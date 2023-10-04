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Жуть «МЮ». Привоз Онана (подставил Каземиро), фэйл всей защиты – влетели «Галатасараю» дома

Андре Онана Андре Онана
Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Мауро Икарди Мауро Икарди
Каземиро Каземиро
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
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Галатасарай Галатасарай
Футбол Футбол

Впервые в истории начали с двух поражений.

«Манчестер Юнайтед» продолжает страдать: поражение от «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов еще можно было понять, но теперь получили и от «Галатасарая».

Причем в этом матче вели 1:0 и 2:1. Но какая разница, если совершаешь такие ошибки. И столько.

«МЮ» вел, хоть и пропустил от Заа. Хейлунд впечатляет

У «Юнайтед» все было под контролем, пока забивал Расмус Хейлунд.

Датский новичок сделал дубль, забил в начале первого тайма и в середине второго. Он тут светлое пятно, признак жизни – лучший игрок матча.

В Лиге чемпионов у Хейлунда теперь три гола за два матча. Он лучший бомбардир Лиги чемпионов.

Проблема только в том, что «Юнайтед» оба проиграл. Ценность таких забитых, мягко говоря, падает.

На первый гол Расмуса ответил Уилфрид Заа – человек, который сам приезжал разжигать атаки «МЮ», но совсем не прижился. Теперь у него есть поводы мстить, и он делает это регулярно.

Тут – совсем сладко. У человека первый гол в жизни в Лиге чемпионов, сразу на «Олд Траффорд». Реакция болельщиков? Конечно же, обширное «буууу».

Реакция Заа? Издевательская улыбка и ладони к ушам, чтобы насладиться.

«Юнайтед» отдал все привозами. И это еще Икарди простил с пенальти

Позволили сравнять через четыре минуты после второго гола Хейлунда – еще ладно. Но что началось потом!

Андре Онана жутко переживал после результативной ошибки против «Баварии», брал вину на себя – но тут снова навредил. Когда подставил своим пасом Каземиро.

Вот в такой ситуации кипер решил пасовать на бразильца.

Каземиро опередили, ему пришлось бороться за мяч в штрафной, рисковать в подкате.

Получился фол, удаление и пенальти.

Хоть, например, экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф» и сомневается, что 11-метровый справедливый (потому что форвард «Галатасарая» подставлялся), главное тут – привоз.

Правда, этот пенальти «Галатасарай» запорол. Мауро Икарди жахнул мимо, низом чуть левее штанги.

«Манчестер Юнайтед» был так щедр, что подарил аргентинцу другой шанс. Защита расступилась, уснула – все одновременно. Софьян Амрабат остался последним защитников, застрял. Из-за него Икарди не был в офсайде и смог убежать один на один.

Чтобы изящно перекинуть Онана.

Андре в концовке бегал и в чужую штрафную, но ничего близкого к чуду Ивана Проведеля не получилось.

Хейлунд извинялся перед фанатами. Тен Хаг намерен поддержать Онана

Эмоции в «МЮ» одни.

– Это огромное разочарование. В раздевалке было очень тихо, – признался Кристиан Эриксен. – Не думаю, что дело в уверенности. Дело в осознанности и неправильных решениях в неподходящее время. Все дело в деталях.

Эрик тен Хаг если и кипит, только внутри. Внешне и на словах он спокойно анализирует ошибки и стремится сглаживать.

– Думаю, мне нужно поговорить с большим количеством игроков. Среди них, конечно, и Андре [Онана], – сказал тренер. – Я должен поддержать его. Он отличный вратарь.

Расмуса Хейлунда признали лучшим игроком матча, сам он охарактеризовал второй гол, когда забил в падении, как свою визитную карточку. Но после финального свистка он в первую очередь пошел просить прощения у болельщиков.

Стабильно плохо и в защите, и дома, и просто этой осенью

В цифрах боль «МЮ» как всегда еще страшнее.

● «Юнайтед» проиграли больше половины матчей в сезоне во всех турнирах – уже шесть из десяти, такого не было с 1986-го! Осень ужасна – пять поражений в семи матчах. 

● Защита – отдельный кошмар. 11 голов за семь туров пропущено в АПЛ, уже семь мячей всего за два матча – в Лиге чемпионов. Всего 18, а хуже (20) было больше 50 лет назад – в сезоне-1966/67.

● С обороной стабильно плохо – в шести матчах из десяти в сезоне «МЮ» пропускал не менее двух голов. По итогам двух туров, если в среду не произойдет глобального разгрома, опередить «МЮ» по пропущенным голам среди всех 32 команд группового этапа способен разве что «Антверпен» (пока пять, сыграют дома с «Шахтером»). 

● Домашние матчи – тоже катастрофа. Из последних 14 в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд» проиграли половину – семь. Ровно столько же поражений было в 96 играх до этого.

● И финальное – «Манчестер Юнайтед» впервые за 25 сезонов группового этапа Лиги чемпионов проиграл два стартовых матча.

Другое безумие этого дня в ЛЧ: «Ланс» хлопнул «Арсенал», зверский победный «Реала», скандальная отмена у «Севильи»

Манчестер Юнайтед Англия – Галатасарай Турция 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Хейлунд, 1:1 – 23 Заа, 2:1 – 67 Хейлунд, 2:2 – 71 Актюркоглу, 2:3 – 81 Икарди.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Марсьяль, 89), Каземиро, Маунт (Антони, 85), Межбри (Эриксен, 46), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 68), Хейлунд.
ГалатасарайМуслера, Боэ, Бардакджи, Санчес, Анхелиньо (Ндомбеле, 84), Айхан (Нельссон, 84), Торрейра (Сержиу Оливейра, 61), Заа (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Йылмаз, 61), Икарди.
Предупреждения:
Торрейра (31), Каземиро (34), Диогу Далот (38), Бурук (38), Боэ (61), Сержиу Оливейра (85).
Удаление:
Каземиро (77).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Livesey; East News/Darren Staples / AFP

2 комментария

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Антон Киселёв
"Крепкая менталка" Онаны после Баварии больше была похожа на самобичевание, ему бы к психологу обратиться, ну и в следующем туре ЛЧ отдохнуть, ибо давление будет ещё больше
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Fedor Avedeniy
Онана и мезинца Дехеи не стоит увы... и вот эта тенденция новых тренеров МЮ тащить в клуб игроков из своих бывших проектов, вообще бесит конкретно, чё скауты из дркгих лиг игроков не рекомендуют?? или здесь тоже рука руку моет?? типа " по знакомству" трансферы делаются??
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