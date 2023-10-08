Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

В Лиге 1 очередное ужасное происшествие с участием фанатов. Матч «Монпелье» – «Клермон» прервали уже в компенсированное время – при счете 4:2 в пользу хозяев.

Во вратаря гостей прилетела петарда.

«С такими придурками у нас вряд ли будут амбиции». «Монпелье» был в шаге от победы, президент взбешен

В момент, когда голкипер «Клермона» Мори Диав готовился к удару от ворот, рядом с ним взорвалась брошенная с трибун петарда. Вратарь потерял сознание.

Футболисту оказывали помощь медики.

В итоге его унесли на носилках.

Игра, в которой до этого инцидента уже случилось удаление, два пенальти и два дубля, шла к логичному завершению. Но после петарды все сломалась: из-за случившегося защитник «Клермона» Нето Боржес показал фанатам средний палец, за что тоже получил красную карточку.

Матч сначала приостановили, отправив обе команды в раздевалки. Но после кризисного совещания и консультации с врачом «Клермона» (он сказал, что вратарь не сможет продолжить игру) матч прервали окончательно.

Вполне вероятно, что почти гарантированные 4:2 превратятся для «Монпелье» в 0:3. По данным Prime Video, тот самый фанат оперативно опознан и арестован полицией.

Президент «Монпелье» Лоран Никольен на пресс-конференции не скрывал злости из-за глупости поступка:

«Мои чувства? Отвращение, разочарование и много печали. Когда вы ведете 4:2 за пять минут до конца игры и потенциально находитесь на 6-м месте, с игроками, которые надрывали задницу весь матч... И тут какой-то придурок выкидывает что-то с трибуны. Я надеюсь, что у вратаря «Клермона» все хорошо и он сможет вернуться домой с партнерами по команде.

Нас часто критикуют за то, что у нас нет амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это болезненно и утомительно. Я думаю о тренере и моих игроках, которые провели матч на десять из десяти и дали результат. Теперь нас ждут разбирательства с лигой».

Кто такой Мори Диав?

Воспитанник «ПСЖ», вратарю 30 лет. Он родился во Франции, но заигран за сборную Сенегала. Пробиться в основу парижан Диаву не удалось, поэтому он поиграл в Португалии, Болгарии и Швейцарии, а в прошлом году вернулся на родину.

Фото: Global Look Press