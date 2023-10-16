Жадного Морату спасли, хорваты в опасности, еще три сборные на Евро. Главное из отбора

Беларусь упустила чудо-победу.

Еще порция матчей квалификации – с тремя новыми участниками Евро-2024.

Жадность Мораты чуть не навредила Испании – повезло, что потом увидели два его пассивных офсайда в одном эпизоде

Сюжет испанского матча любопытно укладывается в несколько скриншотов.

● Испания выиграла у Норвегии в гостях – получилось сложнее, чем могло быть. Сначала из-за Альваро Мораты, он зачем-то добил мяч с линии в пустые, а это привело к отмене.

Гол был бы и без него, мяч катился в ворота после рикошета от норвежского защитника Стефана Страннберга – но Мората пожадничал.

А оказалось, что Альваро был в офсайде в момент передачи, которая должна была сама по себе превратиться в гол. Судья сходил к монитору и отменил этот мяч.

Если бы Мората не коснулся мяча, гол, скорее всего, засчитали бы. Форвард на эпизод не влиял.

Как именно судят такие моменты, мы увидели во втором тайме. Пассивный «вне игры» там помог сохранить испанский гол, хотя ВАР-ассистенты рассматривали эпизод очень долго.

Изучали две фазы. Вот момент первого удара: Ферран Торрес попадет в ногу Мораты, но он за спиной Страннберга в правильном положении, «вне игры» у партнера пассивный.

А вот продолжение: бьет Гави, мяч залетит в правый от него угол, но не заденет Морату, испанский форвард тут уже будет уворачиваться. Вероятно, судьи посчитали, что Альваро не мешал вратарю «Севильи» Орьяну Нюланду.

Этот эпизод спас Морату. Испанцы выиграли и вышли на Евро – если бы победы не случилось из-за его жадного касания у пустого створа, а вопрос отложили бы до ноября, ему наверняка было бы крайне неловко.

Эрлинг Холанд, кстати, провел на поле весь матч, его закрыли. Мартин Эдегор тоже не смог.

● Грузия не заметила Кипр – 4:0. У Хвичи гол и ассист, первые результативные действия в отборе, только в шестом матче. Квара постепенно возвращает форму: у него 3+3 в последних шести матчах за «Наполи» и сборную.

Киприоты до сих пор без очков и с ужаснейшей разницей – 2:25 за семь туров. Грузины набрали семь, но это уже неважно: на Евро из этой группы уже сейчас вышли испанцы и шотландцы.

У Грузии остались как раз встречи с участниками чемпионата Европы: шотландцев примут в Тбилиси, к Испании поедут в Вальядолид. Еще испанцев увидят жители Лимассола, а Холанда и Эдегора – в Глазго. Их последний шанс пройти на Евро – плей-офф Лиги наций.

Беларусь чуть не грохнула лидера группы. Но Швейцария отыграла два гола после 89-й

Белорусская сборная подарила самый яркий сюжет дня.

● Беларусь упустила победа над Швейцарией. Уже поверила в победу над лидером группы – но в итоге безумная ничья 3:3. К 84-й минуте вели 3:1, но швейцарцы спаслись в концовке: на 89-й забил защитник Мануэль Аканджи, а на 90-й добавил Зеки Амдуни. Три гола за шесть минут с безумной развязкой!

У Джердана Шакири гол (первый в матче) и пас. Кирилл Печенин из «Оренбурга» отдал ассисты на оба белорусских гола. Было близко к первой в истории победе над швейцарцами: до этого было четыре поражения в четых матчах (разница теперь – 3:12).

Гранит Джака только что повторил рекорд по матчам за Швейцарию – 118. Достижение Хайнца Херманна держалось с 1991-го. У Джаки за это время 14 голов.

● Румыния разгромила Андорру – 4:0. У Яниса Хаджи 1+1, он помог сборной воспользоваться швейцарской потерей и выйти на первое место в группе. Хоть у румынов и на игру больше.

Матч Израиля с Косово отложен. Израильтяне тоже в борьбе, но из-за конфликта на Ближнем Востоке у них теперь на два матча меньше, чем у лидера.

Дальше у Румынии как раз матч с Израилем – 18 ноября планировали играть в Иерусалиме. Когда и где он состоится, пока неизвестно. Швейцарии предстоят матчи с израильтянами, Косово и румынами. Все лидеры еще пересекутся между собой, расклад максимально запутанный.

Хорваты подвисли: проиграли и пропустили Уэльс. А Турция-то тут уже на Евро

Внезапно сложности с выходом на Евро у Хорватии – бронзового призера чемпионата мира.

● Хорваты получили в гостях от Уэльса – 1:2. Их убрал полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон. Забил сразу после перерыва с передачи Дэвида Брукса из «Борнмута», через десять минут вместо него вышел Дэниел Джеймс из «Лидса» – и тоже сделал ассист на Уилсона.

У Хорватии в ответ получился только гол Марио Пашалича с паса Луки Модрича. И теперь хорваты вывалились из топ-2 этой группы, перед ноябрьскими матчами ситуация неидеальная. Только что их обошел Уэльс, и при одинаковом количестве очков валлийцы всегда будут выше, потому что они лучше по личным встречам – хорватский матч в марте закончился 1:1.

● Турция воспользовалась матчем с аутсайдером: 4:0 с Латвией. Правда, латвийцы держались почти час, Юнус Акгюн из «Лестера» пробил их только на 58-й. До разгрома доводили уже в последние десять минут, дубль у бывшего игрока «Эвентона» Дженка Тосуна.

Теперь Турция уже на Евро, главный тренер Винченцо Монтелла пришел в сентябре (из «Аданы» экс-Дзюбы), выиграл три матча подряд и забронировал немецкое лето-2024.

В борьбе за второй прямой выход у Уэльса остались выезд к Армении и домашняя игра с турками, а Хорватии ехать в Ригу, а потом принимать армян. С учетом того, что Турция уже решила главную задачу, шансы выглядят примерно равными.

У Польши проблемы: дальше матч жизни с Чехией. А Албании и хорошо

Поляки без Роберта Левандовского в беде.

● Польша по-прежнему барахлит: не смогли обыграть Молдову (1:1). Пока Левандовски залечивает травму лодыжки, партнеры явно теряют в атаке. Поляки 72% времени владели мячом, нанесли 21 удар (против четырех у соперника), но так и не выиграли.

● Чехия выиграла у Фарер всего 1:0, хотя нанесла 29 ударов. Томаш Соучек из «Вест Хэма» продолжает забивать и за сборную, теперь с пенальти. У опорного полузащитника пять голов в последних восьми матчах (четыре из них – с игры).

Ничьей Польша осложнила себе борьбу за топ-2. Чехи и албанцы сыграли на матч меньше, но все равно впереди.

В следующем туре Польше нужно обязательно побеждать Чехию, чтобы исправляться. Вероятно, это схватка за второе место, Албания уже лидер, а наспоследок остались Молдавия и Фареры.

Фото: Marius Simensen/Global Look Press