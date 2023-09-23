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В саудовской Про Лигой снова интересно. Сейчас все расскажем.

Роналду крушит – дубль! Уже девять голов за шесть игр

Криштиану совсем разошелся: против «Аль-Ахли» португалец сначала открыл счет, получив передачу от Садьо Мане, а на 52-й сделал дубль с паса Талиски. Настроение было настолько прекрасное, что Роналду подарил саудовским фанатам сердечко.

Неужели новое празднование?

«Аль-Наср» выиграл семь матчей подряд. Это эффект Криша: у него уже 9+4 в шести матчах, он не только лучший бомбардир, но и лидер по гол+пас. Голевая серия – пять матчей.

За «Аль-Ахли» тоже забивали важные ребята – Франк Кессиэ и Рияд Марез. Но против Криштиану этого не хватило, поражение 3:4.

Малком снова забил за «Аль-Хилаль»

Пока Неймар набирает форму, «Аль-Хилаль» тащит Малком. Бразилец забил уже восьмой мяч за новый клуб, на этот раз пострадал «Дамак» из зоны вылета.

Правда, выиграть «Аль-Хилалю» это не помогло – всего 1:1.

Статистика экс-игрока «Зенита» впечатляет: у Малкома уже 6+2 за семь матчей чемпионата, еще мяча он забил в летнем Кубке арабских чемпионов – впереди только Криштиану. Малком нагнал по голам лучшего бомбардира «Аль-Хилаля» Салема Аль-Досари.

Канте заменяет Бензема. Шедевр за «Аль-Иттихад»

Бензема все никак не заиграет за «Аль-Иттихад», так что в роли бомбардира его временно подменяет Нголо Канте. В игре с «Аль-Фатехом» в опорника вселился Криштиану Роналду, иначе такую красоту не объяснить.

Это дебютный гол Канте в Саудовской Аравии. И первый почти за два года: последний раз француз отличался в ноябре 2021-го, когда помог «Челси» разгромить «Лестер» (3:0).

«Аль-Иттихад» выиграл 2:1 и лидирует в чемпионате, но отрыв от «Аль-Хилаля» – всего одно очко.

Вейналдум тащит «Аль-Иттифак» Джеррарда

«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда постепенно превращается в восточный «Ливерпуль». С «Аль-Таи» решали экс-звезды «Энфилда»: Джордан Хендерсон сделал ассист на Мусса Дембеле, а Джорджиньо Вейналдум оформил дубль.

Итог – 4:3. Хотя на 60-й минуте «Аль-Иттифак» проигрывал 2:3 – да, доминированием там не пахнет.

Теперь «Аль-Иттифак» на четвертом месте, выше «Аль-Насра»!

Что еще произошло:

• «Аль-Вахда» разгромила «Абху» – 4:0. Снова забил Одион Игало – у него уже пять мячей за пять игр.

• «Аль-Шабаб» уверенно расправился с «Аль-Хаземом» – 4:1. Там солировали Янник Карраско и Эвер Банега: бельгиец оформил 1+1, аргентинец – 2+1.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel