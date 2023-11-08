Торрес, Ван Перси, Арбелоа – сколько же любимых имен в юношеской ЛЧ!

Теперь они тренируют.

Если вы не следите за юношеской ЛЧ, то могли пропустить, что многие команды тренируют важные для футбола нулевых и десятых герои.

Сейчас убедитесь.

Фернандо Торрес, «Атлетико» U19

Торрес завершил карьеру в 2019-м, а спустя два года возглавил «Атлетико» U19. Фернандо до сих пор работает с юношами в родном клубе, параллельно борясь с правительством Испании за компенсацию для своей сети тренажерных залов. «Атлетико» Торреса в группе с «Фейеноордом», «Лацио» и «Селтиком» с 9 очками занимает второе место.

Альваро Арбелоа, «Реал» U19

Арбелоа работает с юношами «Реала» с 2020-го. В этом мае Альваро досталось от Торреса – во время 1/4 финала молодежного Кубка Испании Фернандо угрожал Арбелоа и толкнул его, получил красную карточку, после чего обратился к трибунам с оскорблениями. За это Торреса дисквалифицировали на один матч. В юношеской ЛЧ «Реал» Арбелоа набрал 8 очков и лидирует в группе с «Наполи», «Унионом» и «Брагой».

Робин ван Перси, «Фейеноорд» U19

Форвард закончил в «Фейеноорде» и там же запустил карьеру тренера. В 2020-м Ван Перси вошел в штаб Дика Адвоката, а спустя год возглавил юношескую команду «Фейеноорда». Робину настолько понравилось работать главным, что осенью 2022-го он отказался войти в штаб Эрика тен Хага в «МЮ». В ЛЧ «Фейеноорд» Ван Перси лидирует с 10 очками.

Кристиан Киву, «Интер» U19

Экс-защитник сборной Румынии летом 2021-го стал главным тренером «Интера» U19. В начале апреля Киву рассматривался как один из кандидатов на замену Индзаги в первой команде, но Симоне выровнял результаты, и рокировка не понадобилась. В юношеской ЛЧ «Интер» Киву идет последним (3 очка) в группе с «Бенфикой», «Сосьедадом» и «Зальцбургом».

Иньяцио Абате, «Милан» U19

Защитник, игравший за «Милан» с 2009-го по 2019-й, возглавил юношей в прошлом году – до этого тренировал пацанов до 16 лет. В группе с «ПСЖ», «Дортмундом» и «Ньюкаслом» его «Милан» лидирует с 9 очками.

Хакан Балта, «Галатасарая» U19

Легенда турецкого футбола завершил карьеру в 2018 году, а спустя четыре года возглавил юношескую команду «Галатасарая», в котором провел большую часть карьеры. В юношеской ЛЧ пока идут слабо – 3 очка в четырех играх.

Фото:IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/Colin Poultney, Claudio Grassi/Keystone Press Agency, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press; instagram.com/acmilan