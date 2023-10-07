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Жуткая травма в АПЛ: легенда и капитан «Шеффилда» получил открытый перелом – просто оступился 😱

Джон Иган Джон Иган
Пол Хекингботтом
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
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Крис Башем Крис Башем
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Выглядит очень страшно.

Чудовищная травма в матче «Шеффилда» с «Фулхэмом»: защитник и капитан гостей Крис Башем пытался исполнить навес под давлением соперника, оступился и получил открытый перелом левого голеностопа.

Предупреждение: ниже – жесть. Не смотрите, если не готовы к фото серьезных переломов.

Жуткая сцена остановила матч примерно на 10 минут. Башему сначала оказывали помощь на поле, а затем на носилках перенесли в карету скорой помощи – защитник уже доставлен в больницу.

Вместо Криса вышел Джек Робинсон – в это время болельщики «Фулхэма» поддерживали пострадавшего аплодисментами. В такие моменты клубные предпочтения обычно уходят но второй план. Башем отблагодарил трибуны большим пальцем вверх.

В соцсетях «Шеффилда» анонсировали замену Башема и добавили несколько теплых слов: «Мы передаем Башему наилучшие пожелания и будем сообщать новости по мере их поступления».

В первом тайме не было забитых мячей, но предсказуемо добавили много – аж 14 минут. Во втором «Фулхэм» продолжил давить и все-таки выиграл – 3:1. «Шеффилд» идет последним в АПЛ, а теперь еще надолго теряет опытного защитника.

«Он – мечта, очень неприхотливый». Крис играет за «Шеффилд» больше девяти лет

Башем проводил всего лишь третий матч в старте в АПЛ-2023/24. Он заменил капитана Джона Игана, который сломался в прошлом матче с «Вест Хэмом». Главный тренер «Шеффилда» Пол Хекингботтом надеялся, что Крис проведет хотя бы несколько игр, но теперь ему предстоит долгое и очень тяжелое восстановление.

«Он выбыл и будет отсутствовать некоторое время, – говорил тренер об Игане. – Это еще одна серьезная травма для нас. Завтра его осмотрит специалист, и мы будем иметь более полное представление. Это удар, я не могу этого отрицать. Мы хотим, чтобы все были в форме. Это возможность для других».

Башему уже 35, он легенда «Шеффилд Юнайтед» – играет с момента перехода из «Блэкпула» в 2014-м. Крис провел за клуб 393 матча, забил 15 мячей во всех соревнованиях.

«Он – мечта, очень неприхотливый, – говорил о нем в начале 2023-го Хекингботтом. – Возможность рассказать о таком человеке очень важна, потому что он каждый день выходит на поле и выкладывается по полной. Его товарищи по команде знают о его важности, они видят в нем лидера».

Учитывая возраст и характер травмы, будет чудом, если Башем еще вернется на поле.

Фото: News Images/Keystone Press Agency/; /Ryan Pierse

5 комментариев

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soda overdose
На ровном месте, без подката или стыка. Тут даже смотреть больно, кошмар... Здоровья и только здоровья этому мужчине
+8
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+8
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Кашшай Чакырович
Да жесть просто , я так оступился недавно и ахил оторвал второй раз подряд! Футбол жутко травматичный вид спорта ,бедные ноги они заживают очень долго !
+7
-1
+6
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Андрей Кастуев
Ответ Кашшай Чакырович
Да жесть просто , я так оступился недавно и ахил оторвал второй раз подряд! Футбол жутко травматичный вид спорта ,бедные ноги они заживают очень долго !
Держись!
+2
0
+2
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Никита Самарин
Жесть 😱
0
0
0
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Кашшай Чакырович
Ответ Андрей Кастуев
Держись!
Спасибо ) предстоит очень долгое восстановление )
0
0
0
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