Безумные спасения «Локо»: гол на 90+6, Лантратов отбил 2 пенальти, выгрызли 8 очков на последних минутах
Короли поздних камбэков.
Спасения «Локо» на последних минутах – самый драматичный тренд сезона РПЛ.
«Урал» был близок к тому, чтобы одержать первую домашнюю победу в чемпионате над «Локомотивом» аж с 1996 года. Но команда Михаила Галактионов снова ушла от поражения на характере.
«Локо» спасся на 96-й минуте!
Рецепт спасительного гол прост: заброс на Артема Дзюбу, скидка, прострел и замыкание Тимура Сулейманова на дальней штанге.
95:17 – 2:2.
Уже в следующей атаке москвичи и вовсе могли вырвать победу: Пиняев выскочил один на один с Помазуном, уже практически обвел голкипера, но упустил остроту момента. И до того, как Сулейманов сравнял счет, у «Локо» был великолепный момент после навеса, но мяч с линии ворот вытащил вратарь «Урала» Илья Помазун.
До спасительного гола тащил Лантратов – отбил два пенальти
В середине второго тайма при 2:1 в пользу «Урала» арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Локо» за игру рукой в исполнении Тикнизяна. За первым голом во взрослом футболе пошел 18-летний Илья Ишков – и не справился с волнением. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил первый его удар, а затем и второй (попросили перебить из-за слишком быстрого вбегания в штрафную игрока «Локо»).
Ближе к концу матча Ишкова заменили – это была уже обратная замена, он вышел после перерыва. На скамейке Илья выглядел очень расстроенным: не мог сдержать слез, партнеры его поддержали.
Ишков не смог победить монстра по отраженным пенальти! В РПЛ у Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти (еще 4 удара мимо). Всего за карьеру ему пробовали прошить с точки 46 раз, лишь 20 попыток закончились голами. Великолепная статистика.
Кстати, «Локо» даже вел в счете в этом матче. Уже на пятой минуте Артем Дзюба прервал голевую засуху, забив впервые за шесть матчей. Ответка прилетела уже через шесть минут: подача вторым темпом после углового привела к точному удару головой Сильвие Бегича. После перерыва «Урал» быстро повел: Эрик Бикфалви опередил Морозова и отправил мяч в сетку.
Карусель! У «Локо» иначе не бывает.
«Локо» приучил к поздним голам. Вытащили так уже 8 очков!
С «Локомотивом» в этом сезоне нельзя расслабляться до финального свистка.
Спасения после 80-й минуты случаются регулярно.
Все началось еще в первом туре, когда Вильзон Изидор вытащил ничью с «Рубином». Во втором туре гол Тикнизяна на 89-й уже поставил точку в разгроме «Факела» 4:1.
А дальше одни спасения. В матче с «Крыльями» москвичи пропустили на 86-й, но Марадишвили сравнял на 90+3. В следующем туре с «Краснодаром» Миранчук сравнял уже на 90+8.
С «Зенитом» на выезде получилась волевая победа: решающий в компенсированное время положил Тикнизян. А в прошлом туре поздний гол Жемалетдинова принес победу над «Пари НН».
Всего у «Локо» семь голов после 76-й минуты – лучший результат в РПЛ, столько же у «Крыльев». Но есть и три пропущенных, в этом аспекте «Локо» уступает «Краснодару» (один пропущенный), «Ахмату» и «Уралу» (по два).
Александр Дорский отмечает: спасения – пока лучшее качество команды Галактионова: «Урал», конечно, виноват сам – по ходу второго тайма можно было уходить и на 3:1, и даже на 4:1. Учитывая качество давления «Локо» в последние 10 минут, вряд ли кто-то будет спорить, что гол по делу.
Когда «Локо» забивает в конце из тура в тур – и уже не всегда с одного шального удара – нужно говорить о тенденциях. У команды есть вера, что можно вытащить даже самую отвратительную по качеству игру. Это здорово – и это пока самое классное качество «Локо» как команды. Даже круче контратак.
Всего у «Локомотива» 19 очков после 11 туров.
Гид к «Спартак» – ЦСКА: обороняются на уровне второй восьмерки, антагонисты по составам, интригуют на флангах и в центре
- Дата проведения
- 7 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 5 Дзюба, 1:1 – 12 Бегич, 2:1 – 53 Бикфалви, 2:2 – 90 Сулейманов.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Кики, Бегич, Мамин, Сиссе, Мишкич (Бевеев, 46), Дмитриев (Малькевич, 78), Бикфалви, Юшин (Ишков, 46; Филипенко, 90), Шеттине (Аюпов, 59).
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов (Митай, 75), Тикнизян (Жемалетдинов, 75), Самошников (Пиняев, 59), Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Марадишвили (Сулейманов, 81), Дзюба.
Фото:ФК «Локомотив»
В смысле - проигрывающие команды в конце мачча часто играют уже обреченно, механически.
А в Локо игроки уже знают - в конце обязательно запихнет не один так другой. И именно в концовках - давят, давят и давят. Потому что уверены, что забьют, потому, что уже так делали. Физухи - хватает пока.
И это уже который раз получается !
Но только прошу, не паровозам! Ибо за них болею! ))
Илюшка, который Лантратов, ты - просто Космос!!!
Очень трудовое очко везём из Ёбурга!!