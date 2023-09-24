«МЮ» прервал серию из поражений.

Джонни Эванс – один из героев долгожданной победы «МЮ» над «Бернли» (1:0).

● 35-летний защитник появился в стартовом составе манкунианцев впервые с 2015 года – тогда на матч с «Ньюкаслом» вышел в паре с Крисом Смоллингом.

● На 25-й минуте Эванс результативно замкнул навес Серхио Регилона, но гол отменили из-за Расмуса Хейлунда – датчанин в момент удара Джонни был в офсайде и мешал вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду. Это мог быть первый гол североирландца за «МЮ» с 2014-го.

● В конце первого тайма Эванс все же отметился результативным действием – нашел диагональным забросом Бруну Фернандеша, который пробил с лета из штрафной в дальний угол. Есть первый ассист за «МЮ» с 2013-го!

● С прямыми обязанностями защитник тоже справился – «МЮ» не пропустил. На 89-й минуте Эванса заменил Софьян Амрабат. «Думал, что к такому возрасту я уже совсем закончусь. Но сыграл так, что лучше и быть не могло – несмотря на то, что мне не удалось доиграть до конца», – рефлексировал Джонни после победы.

● Бруну оценил перфоманс Эванса и отдал ветерану приз лучшему игроку матча.

● «МЮ» же прервал серию из трех поражений, а Андре Онана не пропустил впервые с 14 августа.

Эванс начал тренироваться с «МЮ» два месяца назад. В сентябре с ним подписали полноценный контракт

Удивлены, что Эванс снова в «МЮ»? Рассказываем, как так вышло.

● В середине июля Эванса заметили тренирующимся в «МЮ» для поддержания формы после истечения контракта с «Лестером».

● Через несколько дней «МЮ» объявил о подписании краткосрочного соглашения с Эвансом: игрок потренировался с парнями из U-21 и поучаствовал в тренировках основной команды – понравился Эрику тен Хагу и тренерскому штабу.

● Потом сыграл с «Лионом». Как писал MEN, получил порцию аплодисментов на разминке и выглядел хорошо в игре. А «МЮ» победил 1:0.

● Позже Эванс продолжил работу с молодежной командой и провел 74 минут против «Рексхэма».

● В начале сентября «МЮ» подписал с защитником контракт на год.

● Из-за эпидемии травм в «МЮ» Джонни сыграл уже в двух матчах АПЛ: вышел на 84-й минуте против «Арсенала» и вот сейчас отбегал почти всю игру с «Бернли».

У Эванса в «МЮ» почти две сотни матчей и 11 трофеев

В 19 лет Эванс дебютировал в составе «МЮ» в матче Кубка лиги против «Ковентри» – команды, которая в том сезоне едва не рухнула из Чемпионшипа. Тем удивительнее оказался счет 0:2, так что дебют вышел не самым удачным.

Куда позитивнее он был в Лиге чемпионов, где «МЮ» обыграл киевское «Динамо» 4:0 и досрочно вышел из группы – Эванс заменил на 73-й минуте Жерара Пике и в оставшееся время отпраздновал голы Уэйна Руни и Криштиану Роналду.

В одном турнире – поражение, в другом – победа, логично, что третий дебют за «МЮ» – уже в АПЛ – получился с ничьей (1:1 против «Челси»). Правда, случилось это лишь через год, так как в сезоне-2007/08 Эванс только дважды сыграл за «МЮ», после чего отправился в «Сандерленд».

В составе «МЮ» у Эванса накопилось 199 матчей и семь голов – Джонни почти наверняка разменяет третью сотню игр. С трофеями другая история – сейчас их выиграть посложнее. Но коллекция и так внушительная: три АПЛ, Лига чемпионов, клубный ЧМ, а с внутренними кубками количество дошло до 11.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Lewis Storey, Jamie McDonald