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Безумные спасения «Локо»: гол на 90+6, Лантратов отбил 2 пенальти, выгрызли 8 очков на последних минутах

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Короли поздних камбэков.

Спасения «Локо» на последних минутах – самый драматичный тренд сезона РПЛ.

«Урал» был близок к тому, чтобы одержать первую домашнюю победу в чемпионате над «Локомотивом» аж с 1996 года. Но команда Михаила Галактионов снова ушла от поражения на характере.

«Локо» спасся на 96-й минуте! 

Рецепт спасительного гол прост: заброс на Артема Дзюбу, скидка, прострел и замыкание Тимура Сулейманова на дальней штанге.

95:17 – 2:2.

Уже в следующей атаке москвичи и вовсе могли вырвать победу: Пиняев выскочил один на один с Помазуном, уже практически обвел голкипера, но упустил остроту момента. И до того, как Сулейманов сравнял счет, у «Локо» был великолепный момент после навеса, но мяч с линии ворот вытащил вратарь «Урала» Илья Помазун.

До спасительного гола тащил Лантратов – отбил два пенальти

В середине второго тайма при 2:1 в пользу «Урала» арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Локо» за игру рукой в исполнении Тикнизяна. За первым голом во взрослом футболе пошел 18-летний Илья Ишков – и не справился с волнением. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил первый его удар, а затем и второй (попросили перебить из-за слишком быстрого вбегания в штрафную игрока «Локо»).

Ближе к концу матча Ишкова заменили – это была уже обратная замена, он вышел после перерыва. На скамейке Илья выглядел очень расстроенным: не мог сдержать слез, партнеры его поддержали.

Ишков не смог победить монстра по отраженным пенальти! В РПЛ у Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти (еще 4 удара мимо). Всего за карьеру ему пробовали прошить с точки 46 раз, лишь 20 попыток закончились голами. Великолепная статистика.

Кстати, «Локо» даже вел в счете в этом матче. Уже на пятой минуте Артем Дзюба прервал голевую засуху, забив впервые за шесть матчей. Ответка прилетела уже через шесть минут: подача вторым темпом после углового привела к точному удару головой Сильвие Бегича. После перерыва «Урал» быстро повел: Эрик Бикфалви опередил Морозова и отправил мяч в сетку. 

Карусель! У «Локо» иначе не бывает.

«Локо» приучил к поздним голам. Вытащили так уже 8 очков!

С «Локомотивом» в этом сезоне нельзя расслабляться до финального свистка.

Спасения после 80-й минуты случаются регулярно.

Все началось еще в первом туре, когда Вильзон Изидор вытащил ничью с «Рубином». Во втором туре гол Тикнизяна на 89-й уже поставил точку в разгроме «Факела» 4:1.

А дальше одни спасения. В матче с «Крыльями» москвичи пропустили на 86-й, но Марадишвили сравнял на 90+3. В следующем туре с «Краснодаром» Миранчук сравнял уже на 90+8.

С «Зенитом» на выезде получилась волевая победа: решающий в компенсированное время положил Тикнизян. А в прошлом туре поздний гол Жемалетдинова принес победу над «Пари НН».

Всего у «Локо» семь голов после 76-й минуты – лучший результат в РПЛ, столько же у «Крыльев». Но есть и три пропущенных, в этом аспекте «Локо» уступает «Краснодару» (один пропущенный), «Ахмату» и «Уралу» (по два).

Александр Дорский отмечает: спасения – пока лучшее качество команды Галактионова: «Урал», конечно, виноват сам – по ходу второго тайма можно было уходить и на 3:1, и даже на 4:1. Учитывая качество давления «Локо» в последние 10 минут, вряд ли кто-то будет спорить, что гол по делу.

Когда «Локо» забивает в конце из тура в тур – и уже не всегда с одного шального удара – нужно говорить о тенденциях. У команды есть вера, что можно вытащить даже самую отвратительную по качеству игру. Это здорово – и это пока самое классное качество «Локо» как команды. Даже круче контратак.

Всего у «Локомотива» 19 очков после 11 туров.

Гид к «Спартак» – ЦСКА: обороняются на уровне второй восьмерки, антагонисты по составам, интригуют на флангах и в центре

Урал – Локомотив 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
7 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Дзюба, 1:1 – 12 Бегич, 2:1 – 53 Бикфалви, 2:2 – 90 Сулейманов.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Кики, Бегич, Мамин, Сиссе, Мишкич (Бевеев, 46), Дмитриев (Малькевич, 78), Бикфалви, Юшин (Ишков, 46; Филипенко, 90), Шеттине (Аюпов, 59).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов (Митай, 75), Тикнизян (Жемалетдинов, 75), Самошников (Пиняев, 59), Миранчук (Глушенков, 46), Баринов, Марадишвили (Сулейманов, 81), Дзюба.
Предупреждения:
Бегич (28), Шеттине (39), Бевеев (90), Дзюба (90), Сулейманов (90), Митай (90).

Фото:ФК «Локомотив»

14 комментариев

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Alex Losev
про судейство Карасева будет что-то, мне интересно? Все свистки в пользу урала. Пеналь левый абсолютно, мяч от корпуса в руку, которую куда было деть и в естественном положении. Пеналь в пользу Локо - даже не смотрели. Гол, где Помазун вытащил мяч из сетки - не засчитан. Ишков наиграл на КК еще до пенальти. И так далее. Понятно, спустили распоряжение Локо в тройку не пускать, но не так же откровенно. Я молчу про мелкие эпизоды вроде выноса игроком урала мяча на угловой, даже не в борьбе, при этом лысый дает от ворот. Арбитр УЕФА...
+28
-5
+23
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An Kr
Глушенков должен был забивать в последней атаке.
+16
-2
+14
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trashbox
И ведь интересно - в игре Локо, в голах на последних минутах уже появился момент самоиндукции.
В смысле - проигрывающие команды в конце мачча часто играют уже обреченно, механически.
А в Локо игроки уже знают - в конце обязательно запихнет не один так другой. И именно в концовках - давят, давят и давят. Потому что уверены, что забьют, потому, что уже так делали. Физухи - хватает пока.
И это уже который раз получается !
+8
-1
+7
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Контепрессинг
Форма у Локомотива красивая! Гораздо лучше выездной белой
+5
-1
+4
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trashbox
Ответ Alex Losev
про судейство Карасева будет что-то, мне интересно? Все свистки в пользу урала. Пеналь левый абсолютно, мяч от корпуса в руку, которую куда было деть и в естественном положении. Пеналь в пользу Локо - даже не смотрели. Гол, где Помазун вытащил мяч из сетки - не засчитан. Ишков наиграл на КК еще до пенальти. И так далее. Понятно, спустили распоряжение Локо в тройку не пускать, но не так же откровенно. Я молчу про мелкие эпизоды вроде выноса игроком урала мяча на угловой, даже не в борьбе, при этом лысый дает от ворот. Арбитр УЕФА...
Вот тоже многократно уже писал, в разных темах - Карасёв во втором тайме просто прицельно срывал Локо прессинг и переход из обороны в атаку свистками в пользу Урала.
+4
-1
+3
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Тиджани Бабангида
Вне зависимости от клубных предпочтений - это был классный футбол. Со скоростями,азартом,интригой и развязкой.
+2
0
+2
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Кирилл Голивец
В ПАРИ НН у Галактионова тоже были массовые спасения с 0-2
+1
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Иван Егурнов
О чем это говорит? Что у команды есть характер, воля и спортивная злость. За что им большое спасибо. Надеюсь с опытом молодые игроки ещё и в качестве прибавят
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Alexander Beast
Илюшка, не переживай! Напинаешь ещё!
Но только прошу, не паровозам! Ибо за них болею! ))

Илюшка, который Лантратов, ты - просто Космос!!!
Очень трудовое очко везём из Ёбурга!!
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Григорий Лоншаков
Ответ An Kr
Глушенков должен был забивать в последней атаке.
согласен. Нормально Локо играет. за чемпионат побороться только Локо
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чакСЕВЕРНАЯкореа
И что здесь хорошего? Играть и забивать надо в основное время,а не рассчитывать на дополнительное . Тогда и место в таблице будет высокое.
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тот самый Кадрус
В конце один на один с Памазуном выходил не Пиняев, а Глушенков. Надо было просто бить по воротам но он в обводку пошёл, хотя видел, что защитники спешат на подстраховку кипера.
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окосевший йагупоп
Ответ trashbox
И ведь интересно - в игре Локо, в голах на последних минутах уже появился момент самоиндукции. В смысле - проигрывающие команды в конце мачча часто играют уже обреченно, механически. А в Локо игроки уже знают - в конце обязательно запихнет не один так другой. И именно в концовках - давят, давят и давят. Потому что уверены, что забьют, потому, что уже так делали. Физухи - хватает пока. И это уже который раз получается !
причем таких команд в этом сезоне 2 - ЦСКА ведь тоже в последних турах (да и в кубке тоже) немало так спасался.
0
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