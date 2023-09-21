9 комментариев

Пропустит матч ЛЕ.

Полузащитник австрийского «Штурма» Хавьер Серрано пропустит матч ЛЕ против лиссабонского «Спортинга» по крайне необычной причине – он проглотил пчелу.

Как передает Kleine Zeitung, насекомое попало в рот испанцу во время тренировки. Ему сразу оказали помощь, приложив пакет со льдом к шее, но в итоге хавбек все же поехал в больницу и прошел кортизоновую терапию. Аллергии на пчел у Хавьера, к счастью, не обнаружили.

Проглотить пчелу – чем это грозит?

Пчела может ужалить в процессе проглатывания – например, в горло или пищевод. Это может вызвать острую боль, но при отсутствии аллергии укус жизни не угрожает. Если же пчела не успела укусить, то она попадет в желудок и быстро расщепится.

Если же есть аллергия на укусы пчел и на продукты, произведенные пчелами, при возникновении такой ситуации врачи рекомендуют вызвать скорую помощь и до ее приезда воспользоваться антигистаминными препаратами.

Но антигистаминные препараты могут действовать слишком долго, поэтому врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рекомендует хранить в домашней аптечке ампулу адреналина, чтобы в случае начавшегося анафилактического шока от укуса насекомого вколоть препарат до приезда скорой.

А летальные случаи возможны?

К сожалению, да. В начале августа этого года в Саратове 40-летняя женщина случайно проглотила осу и до приезда скорой скончалась от анафилактического шока. При этом она страдала эпилепсией, бронхиальной астмой и рядом других заболеваний.

Фото: unsplash.com/Dmitry Grigoriev; Instagram/javi.serrano6