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Торрес, Ван Перси, Арбелоа – сколько же любимых имен в юношеской ЛЧ!

Фернандо Торрес Фернандо Торрес
Кристиан Киву Кристиан Киву
Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
Робин ван Перси Робин ван Перси
Хакан Балта Хакан Балта
Иньяцио Абате Иньяцио Абате
Атлетико Мадрид U-19
Фейеноорд U-19 Фейеноорд U-19
Интер U-19
Галатасарай U-19
Милан U-19
Реал Мадрид U-19
Футбол Футбол

Теперь они тренируют.

Если вы не следите за юношеской ЛЧ, то могли пропустить, что многие команды тренируют важные для футбола нулевых и десятых герои. 

Сейчас убедитесь. 

Фернандо Торрес, «Атлетико» U19

Торрес завершил карьеру в 2019-м, а спустя два года возглавил «Атлетико» U19. Фернандо до сих пор работает с юношами в родном клубе, параллельно борясь с правительством Испании за компенсацию для своей сети тренажерных залов. «Атлетико» Торреса в группе с «Фейеноордом», «Лацио» и «Селтиком» с 9 очками занимает второе место.

Альваро Арбелоа, «Реал» U19 

Арбелоа работает с юношами «Реала» с 2020-го. В этом мае Альваро досталось от Торреса – во время 1/4 финала молодежного Кубка Испании Фернандо угрожал Арбелоа и толкнул его, получил красную карточку, после чего обратился к трибунам с оскорблениями. За это Торреса дисквалифицировали на один матч. В юношеской ЛЧ «Реал» Арбелоа набрал 8 очков и лидирует в группе с «Наполи», «Унионом» и «Брагой».

Робин ван Перси, «Фейеноорд» U19

Форвард закончил в «Фейеноорде» и там же запустил карьеру тренера. В 2020-м Ван Перси вошел в штаб Дика Адвоката, а спустя год возглавил юношескую команду «Фейеноорда». Робину настолько понравилось работать главным, что осенью 2022-го он отказался войти в штаб Эрика тен Хага в «МЮ». В ЛЧ «Фейеноорд» Ван Перси лидирует с 10 очками.

Кристиан Киву, «Интер» U19

Экс-защитник сборной Румынии летом 2021-го стал главным тренером «Интера» U19. В начале апреля Киву рассматривался как один из кандидатов на замену Индзаги в первой команде, но Симоне выровнял результаты, и рокировка не понадобилась. В юношеской ЛЧ «Интер» Киву идет последним (3 очка) в группе с «Бенфикой», «Сосьедадом» и «Зальцбургом».

Иньяцио Абате, «Милан» U19

Защитник, игравший за «Милан» с 2009-го по 2019-й, возглавил юношей в прошлом году – до этого тренировал пацанов до 16 лет. В группе с «ПСЖ», «Дортмундом» и «Ньюкаслом» его «Милан» лидирует с 9 очками.

Хакан Балта, «Галатасарая» U19

Легенда турецкого футбола завершил карьеру в 2018 году, а спустя четыре года возглавил юношескую команду «Галатасарая», в котором провел большую часть карьеры. В юношеской ЛЧ пока идут слабо – 3 очка в четырех играх.

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Фото:IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/Colin Poultney, Claudio Grassi/Keystone Press Agency, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press; instagram.com/acmilan

16 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Alexeiarsars
Как же преобразился Торрес. Выглядет шикарно. Редкость для известных футболистов, повесивших бутсы на гвоздь.
по моему раньше он выглядел лучше, сейчас это огромное тело как будто приделали к голове и не совсем "эстетично" выглядит, ему было явно лучше в теле обычного атлета подкаченного, а сейчас он "перекаченный"
+19
-2
+17
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Glukinho
я видел тренинг Арбелоа
+10
-1
+9
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Колька Бакалейко
Эль ниньо стал каким-то эль мужикиньо))
+3
0
+3
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Barsa1984
Ответ Милостивый Государь
Торрес закабанел. А лицо недоброе... Волнуюсь за детишек под его руководством)
Торищеее
+2
0
+2
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JBa
Ответ Колька Бакалейко
Эль ниньо стал каким-то эль мужикиньо))
он молодец, но с таким худым моложавым лицом мужиком он вряд ли когда-либо будет казаться)
+2
0
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Милостивый Государь
Торрес закабанел. А лицо недоброе... Волнуюсь за детишек под его руководством)
+2
-1
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Alexeiarsars
Как же преобразился Торрес. Выглядет шикарно. Редкость для известных футболистов, повесивших бутсы на гвоздь.
+5
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Ajsa Khurgunova
Арбелоа в том матче сам провоцировал игроков Атлетико и Торреса, у последнего уже под конец нервы не выдержали.
0
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Tima_Milan
Торрес шею прокачал
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_El Nino_
Торрес с Арбелоа даже чуть не подрались один раз, когда их молодежки играли друг против друга)
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Максим Столбов
Олдскулы так свело, что не могу их вправить обратно.
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Nothern Lord
Ответ Alexeiarsars
Как же преобразился Торрес. Выглядет шикарно. Редкость для известных футболистов, повесивших бутсы на гвоздь.
Преобразился? Он вроде всегда отлично выглядел.
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Николай Коровин
Ответ Тюменский медвежонок
по моему раньше он выглядел лучше, сейчас это огромное тело как будто приделали к голове и не совсем "эстетично" выглядит, ему было явно лучше в теле обычного атлета подкаченного, а сейчас он "перекаченный"
видимо его тренировки проходят по армейски. не выполнил норматив - получил в табло или фанеру
0
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