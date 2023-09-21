15 комментариев

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Рядом с ним Холанд выглядит тощим мальчишкой. Кто этот гигант с игроками «Сити»?

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Мамаду Н′Диайе
Эдерсон Эдерсон
Бернарду Силва Бернарду Силва
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

229 см!

В соцсетях завирусилось совместное фото Эрлинга Холанда, Бернарду Силвы и Эдерсона с сенегальским баскетболистом Мамаду Н’Диайе. 

Рост Н’Диайе – 229 сантиметров. Это слишком даже для НБА: самый высокий игрок в истории лиги Тако Фалл – 229 см ростом (231 в кроссовках, про этот нюанс в измерениях рассказывается здесь). Рост французского уникума Виктора Вембаньямы – 222 (226) см.

Рядом с ним даже Эрлинг, который на поле выглядит монстром физики, кажется щуплым пареньком. 

На всякий случай: рост Холанда – 194 см, Эдерсона – 188 см, Бернарду – 173 см.

Н’Диайе рвал на юниорском и молодежном уровнях, но в НБА так и не попал

Мамаду начал играть в баскетбол в родном Дакаре. В 2010 году, когда Н’Диайе было 17 лет, его заметил американский тренер, предложивший переехать в США. Там Н’Диайе провели обследование и обнаружили в гипофизе опухоль размером в мяч для гольфа – она угрожала зрению Мамаду и способствовала развитию гигантизма. 

«Я не знал, что такое опухоль, поэтому очень расстроился, когда меня ввели в курс дела», – вспоминал Н’Диайе. Деньгами за операцию в итоге выручили соседи Мамаду по району.

На юниорском и студенческом уровнях Н’Диайе считался крайне перспективным – команды просто не понимали, как защищаться против настолько габаритного игрока. Кроме роста в 229 см поражал размах рук Мамаду – 251 см (рекорд НБА – 254 см у того же Фалла).

Однако карьеры в НБА не получилось: он отказался от драфта в 2015 году, а в 2016-м его никто не выбрал. 

Мамаду какое-то время тренировался с «Голден Стейт Уорриорс» и «Детройт Пистонс», а в 2018 году перешел в мексиканский клуб «Фуэрса Рехия», где тоже долго не задержался. Мексиканский «Корребаскет УАТ» – последний клуб в карьере Н’Диайе на данный момент. 

С 2020 года гигант не числится ни в одной профессиональной команде.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Фото: Instagram/mamadou_ndiaye34

15 комментариев

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Санитар-волк
Строго говоря, такой гиперрост обычно связан с гормональными нарушениями. Вспомним Александра Сизоненко.
+10
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strelcov23@mail.ru
Люди ростом 180 vs люди ростом 179
+5
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Demedieu
странно почему этот сенегалец в Европе не попытался заиграть, там бы из него вылепили игрока
+4
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Tun
Ответ Санитар-волк
Строго говоря, такой гиперрост обычно связан с гормональными нарушениями. Вспомним Александра Сизоненко.
К сожалению, такие недолго живут
+1
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Carver
Ответ Demedieu
странно почему этот сенегалец в Европе не попытался заиграть, там бы из него вылепили игрока
Плюс, в Европе даже из Саши Кауна слепили игрока топ-клуба.
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Quiet Dad
а ведь и его кто-то приспособится заблокшотить...
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Lina ninnen
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Tun
Бернарду как хоббит на его фоне)
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Мэр Чунга-чанги
Мануте Бол разве не выше Фалла был?
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ReneHoseman
а что, виктор вембаньяма уже перестал расти?
222 — давние замеры,
мне кажется, француз может прибавить еще пару сантиметров
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JBa
Ответ Lina ninnen
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Lina ninnen
Ответ JBa
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Если будут страдать гигантизмом или карликами то да
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Pok_Toholo
Ответ Мэр Чунга-чанги
Мануте Бол разве не выше Фалла был?
Мануте Бол и Георге Мурешан оба 231 см. Автор просто плохо подготовился
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Мэр Чунга-чанги
Ответ ReneHoseman
а что, виктор вембаньяма уже перестал расти? 222 — давние замеры, мне кажется, француз может прибавить еще пару сантиметров
он только недавно в Сперс перешел, все замерили - немного до 223 недорос
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