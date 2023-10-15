Казахстан отдаляется от Евро, Украина не отпускает Италию. Что там в отборе?

Главное.

Очередной день квалификации на Евро-2024. Выделили самое главное.

Группа H: Казахстан проиграл Дании –шансы на Евро тают

В группе H Казахстан ехал в Данию в надежде продлить сказку, но все-таки не справился – 1:3.

Ничего не получалось с самого начала: уже после первого тайма горели 0:2, а на 48-й минуте Роберт Сков забил еще и третий. Казахстан отквитал один мяч на 58-й минуте, постарался хавбек «Астаны» Ян Вороговский, но на большее не хватило.

● Словения разнесла Финляндию – 3:0. Два гола на счету форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко – у него уже четыре мяча в отборе, всего девять в 29 матчах. Третья победа словенцев подряд: до этого сломали Северную Ирландию (4:2) и Сан-Марино (4:0). Общий счет – 11:2.

● Северная Ирландия легко расправилась с Сан-Марино (3:0), у которых вообще все плохо – семь поражений подряд, ни одного забитого. Зато 24 пропущенных!

Шансы Казахстана на Евро медленно тают: идут на четвертом месте, отстают от второго места уже на три очка. Впереди – ключевой отрезок: сначала игра с Финляндией в гостях, потом дома Сан-Марино, а под конец тяжелый выезд к набравшей ход Словении.

Группа С: Италия снесла Мальту, Бонавентура – 🔥

В Италии полыхает скандал с нелегальными ставками, но это совсем не мешает команде Спаллетти: спокойно справились с Мальтой – 4:0.

Сандро Тонали и Николо Дзаньоло не играют, зато сияют другие: например, 34-летний Бонавентура – Джакомо оформил первый гол за сборную, никто еще делал это так поздно (34 года и 53 дня).

Заметна суперформа в «Фиорентине». А ведь экс-хавбека «Милана» не вызывали с 2018-го. Еще два мяча уверенно добавил Доменико Берарди. Под конец отличился Давиде Фраттези.

● Украина выиграла у Северной Македонии – 2:0. Первый мяч за взрослую сборную на счету Георгия Судакова из «Шахтера», за ним уже следит «Ювентус». Это третья победа украинцев в квалификации: до этого справились с Мальтой (1:0) и теми же македонцами (3:2).

Дальше у Италии – матч с Англией на «Уэмбли». Украинцам также предстоит выезд, зато к скромной Мальте. Украине срочно нужны очки перед очной домашней встречей с Италией в ноябре, так как у итальянцев еще матч в запасе с Македонией.

Группа G: Сербия снова проиграла Венгрии

● У сербов совсем не складывается с венграми: в сентябре проиграли им дома (1:2), сейчас влетели в гостях. Постарался Лоик Него, одноклубник Далера Кузяева по «Гавру», у него два ассиста: сначала на форварда Барнабаша Варгу, второй – на Роланда Шаллаи из «Фрайбурга».

● Литва переиграла Болгарию (2:0). Главный герой – защитник «Паневежиса» Пиюс Ширвис с дублем.

В группе G все спокойно: Венгрия на первом месте, за ней Сербия. Рано списывать Черногорию – хотя у них впереди игры и с венграми, и с сербами.

Фото: IMAGO/imagephotoagency.it/Global Look Press; East News/Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP, AP Photo/Denes Erdos