной Америке

Аргентина безупречна.

В Южной Америке разгоняется квалификация к ЧМ-2026.

Так выглядит полная таблица:

Есть явный фаворит – Аргентина выиграла все четыре матча и оторвалась от второго места на пять очков. Здорово стартовала Венесуэла, Бразилия уже потеряла пять очков, Чили вне зоны квалификации.

Кратко об октябрьских матчах хедлайнеров южноамериканского отбора – Аргентины и Бразилии.

Аргентина взяла 6 из 6. Месси побил рекорд по голам в отборах, Мартинес – по сухим минутам

Аргентинцы открыли международное окно домашней победой над Парагваем (1:0) – единственный мяч забил Николас Отаменди. Но все обсуждали не игру, а плевок воспитанника «Барселоны» Антонина Санабрии в сторону Лео Месси.

Сам же Месси использовал перерыв между матчами с пользой – улетел в родной Росарио на частном самолете, чтобы отпраздновать День матери с семьей. А после возвращения вышел в стартовом составе в матче с Перу (2:0) и сделал дубль, прервав трехматчевую безголевую серию. Лео с 31 голом теперь держит рекорд по голам в южноамериканских отборах – обошел Луиса Суареса (29).

Хорош и Эмилиано Мартинес – в игре с Парагваем его сухая серия в сборной достигла 716 минут. Он побил рекорд Хермана Бургоса, не пропускавшего 606 минут. Последним Эмилиано забил Килиан Мбаппе в финале ЧМ-2022.

Бразилия взяла лишь одно очко и проиграла Уругваю Бьелсы. Неймар снова сломался

Для бразильцев октябрь получился разочаровывающим – одно очко в двух матчах.

Победу над Венесуэлой (1:1) упустили в концовке – Эдуард Бельо сравнял на 85-й минуте. После матча недовольный фанат сборной Бразилии кинул пакет с попкорном в голову Неймара.

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего – играть в футбол и защищать страну. Очевидно, что мы делаем все, что в наших силах, выкладываемся на полную, но часто результата нет.

Бросок этого болельщика... Я даже не видел, что это было, понял только, когда в меня прилетело. Я очень разнервничался», – расстроился Неймар.

Незадолго до матча с Уругваем (0:2) забурлили слухи, что Ней, Винисиус и Ришарлисон перед Венесэулой развлекались на вечеринке с девушками-инфлюэнсерами. Это явно не поспособствовало настрою на конкурента по таблице – бразильцы проиграли, а Неймар получил травму колена и в слезах покинул поле на носилках. А ведь он только недавно вернулся после травмы лодыжки. Персонал бразильцев ожидает результаты обследований.

А еще прервалась 37-матчевая беспроигрышная серия сборной Бразилии в южноамериканских отборах.

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В конце осени нас ждут еще два тура южноамериканского отбора. 21 ноября можно смело обводить красным маркером – тогда сыграют Бразилия и Аргентина.

Финал квалификации еще далеко – в сентябре 2025-го.

Фото: Gettyimages.ru/Guillermo Legaria, Mariana Bazo; East News/AP Photo/Matilde Campodonico