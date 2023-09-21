15 комментариев

229 см!

В соцсетях завирусилось совместное фото Эрлинга Холанда, Бернарду Силвы и Эдерсона с сенегальским баскетболистом Мамаду Н’Диайе.

Рост Н’Диайе – 229 сантиметров. Это слишком даже для НБА: самый высокий игрок в истории лиги Тако Фалл – 229 см ростом (231 в кроссовках, про этот нюанс в измерениях рассказывается здесь). Рост французского уникума Виктора Вембаньямы – 222 (226) см.

Рядом с ним даже Эрлинг, который на поле выглядит монстром физики, кажется щуплым пареньком.

На всякий случай: рост Холанда – 194 см, Эдерсона – 188 см, Бернарду – 173 см.

Н’Диайе рвал на юниорском и молодежном уровнях, но в НБА так и не попал

Мамаду начал играть в баскетбол в родном Дакаре. В 2010 году, когда Н’Диайе было 17 лет, его заметил американский тренер, предложивший переехать в США. Там Н’Диайе провели обследование и обнаружили в гипофизе опухоль размером в мяч для гольфа – она угрожала зрению Мамаду и способствовала развитию гигантизма.

«Я не знал, что такое опухоль, поэтому очень расстроился, когда меня ввели в курс дела», – вспоминал Н’Диайе. Деньгами за операцию в итоге выручили соседи Мамаду по району.

На юниорском и студенческом уровнях Н’Диайе считался крайне перспективным – команды просто не понимали, как защищаться против настолько габаритного игрока. Кроме роста в 229 см поражал размах рук Мамаду – 251 см (рекорд НБА – 254 см у того же Фалла).

Однако карьеры в НБА не получилось: он отказался от драфта в 2015 году, а в 2016-м его никто не выбрал.

Мамаду какое-то время тренировался с «Голден Стейт Уорриорс» и «Детройт Пистонс», а в 2018 году перешел в мексиканский клуб «Фуэрса Рехия», где тоже долго не задержался. Мексиканский «Корребаскет УАТ» – последний клуб в карьере Н’Диайе на данный момент.

С 2020 года гигант не числится ни в одной профессиональной команде.

Фото: Instagram/mamadou_ndiaye34