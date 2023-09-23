Роналду, Малком, Канте, Марез, Вейналдум – все они забили в новом туре в Саудовской Аравии. Там жарко
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В саудовской Про Лигой снова интересно. Сейчас все расскажем.
Роналду крушит – дубль! Уже девять голов за шесть игр
Криштиану совсем разошелся: против «Аль-Ахли» португалец сначала открыл счет, получив передачу от Садьо Мане, а на 52-й сделал дубль с паса Талиски. Настроение было настолько прекрасное, что Роналду подарил саудовским фанатам сердечко.
Неужели новое празднование?
«Аль-Наср» выиграл семь матчей подряд. Это эффект Криша: у него уже 9+4 в шести матчах, он не только лучший бомбардир, но и лидер по гол+пас. Голевая серия – пять матчей.
За «Аль-Ахли» тоже забивали важные ребята – Франк Кессиэ и Рияд Марез. Но против Криштиану этого не хватило, поражение 3:4.
Малком снова забил за «Аль-Хилаль»
Пока Неймар набирает форму, «Аль-Хилаль» тащит Малком. Бразилец забил уже восьмой мяч за новый клуб, на этот раз пострадал «Дамак» из зоны вылета.
Правда, выиграть «Аль-Хилалю» это не помогло – всего 1:1.
Статистика экс-игрока «Зенита» впечатляет: у Малкома уже 6+2 за семь матчей чемпионата, еще мяча он забил в летнем Кубке арабских чемпионов – впереди только Криштиану. Малком нагнал по голам лучшего бомбардира «Аль-Хилаля» Салема Аль-Досари.
Канте заменяет Бензема. Шедевр за «Аль-Иттихад»
Бензема все никак не заиграет за «Аль-Иттихад», так что в роли бомбардира его временно подменяет Нголо Канте. В игре с «Аль-Фатехом» в опорника вселился Криштиану Роналду, иначе такую красоту не объяснить.
Это дебютный гол Канте в Саудовской Аравии. И первый почти за два года: последний раз француз отличался в ноябре 2021-го, когда помог «Челси» разгромить «Лестер» (3:0).
«Аль-Иттихад» выиграл 2:1 и лидирует в чемпионате, но отрыв от «Аль-Хилаля» – всего одно очко.
Вейналдум тащит «Аль-Иттифак» Джеррарда
«Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда постепенно превращается в восточный «Ливерпуль». С «Аль-Таи» решали экс-звезды «Энфилда»: Джордан Хендерсон сделал ассист на Мусса Дембеле, а Джорджиньо Вейналдум оформил дубль.
Итог – 4:3. Хотя на 60-й минуте «Аль-Иттифак» проигрывал 2:3 – да, доминированием там не пахнет.
Теперь «Аль-Иттифак» на четвертом месте, выше «Аль-Насра»!
Что еще произошло:
• «Аль-Вахда» разгромила «Абху» – 4:0. Снова забил Одион Игало – у него уже пять мячей за пять игр.
• «Аль-Шабаб» уверенно расправился с «Аль-Хаземом» – 4:1. Там солировали Янник Карраско и Эвер Банега: бельгиец оформил 1+1, аргентинец – 2+1.
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Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel
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