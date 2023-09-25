8:0 – уникальный разгром у «Ньюкасла». Забили восемь разных игроков!
Впервые в истории АПЛ.
«Ньюкасл» раскромсал «Шеффилд», который идет последним в АПЛ – 8:0.
Беспощадно.
20 минут терпели – и понеслось. От разных людей
А самое главное – как сложилась эта победа. Последите за именами авторов.
⚽️ 21’ – Шон Лонгстафф открывает счет;
⚽️ 31’ – Дэн Берн увеличивает с паса Кирана Триппьера;
⚽️ 35’ – Свен Ботман. Снова ассист у Кирана;
⚽️ 56’ – Каллум Уилсон. Хет-трик из голевых от Триппьера;
⚽️ 61’ – Энтони Гордон обводящим. 5:0!
⚽️ 68’ – Мигель Альмирон катит в дальний. Шесть!
⚽️ 73’ – Бруно Гимараэс кладет еще один. И даже не празднует.
⚽️ 87’ – Добавка от Александера Исака.
8:0! Восемь! Ноль!
Это крупнейшее поражение в истории «Шеффилда»: впервые за 90 лет команда пропустила восемь голов.
Конкретно количество полученных мячей – не максимум, в довоенное время были 3:10 от «Мидлсбро». Но вот разница худшая.
Восемь голов от восьми разных игроков – рекорд. Такого в АПЛ еще не было
«Ньюкасл» завладел уникальным достиженим: впервые в истории АПЛ все голы в таком разгроме у восьми разных футболистов.
Ни одного дубля, никаких автоголов.
А ведь команда Эдди Хау тяжело входила в сезон: в первом туре выиграли у «Астон Виллы», но потом проиграли трижды подряд – «Ман Сити», «Ливерпулю» и «Брайтону». После 1:0 с «Брентфордом» случилось возвращение в ЛЧ – сыграли 0:0 на «Сан Сиро» с «Миланом».
Всего несколько дней – и такой разгром.
А дальше снова матч посреди недели, но внутренний: «Ман Сити» в Кубке лиги.
- Дата проведения
- 24 сентября, 18.30, «Брэмелл Лэйн»
- Голы:
- 0:1 – 21 Лонгстафф, 0:2 – 31 Берн, 0:3 – 35 Ботман, 0:4 – 56 Уилсон, 0:5 – 61 Гордон, 0:6 – 68 Альмирон, 0:7 – 73 Бруно Гимараэс, 0:8 – 87 Исак.
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Богл (Траоре, 46), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Томас, Норвуд (Дэвис, 62), Хамер (Слиман, 66), Винисиус, Макати (Башем, 75), Арчер.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер (Ливраменто, 70), Шер, Ботман, Берн, Андерсон, Бруно Гимараэс (Холл, 81), Лонгстафф, Альмирон (Тонали, 70), Барнс (Гордон, 12), Уилсон (Исак, 70).
- Предупреждения:
- Ахмедходжич (28), Робинсон (34), Слиман (75), Иган (90).
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
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