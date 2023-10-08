Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь
В Лиге 1 очередное ужасное происшествие с участием фанатов. Матч «Монпелье» – «Клермон» прервали уже в компенсированное время – при счете 4:2 в пользу хозяев.
Во вратаря гостей прилетела петарда.
«С такими придурками у нас вряд ли будут амбиции». «Монпелье» был в шаге от победы, президент взбешен
В момент, когда голкипер «Клермона» Мори Диав готовился к удару от ворот, рядом с ним взорвалась брошенная с трибун петарда. Вратарь потерял сознание.
Футболисту оказывали помощь медики.
В итоге его унесли на носилках.
Игра, в которой до этого инцидента уже случилось удаление, два пенальти и два дубля, шла к логичному завершению. Но после петарды все сломалась: из-за случившегося защитник «Клермона» Нето Боржес показал фанатам средний палец, за что тоже получил красную карточку.
Матч сначала приостановили, отправив обе команды в раздевалки. Но после кризисного совещания и консультации с врачом «Клермона» (он сказал, что вратарь не сможет продолжить игру) матч прервали окончательно.
Вполне вероятно, что почти гарантированные 4:2 превратятся для «Монпелье» в 0:3. По данным Prime Video, тот самый фанат оперативно опознан и арестован полицией.
Президент «Монпелье» Лоран Никольен на пресс-конференции не скрывал злости из-за глупости поступка:
«Мои чувства? Отвращение, разочарование и много печали. Когда вы ведете 4:2 за пять минут до конца игры и потенциально находитесь на 6-м месте, с игроками, которые надрывали задницу весь матч... И тут какой-то придурок выкидывает что-то с трибуны. Я надеюсь, что у вратаря «Клермона» все хорошо и он сможет вернуться домой с партнерами по команде.
Нас часто критикуют за то, что у нас нет амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это болезненно и утомительно. Я думаю о тренере и моих игроках, которые провели матч на десять из десяти и дали результат. Теперь нас ждут разбирательства с лигой».
Кто такой Мори Диав?
Воспитанник «ПСЖ», вратарю 30 лет. Он родился во Франции, но заигран за сборную Сенегала. Пробиться в основу парижан Диаву не удалось, поэтому он поиграл в Португалии, Болгарии и Швейцарии, а в прошлом году вернулся на родину.
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Фото: Global Look Press
Тому, кто петарду кинул, надо руки оторвать и засунуть в одно место. Ровно как и тому имбецилу, который 11 лет назад так под ноги Шунину в Химках бросил петарду под ноги.
Если "человек" кидает на поле петарду, нарушая и общественный порядок/нормы понятий поведения, да еще и неся угрозу для окружающих, такой человек не должен в повседневной жизни спокойно ходить по улицам, ходить на работу и посещать магазины. Ведь он потенциально несет угрозу и в этих местах для простых людей. Простая логика. Значит его надо убрать из нормального общества в загон.
то есть фанайди прогнозирует траблмейкеров?
кому тогда победу запишут?
Чувствуется уровень.
Я много раз спрашивал для чего придумали закон и никто мне не ответил.
Никто из 500-рублёвых, или сколько вам платят за игру.
Тупо отняв 3 очка у команды и сам получив бан.
Сейчас на каждом стадионе десятки камер и вычислить никаких проблем.
Кстати привет фан айди.
Для этого же ввели его, чтобы не было проблем на трибунах.
И пофиг, что и так десятки камер было, если не сотни.