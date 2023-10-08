Его гол был рекордно молодым в Ла Лиге до Ямаля – а теперь Фабрис Олинга не нужен никому, кроме клуба из Румынии. История падения

Долго сидел вообще без команды – в 27 лет.

Рекорды Ламина Ямаля за «Барсу» уже входят в привычку – теперь он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Ямаль забил «Гранаде» в 16 лет и 87 дней.

Ламин превзошел достижение Фабриса Олинга из 2012-го – у него был гол в 16 лет и 98 дней, за «Малагу» против «Сельты».

«Когда он забил, я был удивлен, – рассказывает Олинга. – У Ямаля все хорошо, но я не видел в нем игрока, который может забить так рано из-за его качеств, но я рад за него. Когда я забил этот гол в 2012-м, даже не знал, что такой рекорд существует, и не стремился к нему. Я просто хотел дебютировать в составе «Малаги» и помочь команде».

Прошло 11 лет, камерунец Олинга играет в румынском «Ботошани» – и вряд ли мечтает о звездной карьере.

Олинга в Бельгии не давали читать контракт на французском. Он дважды не понял условия

Фабрис родился в крупнейшем городе Камеруна – Дуала. Олинга учился в футбольной школе при фонде Самуэля Это’О, но уже в 13 уехал в Испанию, поступил в молодежную академию «Мальорки». Через пару лет его заметили в «Малаге» – нападающий сразу помог команде выйти в финал молодежного Кубка Испании.

Рекордный мяч он забил в августе 2012-го – Олинга тогда впервые сыграл за основу и в гостях у «Сельты» сразу забил. Тут же посыпались сравнения с главной звездой Камеруна – Самюэлем Это′О, хоть Олинга и старался не обращать внимания.

«Мне повезло, я ничего не знаю о давлении, – вспоминает Фабрис. – Все, что обо мне говорили, в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Я никогда не хотел повторить его карьеру. Планировал сделать собственную. Но в первую очередь – сделать счастливыми своих родителей, всегда думал о них».

Но карьера Фабриса стала быстро угасать: за следующие полтора года он провел всего 13 матчей за «Малагу», ни разу не забил. И отклонил предложение о новом контракте, несмотря на улучшенные условия. Хотел больше игровой практики, чтобы поехать на чемпионат мира-2014.

Олинга думал, что его отдают в бельгийский «Зюлте-Варегем», но журналист из Малаги поздравил с переходом в кипрский «Аполлон». Оказалось, новый клуб – именно на Кипре, а в Бельгию предполагается аренда. «Я не поверил, – рассказывает Фабрис. – Во всех документах, которые они присылали моей семье, ничего об этом не было».

Игрок удивился, но промолчал и сразу уехал в аренду – в Бельгии, рассказывает он сейчас, подсунули странный контракт. Фабрис предполагал, что сыграет за «Зюлте-Варегем» только полгода, но выяснилось, что он должен подписать договор на два года.

«Я ничего не понял. Попросил дать перечитать контракт на французском, но мне сказали, что дадут лишь на фламандском (диалект бельгийского языка). Я настаивал, пока мне не сказали, что если я не подпишу контракт, мне придется уйти», – рассказывает Олинга.

За бельгийские полгода нападающий получил всего две тысячи евро, хотя ему обещали, что всю зарплату будет переводить «Зюлте-Варегем». Перед уходом ему выплатили еще около 30 тысяч.

Это’О до последнего верил в Олинга – пытался устроить его в «Сампдорию». Трансфер сорвался

Форвард вернулся в кипрский «Аполлон», но там ему времени на поле не давали. Дальше – неудачная попытка вернуться в топ-лигу с помощью Это’О – «Сампдория» вроде бы уже согласилась, но в итоге там не нашлось места для игрока вне ЕС:

«Президент хотел меня видеть, и я поехал. Однако вскоре после моего приезда у Это’О возникли проблемы с клубом, и все прекратилось. Я оставался там, не имея возможности играть и вернуться на Кипр, пока мой агент не нашел мне команду в Бельгии, с которой он дружил».

Это’О даже созывал пресс-конференцию, где обвинял «Сампдорию» в том, что она несправедливо обошлась с его талантливым соотечественником – и специально подписала двух футболистов без европейского паспорта.

Трансфер в бельгийский «Мускрон» тоже прошел необычно: «Они хотели заставить меня подписать контракт на два года... За 1000 евро в месяц! Мне хотелось плакать. Я говорил себе: «Не подписывай, не подписывай!»

Уже тогда были мысли закончить с футболом, вернуться убедила только жена. У Фабриса уже две продолжительные паузы без клубов: полгола в 2021-м, потом после португальского «Риу Аве» целиком пропущенный сезон-2022/23.

Сейчас Олинга в румынском «Ботошани» – похоже, ему совсем грустно.

«По правде говоря, я чувствую себя очень плохо, – переживает Фабрис. – Румыния была последним, о чем я думал, но это был единственный клуб, который хотел заключить со мной контракт, я просто хотел играть. Я приехал, а тренер, который хотел видеть меня в команде, ушел после пяти игр, теперь они поставили меня на позицию, которая мне не подходит, и вдобавок мы проигрываем каждый матч... Это ужасно».

Камерунца используют как центрального полузащитника, он сыграл в четырех первых турах еще в июле (был на поле максимум тайм), потом после пары матчей вне заявки получил шанс против лидирующего «ЧФР», но через 15 минут после выхода получил красную. Следующие пять матчей он снова вне состава.

Олинга 27 лет – вряд ли после такого бурного старта он думал, что это был пик, а годы расцвета пройдут вот так тускло.

Фото: imago sportfotodienst, Panoramic/Keystone Press Agency, Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com, Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/MIGUEL RIOPA / AFP; topbt.ro