Ямаль в центре внимания: и не только из-за рекорда ЛЧ. Сбежал с поля в туалет и не вернулся 😬

10 минут «Барса» ждала в меньшинстве.

Ламин Ямаль покорил очередной рекорд – в матче с «Порту» вундеркинд «Барсы» стал самым молодым игроком стартового состава в Лиге чемпионов.

16 лет и 83 дня.

Обошел тут Селестина Бабаяро, который в 1994-м выходил в 16 лет и 86 дней за «Андерлехт». Это был последний шанс, в третьем туре рекорда бы уже не было.

В целом в Лиге чемпионов был человек и моложе: Юсуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии» дебютировал в 16 лет и 18 дней, причем против «Зенита» в Петербурге (😢). Но выходил на замену, так что это другая категория.

Лист рекордов Ямаля: что уже, а что впереди?

Список, который мы стабильно пополняем последние полгода.

А теперь к деталям и возрасту.

● 15 лет и 45 дней – самый молодой игрок «Барсы» в Юношеской ЛЧ;

● 15 лет и 219 дней – самый молодой дебютант «Барсы» в Ла Лиге (обошел Паулино Алькантару – 15 лет 139 дней);

● 15 лет и 305 дней – самый молодой чемпион в истории Ла Лиги (побил рекорд Марка Муньесы);

● 16 лет и 38 дней – самый молодой игрок в старте на матч Ла Лиги в XXI веке (опередил Фабриса Олингу – 16 лет и 112 дней);

● 16 лет и 57 дней – самый молодой дебютант и автор гола в истории сборной Испании;

● 16 лет и 45 дней – самый молодой игрок, отдавший ассист в Ла Лиге в XXI веке (превзошел Ансу Фати – 16 лет и 318 дней);

● 16 лет и 81 день – подписал профессиональный контракт с «Барсой». Отступные – 1 млрд евро;

● 16 лет и 83 дня – самый молодой игрок в старте на матч ЛЧ (и второй вообще после Юссуфа Мукоко – 16 лет и 18 дней).

Внимание: список будет пополняться.

Как сыграл Ямаль? И куда вдруг делся по ходу матча?

Матч с «Порту» у Ламина не задался: испанец редко получал мяч на правом фланге, у него всего три успешные обводки и один пас под удар.

На 71-й минуте Ямаль вообще ушел с поля. Не на замену, а просто ушел.

Как потом выяснилось, в туалет – из-за проблем со животом. Ламина не было почти десять минут , его ждали обратно – но он так больше и не показался.

«Барса» в это время уже вела 1:0, играла вдесятером до 80-й минуты – там уже вместо Ямаля выпустили Маркоса Алонсо.

Хави все понимает: «Ламин Ямаль почувствовал себя плохо. У него болел живот, он сказал об этом. Ответил ему, чтобы поторопился и сходил в туалет, но в итоге меня оповестили, что он не может вернуться на поле».

Немного смазанный, но все равно исторический день!

Фото: Pedro Correia/Global Imagens, Daniel Castro/Keystone Press Agency/Global Look Press