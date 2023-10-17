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Болельщик выбежал к Роналду и оттоптал ему ногу, Нидерланды вырвали победу на 90+3. Главное из отбора

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Австрия Рангника досрочно на Евро.

В понедельник прошло семь матчей отбора, Австрия Ральфа Рангника досрочно оформила путевку на Евро-2024. Фиксируем самое важное.

Португальцы хоть и вышли на Евро, но все равно не расслабляются. У Роналду 9 голов в отборе

● Португалия не заметила Боснию и Герцеговину – 5:0 оформили еще в первом тайме. Криштиану Роналду с дублем, теперь у него 127 голов за сборную. Упрочил свой же рекорд: он лучший бомбардир в истории национальных команд. Опережает иранца Али Даеи на 19 голов, а Лионеля Месси – на 23. Криштиану забил 9 мячей в этом отборе – второй в гонке бомбардиров, вслед за Лукаку.

После дубля у Криштиану стало 40 голов в 42 матчах квалификации чемпионатов Европы. Очередной рекорд: у ирландца Робби Кина 23 мяча в 44 играх.

С участием Роналду произошел еще один яркий момент. В конце первого тайма капитан португальцев оказался у углового флага, в этот момент на поле выбежал болельщик и успел вцепиться в Криштиану. Стюарды оттащили его от Роналду – но в это время кто-то из них наступил форварду на ногу. Футболист дал понять, что испытывает дискомфорт, но продолжил игру.

Бруну Фернандеш оформил 1+1 – после грустного отрезка в «МЮ» (три матча без результативных действий) сверкает за сборную, он лучший ассистент отбора (8 голевых). Феликс и Канселу тоже отметились голами, разрывают не только за «Барселону».

● Исландцы на классе прошли Лихтенштейн – 4:0. Дубль на счету Гильфи Сигурдссона: его почти два года подозревали в педофилии, дело прекратили только в апреле, а в сентябре он подписал 1-летний контракт с датским «Люнгбю».

● Люксембург в первом тайме давил Словакию (11:3 по ударам), а во втором неожиданно пропустил от полузащитника Давида Дюриша – и серьезно урезал себе шансы на Евро-2024.

Словаки теперь главный фаворит на второе место. В ноябре они встретятся с Исландией, есть шанс выйти досрочно. Люксембург пока в гонке, хотя сильно осложнил ситуацию – в последних турах сыграет с немотивированной Боснией и совсем скромным Лихтенштейном.

Нидерланды приблизились к Евро-2024. Спасибо железным нервам Ван Дейка

● Нидерланды вырвали победу у греков (прямых конкурентов) на 93-й минуте. Все решили защитники: Дензел Думфрис заработал пенальти, Вирджил ван Дейк реализовал. Это важнейший мяч для голландцев: сравнялись с греками по очкам, еще матч в запасе.

Все могло быть намного спокойнее, но в первом тайме Нидерланды не реализовали еще один пенальти: Одиссеас Влаходимос потащил удар Ваута Вегорста.

Заканчивать отбор голландцы будут против Ирландии и Гибралтара – скорее всего, уже не упустят поездку в Германию.

● Ирландия разгромила Гибралтар – 4:0. 1+1 оформил крайний защитник Мэтт Доэрти. Но ирландцы все равно не достанут лидеров – за путевку на Евро борются Нидерланды и Греция. У Гибралтара 0 очков и 0 забитых мячей – тотальная грусть.

Австрия Рангника уже на Евро. Встречу Бельгии со шведами прервал теракт 😱

● Австрия не без труда выиграла у Азербайджана – 1:0 с голом Марселя Забитцера с пенальти. Команда Ральфа Рангника набрала 16 очков и вслед за Бельгией досрочно вышла на чемпионат Европы. У австрийцев одно поражение за весь отбор: только от лидера группы (2:3).

● Бельгия и Швеция отыграли лишь первый тайм. Ничья 1:1, отметились Виктор Дьокереш и Ромелу Лукаку. Бельгиец вообще рвет в этом отборе – лучший снайпер с 10 голами. Но главное, к сожалению, произошло за пределами поля: матч прервали из-за террористического акта. Поблизости от стадиона в Брюсселе неизвестный застрелил двух шведских болельщиков.

В этой группе турнирных задач уже нет: участники Евро известны, можно расслабиться.

Кто уже вышел на Евро?

Пока восемь участников: Германия как страна-хозяка, остальные – досрочно после матчей отбора.

Из неочевидных команд не только Австрия Ральфа Рангника. Турки с запасом опередили Хорватию и Уэльс: пять побед в семи турах. Шотландцы даже бьются за первое место с Испанией: сейчас по 15 очков.

В остальном пока выходят топ-сборные, без них сложно представить чемпионат Европы.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

Фото: AFP/ANGELOS TZORTZINIS

5 комментариев

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Роман
Когда уже рикобергу перестанут впускать на стадион. Не даёт пропуску своему кумиру.
+2
0
+2
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soda overdose
Статистика у Португалии сумасшедшая, конечно
+2
0
+2
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Juninho P.
из всех сборных, рад за Шотландию!
0
0
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Koulmann
Таблицу группы с Нидерландами исправьте
0
0
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King_X
Ответ Роман
Когда уже рикобергу перестанут впускать на стадион. Не даёт пропуску своему кумиру.
😂😂😂
0
0
0
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