Жуть «МЮ». Привоз Онана (подставил Каземиро), фэйл всей защиты – влетели «Галатасараю» дома

Впервые в истории начали с двух поражений.

«Манчестер Юнайтед» продолжает страдать: поражение от «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов еще можно было понять, но теперь получили и от «Галатасарая».

Причем в этом матче вели 1:0 и 2:1. Но какая разница, если совершаешь такие ошибки. И столько.

«МЮ» вел, хоть и пропустил от Заа. Хейлунд впечатляет

У «Юнайтед» все было под контролем, пока забивал Расмус Хейлунд.

Датский новичок сделал дубль, забил в начале первого тайма и в середине второго. Он тут светлое пятно, признак жизни – лучший игрок матча.

В Лиге чемпионов у Хейлунда теперь три гола за два матча. Он лучший бомбардир Лиги чемпионов.

Проблема только в том, что «Юнайтед» оба проиграл. Ценность таких забитых, мягко говоря, падает.

На первый гол Расмуса ответил Уилфрид Заа – человек, который сам приезжал разжигать атаки «МЮ», но совсем не прижился. Теперь у него есть поводы мстить, и он делает это регулярно.

Тут – совсем сладко. У человека первый гол в жизни в Лиге чемпионов, сразу на «Олд Траффорд». Реакция болельщиков? Конечно же, обширное «буууу».

Реакция Заа? Издевательская улыбка и ладони к ушам, чтобы насладиться.

«Юнайтед» отдал все привозами. И это еще Икарди простил с пенальти

Позволили сравнять через четыре минуты после второго гола Хейлунда – еще ладно. Но что началось потом!

Андре Онана жутко переживал после результативной ошибки против «Баварии», брал вину на себя – но тут снова навредил. Когда подставил своим пасом Каземиро.

Вот в такой ситуации кипер решил пасовать на бразильца.

Каземиро опередили, ему пришлось бороться за мяч в штрафной, рисковать в подкате.

Получился фол, удаление и пенальти.

Хоть, например, экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф» и сомневается, что 11-метровый справедливый (потому что форвард «Галатасарая» подставлялся), главное тут – привоз.

Правда, этот пенальти «Галатасарай» запорол. Мауро Икарди жахнул мимо, низом чуть левее штанги.

«Манчестер Юнайтед» был так щедр, что подарил аргентинцу другой шанс. Защита расступилась, уснула – все одновременно. Софьян Амрабат остался последним защитников, застрял. Из-за него Икарди не был в офсайде и смог убежать один на один.

Чтобы изящно перекинуть Онана.

Андре в концовке бегал и в чужую штрафную, но ничего близкого к чуду Ивана Проведеля не получилось.

Хейлунд извинялся перед фанатами. Тен Хаг намерен поддержать Онана

Эмоции в «МЮ» одни.

– Это огромное разочарование. В раздевалке было очень тихо, – признался Кристиан Эриксен. – Не думаю, что дело в уверенности. Дело в осознанности и неправильных решениях в неподходящее время. Все дело в деталях.

Эрик тен Хаг если и кипит, только внутри. Внешне и на словах он спокойно анализирует ошибки и стремится сглаживать.

– Думаю, мне нужно поговорить с большим количеством игроков. Среди них, конечно, и Андре [Онана], – сказал тренер. – Я должен поддержать его. Он отличный вратарь.

Расмуса Хейлунда признали лучшим игроком матча, сам он охарактеризовал второй гол, когда забил в падении, как свою визитную карточку. Но после финального свистка он в первую очередь пошел просить прощения у болельщиков.

Стабильно плохо и в защите, и дома, и просто этой осенью

В цифрах боль «МЮ» как всегда еще страшнее.

● «Юнайтед» проиграли больше половины матчей в сезоне во всех турнирах – уже шесть из десяти, такого не было с 1986-го! Осень ужасна – пять поражений в семи матчах.

● Защита – отдельный кошмар. 11 голов за семь туров пропущено в АПЛ, уже семь мячей всего за два матча – в Лиге чемпионов. Всего 18, а хуже (20) было больше 50 лет назад – в сезоне-1966/67.

● С обороной стабильно плохо – в шести матчах из десяти в сезоне «МЮ» пропускал не менее двух голов. По итогам двух туров, если в среду не произойдет глобального разгрома, опередить «МЮ» по пропущенным голам среди всех 32 команд группового этапа способен разве что «Антверпен» (пока пять, сыграют дома с «Шахтером»).

● Домашние матчи – тоже катастрофа. Из последних 14 в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд» проиграли половину – семь. Ровно столько же поражений было в 96 играх до этого.

● И финальное – «Манчестер Юнайтед» впервые за 25 сезонов группового этапа Лиги чемпионов проиграл два стартовых матча .

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Livesey; East News/Darren Staples / AFP