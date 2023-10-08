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Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

Нето Боржес Нето Боржес
Монпелье Монпелье
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клермон Клермон
происшествия происшествия
болельщики болельщики
Мори Диав Мори Диав
Футбол Футбол

В Лиге 1 очередное ужасное происшествие с участием фанатов. Матч «Монпелье» – «Клермон» прервали уже в компенсированное время –  при счете 4:2 в пользу хозяев.

Во вратаря гостей прилетела петарда.

«С такими придурками у нас вряд ли будут амбиции». «Монпелье» был в шаге от победы, президент взбешен

В момент, когда голкипер «Клермона» Мори Диав готовился к удару от ворот, рядом с ним взорвалась брошенная с трибун петарда. Вратарь потерял сознание.

Футболисту оказывали помощь медики.

В итоге его унесли на носилках.

Игра, в которой до этого инцидента уже случилось удаление, два пенальти и два дубля, шла к логичному завершению. Но после петарды все сломалась: из-за случившегося защитник «Клермона» Нето Боржес показал фанатам средний палец, за что тоже получил красную карточку.

Матч сначала приостановили, отправив обе команды в раздевалки. Но после кризисного совещания и консультации с врачом «Клермона» (он сказал, что вратарь не сможет продолжить игру) матч прервали окончательно.

Вполне вероятно, что почти гарантированные 4:2 превратятся для «Монпелье» в 0:3. По данным Prime Video, тот самый фанат оперативно опознан и арестован полицией.

Президент «Монпелье» Лоран Никольен на пресс-конференции не скрывал злости из-за глупости поступка:

«Мои чувства? Отвращение, разочарование и много печали. Когда вы ведете 4:2 за пять минут до конца игры и потенциально находитесь на 6-м месте, с игроками, которые надрывали задницу весь матч... И тут какой-то придурок выкидывает что-то с трибуны. Я надеюсь, что у вратаря «Клермона» все хорошо и он сможет вернуться домой с партнерами по команде.

Нас часто критикуют за то, что у нас нет амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это болезненно и утомительно. Я думаю о тренере и моих игроках, которые провели матч на десять из десяти и дали результат. Теперь нас ждут разбирательства с лигой».

Кто такой Мори Диав?

Воспитанник «ПСЖ», вратарю 30 лет. Он родился во Франции, но заигран за сборную Сенегала. Пробиться в основу парижан Диаву не удалось, поэтому он поиграл в Португалии, Болгарии и Швейцарии, а в прошлом году вернулся на родину.

«Лион» – самый страдающий клуб в мире

Фото: Global Look Press

30 комментариев

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Разрушающий мифы
И безо всякого Фан-Айди его сразу вычислили и арестовали? Я в шоке!!!
+53
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+48
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a2wai
У Монпелье отбитые фанаты, они не первый раз что-то на поле кидают. Еще повезло, что совсем под ноги вратарю прямо упала петарда, а на каком-то отдалении.

Тому, кто петарду кинул, надо руки оторвать и засунуть в одно место. Ровно как и тому имбецилу, который 11 лет назад так под ноги Шунину в Химках бросил петарду под ноги.
+14
-1
+13
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luu
Динамо стоит присмотреться к парню
+9
-4
+5
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Pasta
Посадить по уголовной статье, лет на 5. Впаять что-то типа "попытка нанести тяжкий вред здоровью" или даже более радикально, мол "попытка убийства" и лет на 10. Тогда таких дурачков станет на 99.99% меньше.

Если "человек" кидает на поле петарду, нарушая и общественный порядок/нормы понятий поведения, да еще и неся угрозу для окружающих, такой человек не должен в повседневной жизни спокойно ходить по улицам, ходить на работу и посещать магазины. Ведь он потенциально несет угрозу и в этих местах для простых людей. Простая логика. Значит его надо убрать из нормального общества в загон.
+3
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Дороф
Если будет технарь, то этот фанат Монпелье получает статус "главного ######## недели".
+4
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Crowned Salmon
Ответ ДнепрЧемпион1983
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серьезно?

то есть фанайди прогнозирует траблмейкеров?
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a2wai
Ответ Isshin88
Тоже вспомнился случай с Шуниным. Что самое ужасное - находилось огромное количество людей, которые радовались что Шунин пострадал, смеялись над ним.
Так а кто в основном радовался-то, фанаты Зенита и Спартака, а они у нас такие же наглухо отбитые)
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KRIPTOZOO
Да просто сроки давайте за такое и всё. 3 года пусть сидит. Другие не будут так делать уже.
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LaffyTaffy
а если это фанат Клермона кинул? ради технаря как раз.

кому тогда победу запишут?
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Isshin88
Ответ a2wai
У Монпелье отбитые фанаты, они не первый раз что-то на поле кидают. Еще повезло, что совсем под ноги вратарю прямо упала петарда, а на каком-то отдалении. Тому, кто петарду кинул, надо руки оторвать и засунуть в одно место. Ровно как и тому имбецилу, который 11 лет назад так под ноги Шунину в Химках бросил петарду под ноги.
Тоже вспомнился случай с Шуниным. Что самое ужасное - находилось огромное количество людей, которые радовались что Шунин пострадал, смеялись над ним.
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Всё знаю
Ответ ДнепрЧемпион1983
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То есть он шёл на трибуну, заранее зная, что кинет петарду во вратаря, оглушит его и команда получит технарь?
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a2wai
Ответ Самозанятый
Да пусть руки остаются на месте, лучше петарду разместить поглубже.
Можно в целом и так)
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Under
Так Монпелье получит технарь или всё же будет разбирательство?
Чувствуется уровень.
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Семён Жуйло
Ответ VagaLdav
В проигрывающем матче потерял сознание от взорвавшейся в полуметре петарды? Действительно ничего подозрительного. Болельщик животное, но футболист будто сознательно воспользовался ситуацией
Судя по фото - метра полтора, а то и больше.
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Lordk
Ответ Pasta
Посадить по уголовной статье, лет на 5. Впаять что-то типа "попытка нанести тяжкий вред здоровью" или даже более радикально, мол "попытка убийства" и лет на 10. Тогда таких дурачков станет на 99.99% меньше. Если "человек" кидает на поле петарду, нарушая и общественный порядок/нормы понятий поведения, да еще и неся угрозу для окружающих, такой человек не должен в повседневной жизни спокойно ходить по улицам, ходить на работу и посещать магазины. Ведь он потенциально несет угрозу и в этих местах для простых людей. Простая логика. Значит его надо убрать из нормального общества в загон.
Забавно как вы хотели бы ангажированности судей )
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Всё знаю
Ответ ДнепрЧемпион1983
Для Франции это обычное дело. Кстати не удивлюсь если президенту предъяву кинут за оскорбление фанатов :) еще и обоснуют- мол фанаты это есть самое главное на футболе а не команды и футбол:) по крайней мере наши бойкотуны фанайди точно так считают:)
Никто ничего не считает.
Я много раз спрашивал для чего придумали закон и никто мне не ответил.
Никто из 500-рублёвых, или сколько вам платят за игру.
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Lordk
Ответ Under
Так Монпелье получит технарь или всё же будет разбирательство? Чувствуется уровень.
Будет разбирательство, но не надо быть Нострадамусом, чтобы угадать чем оно закончится
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Самозанятый
Ответ a2wai
У Монпелье отбитые фанаты, они не первый раз что-то на поле кидают. Еще повезло, что совсем под ноги вратарю прямо упала петарда, а на каком-то отдалении. Тому, кто петарду кинул, надо руки оторвать и засунуть в одно место. Ровно как и тому имбецилу, который 11 лет назад так под ноги Шунину в Химках бросил петарду под ноги.
Да пусть руки остаются на месте, лучше петарду разместить поглубже.
0
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Ветер
Ответ Vseznaika
Лиге 1 стоит задуматься о фанайди
Если введут фанйади, то на следующий день, Париж утонет в беспорядках.
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Всё знаю
Если кинул фанат монпелье - то он дурачек и сделал самострел.
Тупо отняв 3 очка у команды и сам получив бан.
Сейчас на каждом стадионе десятки камер и вычислить никаких проблем.
Кстати привет фан айди.
Для этого же ввели его, чтобы не было проблем на трибунах.
И пофиг, что и так десятки камер было, если не сотни.
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Дороф
По данным Prime Video, фаната уже нашли и арестовали.
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Спартак на месте
Мучаются люди без фан-айди
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R Popov
Клермону эти 3 очка жизненно важны
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Kasztelan
Не удивлюсь, если "фанаты" ещё и какую-нибудь акцию в поддержку того, кто бросил петарду, устроят. Ну и заодно против президента клуба, который его придурком назвал. А Диаву - здоровья!
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