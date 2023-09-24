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Эванс в старте «МЮ» – что-то из 2015-го. Ностальгия с победным ассистом!

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джонни Эванс Джонни Эванс
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«МЮ» прервал серию из поражений.

Джонни Эванс – один из героев долгожданной победы «МЮ» над «Бернли» (1:0).

● 35-летний защитник появился в стартовом составе манкунианцев впервые с 2015 года – тогда на матч с «Ньюкаслом» вышел в паре с Крисом Смоллингом.

● На 25-й минуте Эванс результативно замкнул навес Серхио Регилона, но гол отменили из-за Расмуса Хейлунда – датчанин в момент удара Джонни был в офсайде и мешал вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду. Это мог быть первый гол североирландца за «МЮ» с 2014-го.

● В конце первого тайма Эванс все же отметился результативным действием – нашел диагональным забросом Бруну Фернандеша, который пробил с лета из штрафной в дальний угол. Есть первый ассист за «МЮ» с 2013-го!

● С прямыми обязанностями защитник тоже справился – «МЮ» не пропустил. На 89-й минуте Эванса заменил Софьян Амрабат. «Думал, что к такому возрасту я уже совсем закончусь. Но сыграл так, что лучше и быть не могло – несмотря на то, что мне не удалось доиграть до конца», – рефлексировал Джонни после победы.

● Бруну оценил перфоманс Эванса и отдал ветерану приз лучшему игроку матча.

● «МЮ» же прервал серию из трех поражений, а Андре Онана не пропустил впервые с 14 августа.

Эванс начал тренироваться с «МЮ» два месяца назад. В сентябре с ним подписали полноценный контракт

Удивлены, что Эванс снова в «МЮ»? Рассказываем, как так вышло.

● В середине июля Эванса заметили тренирующимся в «МЮ» для поддержания формы после истечения контракта с «Лестером».

● Через несколько дней «МЮ» объявил о подписании краткосрочного соглашения с Эвансом: игрок потренировался с парнями из U-21 и поучаствовал в тренировках основной команды – понравился Эрику тен Хагу и тренерскому штабу.

● Потом сыграл с «Лионом». Как писал MEN, получил порцию аплодисментов на разминке и выглядел хорошо в игре. А «МЮ» победил 1:0.

● Позже Эванс продолжил работу с молодежной командой и провел 74 минут против «Рексхэма». 

● В начале сентября «МЮ» подписал с защитником контракт на год.

● Из-за эпидемии травм в «МЮ» Джонни сыграл уже в двух матчах АПЛ: вышел на 84-й минуте против «Арсенала» и вот сейчас отбегал почти всю игру с «Бернли».

У Эванса в «МЮ» почти две сотни матчей и 11 трофеев

В 19 лет Эванс дебютировал в составе «МЮ» в матче Кубка лиги против «Ковентри» – команды, которая в том сезоне едва не рухнула из Чемпионшипа. Тем удивительнее оказался счет 0:2, так что дебют вышел не самым удачным.

Куда позитивнее он был в Лиге чемпионов, где «МЮ» обыграл киевское «Динамо» 4:0 и досрочно вышел из группы – Эванс заменил на 73-й минуте Жерара Пике и в оставшееся время отпраздновал голы Уэйна Руни и Криштиану Роналду.

В одном турнире – поражение, в другом – победа, логично, что третий дебют за «МЮ» – уже в АПЛ – получился с ничьей (1:1 против «Челси»). Правда, случилось это лишь через год, так как в сезоне-2007/08 Эванс только дважды сыграл за «МЮ», после чего отправился в «Сандерленд».

В составе «МЮ» у Эванса накопилось 199 матчей и семь голов – Джонни почти наверняка разменяет третью сотню игр. С трофеями другая история – сейчас их выиграть посложнее. Но коллекция и так внушительная: три АПЛ, Лига чемпионов, клубный ЧМ, а с внутренними кубками количество дошло до 11.

Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 45 Бруну Фернандеш.
БернлиТраффорд, Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Тэйлор, Браунхилл (Бенсон, 86), Каллен, Рэмзи (Берге, 73), Гудмундссон (Ндайишимийе, 20), Колиошо (Бруун Ларсен, 73), Амдуни (Родригес, 73).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Эванс (Амрабат, 89), Линделеф, Регилон (Варан, 79), Каземиро, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Межбри, Рэшфорд, Хейлунд.
Предупреждения:
Диогу Далот (13), Регилон (55), Байер (90).

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Lewis Storey, Jamie McDonald

6 комментариев

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Даня Кашеваров
Сегодня как раз был двухсотый матч у него
+1
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Александр Опёнышев
Победу принёс тот, от кого не ждали
Красавчик
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Anton Kortenko
жаль с Роналду не пересеклись. двойной заряд ностальгии.
0
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d3fstqd
На багаже Сэра Алекса
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Копатель морей
Джонни Эванс 1 г+п
Мудрик 0 г+п
0
0
0
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Копатель морей
Так то сегодня ошибся, когда бернли в штангу попали
С арсеналом срезал мяч в ворота
Крч старый добрый Джонни Эванс
0
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