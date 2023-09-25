Впервые в истории АПЛ.

«Ньюкасл» раскромсал «Шеффилд», который идет последним в АПЛ – 8:0.

Беспощадно.

20 минут терпели – и понеслось. От разных людей

А самое главное – как сложилась эта победа. Последите за именами авторов.

⚽️ 21’ – Шон Лонгстафф открывает счет;

⚽️ 31’ – Дэн Берн увеличивает с паса Кирана Триппьера;

⚽️ 35’ – Свен Ботман. Снова ассист у Кирана;

⚽️ 56’ – Каллум Уилсон. Хет-трик из голевых от Триппьера;

⚽️ 61’ – Энтони Гордон обводящим. 5:0!

⚽️ 68’ – Мигель Альмирон катит в дальний. Шесть!

⚽️ 73’ – Бруно Гимараэс кладет еще один. И даже не празднует.

⚽️ 87’ – Добавка от Александера Исака.

8:0! Восемь! Ноль!

Это крупнейшее поражение в истории «Шеффилда»: впервые за 90 лет команда пропустила восемь голов.

Конкретно количество полученных мячей – не максимум, в довоенное время были 3:10 от «Мидлсбро». Но вот разница худшая.

Восемь голов от восьми разных игроков – рекорд. Такого в АПЛ еще не было

«Ньюкасл» завладел уникальным достиженим: впервые в истории АПЛ все голы в таком разгроме у восьми разных футболистов.

Ни одного дубля, никаких автоголов.

А ведь команда Эдди Хау тяжело входила в сезон: в первом туре выиграли у «Астон Виллы», но потом проиграли трижды подряд – «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Брайтону». После 1:0 с «Брентфордом» случилось возвращение в ЛЧ – сыграли 0:0 на «Сан Сиро» с «Миланом».

Всего несколько дней – и такой разгром.

А дальше снова матч посреди недели, но внутренний: «Ман Сити» в Кубке лиги.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan