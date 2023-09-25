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8:0 – уникальный разгром у «Ньюкасла». Забили восемь разных игроков!

Ньюкасл Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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Каллум Уилсон Каллум Уилсон
Дэн Берн Дэн Берн
Александер Исак Александер Исак
Киран Триппьер Киран Триппьер
Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Мигель Альмирон Мигель Альмирон
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Энтони Гордон Энтони Гордон
Футбол Футбол

Впервые в истории АПЛ.

«Ньюкасл» раскромсал «Шеффилд», который идет последним в АПЛ – 8:0.

Беспощадно.

20 минут терпели – и понеслось. От разных людей

А самое главное – как сложилась эта победа. Последите за именами авторов.

⚽️ 21’ – Шон Лонгстафф открывает счет;

⚽️ 31’ – Дэн Берн увеличивает с паса Кирана Триппьера;

⚽️ 35’ – Свен Ботман. Снова ассист у Кирана;

⚽️ 56’ – Каллум Уилсон. Хет-трик из голевых от Триппьера;

⚽️ 61’ – Энтони Гордон обводящим. 5:0!

⚽️ 68’ – Мигель Альмирон катит в дальний. Шесть!

⚽️ 73’ – Бруно Гимараэс кладет еще один. И даже не празднует.

⚽️ 87’ – Добавка от Александера Исака.

8:0! Восемь! Ноль!

Это крупнейшее поражение в истории «Шеффилда»: впервые за 90 лет команда пропустила восемь голов.

Конкретно количество полученных мячей – не максимум, в довоенное время были 3:10 от «Мидлсбро». Но вот разница худшая.

Восемь голов от восьми разных игроков – рекорд. Такого в АПЛ еще не было

«Ньюкасл» завладел уникальным достиженим: впервые в истории АПЛ все голы в таком разгроме у восьми разных футболистов.

Ни одного дубля, никаких автоголов.

А ведь команда Эдди Хау тяжело входила в сезон: в первом туре выиграли у «Астон Виллы», но потом проиграли трижды подряд – «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Брайтону». После 1:0 с «Брентфордом» случилось возвращение в ЛЧ – сыграли 0:0 на «Сан Сиро» с «Миланом».

Всего несколько дней – и такой разгром.

А дальше снова матч посреди недели, но внутренний: «Ман Сити» в Кубке лиги.

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (0:3, 0:5)
Дата проведения
24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Лонгстафф, 0:2 – 31 Берн, 0:3 – 35 Ботман, 0:4 – 56 Уилсон, 0:5 – 61 Гордон, 0:6 – 68 Альмирон, 0:7 – 73 Бруно Гимараэс, 0:8 – 87 Исак.
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Богл (Траоре, 46), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Томас, Норвуд (Дэвис, 62), Хамер (Слиман, 66), Винисиус, Макати (Башем, 75), Арчер.
НьюкаслПоуп, Триппьер (Ливраменто, 70), Шер, Ботман, Берн, Андерсон, Бруно Гимараэс (Холл, 81), Лонгстафф, Альмирон (Тонали, 70), Барнс (Гордон, 12), Уилсон (Исак, 70).
Предупреждения:
Ахмедходжич (28), Робинсон (34), Слиман (75), Иган (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

6 комментариев

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Evgen51Sever
Ответ Nataniel13
Ужасное судейство убило Шеффилд и этот матч, первый и третий голы просто подарок Ньюкаслу
«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда»
+9
-1
+8
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Nataniel13
Ужасное судейство убило Шеффилд и этот матч, первый и третий голы просто подарок Ньюкаслу
+7
-1
+6
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Владимир Макаров
Ответ Evgen51Sever
«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда»
Фраза , как проверка на возраст )))
+2
0
+2
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KozlikX
очень разный Ньюкасл вначале сезона )
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Эннер Валенсия
Ответ Nataniel13
Ужасное судейство убило Шеффилд и этот матч, первый и третий голы просто подарок Ньюкаслу
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Ruslan Bakanov
Ответ Evgen51Sever
«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда»
разница между 0-1 и 0-5 не чувствуешь походу)
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