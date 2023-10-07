Безумные спасения «Локо»: гол на 90+6, Лантратов отбил 2 пенальти, выгрызли 8 очков на последних минутах

Короли поздних камбэков.

Спасения «Локо» на последних минутах – самый драматичный тренд сезона РПЛ.

«Урал» был близок к тому, чтобы одержать первую домашнюю победу в чемпионате над «Локомотивом» аж с 1996 года. Но команда Михаила Галактионов снова ушла от поражения на характере.

«Локо» спасся на 96-й минуте!

Рецепт спасительного гол прост: заброс на Артема Дзюбу, скидка, прострел и замыкание Тимура Сулейманова на дальней штанге.

95:17 – 2:2.

Уже в следующей атаке москвичи и вовсе могли вырвать победу: Пиняев выскочил один на один с Помазуном, уже практически обвел голкипера, но упустил остроту момента. И до того, как Сулейманов сравнял счет, у «Локо» был великолепный момент после навеса, но мяч с линии ворот вытащил вратарь «Урала» Илья Помазун.

До спасительного гола тащил Лантратов – отбил два пенальти

В середине второго тайма при 2:1 в пользу «Урала» арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Локо» за игру рукой в исполнении Тикнизяна. За первым голом во взрослом футболе пошел 18-летний Илья Ишков – и не справился с волнением. Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил первый его удар, а затем и второй (попросили перебить из-за слишком быстрого вбегания в штрафную игрока «Локо»).

Ближе к концу матча Ишкова заменили – это была уже обратная замена, он вышел после перерыва. На скамейке Илья выглядел очень расстроенным: не мог сдержать слез, партнеры его поддержали.

Ишков не смог победить монстра по отраженным пенальти! В РПЛ у Лантратова 10 сэйвов после 30 пенальти (еще 4 удара мимо). Всего за карьеру ему пробовали прошить с точки 46 раз, лишь 20 попыток закончились голами. Великолепная статистика.

Кстати, «Локо» даже вел в счете в этом матче. Уже на пятой минуте Артем Дзюба прервал голевую засуху, забив впервые за шесть матчей. Ответка прилетела уже через шесть минут: подача вторым темпом после углового привела к точному удару головой Сильвие Бегича. После перерыва «Урал» быстро повел: Эрик Бикфалви опередил Морозова и отправил мяч в сетку.

Карусель! У «Локо» иначе не бывает.

«Локо» приучил к поздним голам. Вытащили так уже 8 очков!

С «Локомотивом» в этом сезоне нельзя расслабляться до финального свистка.

Спасения после 80-й минуты случаются регулярно.

Все началось еще в первом туре, когда Вильзон Изидор вытащил ничью с «Рубином». Во втором туре гол Тикнизяна на 89-й уже поставил точку в разгроме «Факела» 4:1.

А дальше одни спасения. В матче с «Крыльями» москвичи пропустили на 86-й, но Марадишвили сравнял на 90+3. В следующем туре с «Краснодаром» Миранчук сравнял уже на 90+8.

С «Зенитом» на выезде получилась волевая победа: решающий в компенсированное время положил Тикнизян. А в прошлом туре поздний гол Жемалетдинова принес победу над «Пари НН».

Всего у «Локо» семь голов после 76-й минуты – лучший результат в РПЛ, столько же у «Крыльев». Но есть и три пропущенных, в этом аспекте «Локо» уступает «Краснодару» (один пропущенный), «Ахмату» и «Уралу» (по два).

Александр Дорский отмечает: спасения – пока лучшее качество команды Галактионова: «Урал», конечно, виноват сам – по ходу второго тайма можно было уходить и на 3:1, и даже на 4:1. Учитывая качество давления «Локо» в последние 10 минут, вряд ли кто-то будет спорить, что гол по делу.

Когда «Локо» забивает в конце из тура в тур – и уже не всегда с одного шального удара – нужно говорить о тенденциях. У команды есть вера, что можно вытащить даже самую отвратительную по качеству игру. Это здорово – и это пока самое классное качество «Локо» как команды. Даже круче контратак.

Всего у «Локомотива» 19 очков после 11 туров.

Фото:ФК «Локомотив»