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🐝 Воспитанник «Атлетико» проглотил пчелу на тренировке. Чем это грозит?

Хавьер Серрано Хавьер Серрано
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Пропустит матч ЛЕ.

Полузащитник австрийского «Штурма» Хавьер Серрано пропустит матч ЛЕ против лиссабонского «Спортинга» по крайне необычной причине – он проглотил пчелу.

Как передает Kleine Zeitung, насекомое попало в рот испанцу во время тренировки. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее, но в итоге хавбек все же поехал в больницу и прошел кортизоновую терапию. Аллергии на пчел у Хавьера, к счастью, не обнаружили.

Проглотить пчелу – чем это грозит?

Пчела может ужалить в процессе проглатывания – например, в горло или пищевод. Это может вызвать острую боль, но при отсутствии аллергии укус жизни не угрожает. Если же пчела не успела укусить, то она попадет в желудок и быстро расщепится. 

Если же есть аллергия на укусы пчел и на продукты, произведенные пчелами, при возникновении такой ситуации врачи рекомендуют вызвать скорую помощь и до ее приезда воспользоваться антигистаминными препаратами.

Но антигистаминные препараты могут действовать слишком долго, поэтому врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рекомендует хранить в домашней аптечке ампулу адреналина, чтобы в случае начавшегося анафилактического шока от укуса насекомого вколоть препарат до приезда скорой. 

А летальные случаи возможны?

К сожалению, да. В начале августа этого года в Саратове 40-летняя женщина случайно проглотила осу и до приезда скорой скончалась от анафилактического шока. При этом она страдала эпилепсией, бронхиальной астмой и рядом других заболеваний.

Фото: unsplash.com/Dmitry Grigoriev; Instagram/javi.serrano6

9 комментариев

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K. Eropegov
>> женщина страдала эпилепсией, бронхиальной астмой и рядом других заболеваний
>> случайно проглотила осу и скончалась

Тридцать три несчастья... Упокой её Господи.
+10
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Tima_Milan
предупреждение игрокам Боруссии
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Solpin
"пропустит матч ЛЕ "
в качестве наказания что ли?
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Серый
Ответ AF
нападающий барсы пукнул жижей следующий уровень спортса
и чем тебе помешала эта информация?
+3
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Michael Boldyrev
А мне жаль заживо расщепленную пчелу.
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STILETT
Пчелы и осы НЕ КУСАЮТ. Они ЖАЛЯТ жалом. Откуда взялась эта недостоверная информация про УКУС пчёл?
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-1
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Слончик
Видел пчелу, которая залезла в такую норку на земле, потом вылезла, забросала вход песком и улетела. Оказывается, есть такие земляные пчелы, но они не агрессивные. В отличие от земляных ос.
0
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