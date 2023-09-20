13 комментариев

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«Я наполовину русский, наполовину – итальянец». Кто такой вратарь Иван Проведель, забивший «Атлетико» на 90+5

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Супергерой старта ЛЧ.

Вратарь Иван Проведель – сенсация первого дня ЛЧ.

Он забил на 95-й минуте матча с «Атлетико», сравнял счет и принес очко своей команде.

Это парень с яркой историей.

Проведель – итальянский вратарь с русскими корнями. Что у него за семья?

В январе 2022-го на Sports.ru выходил большой материал про Ивана. Вот как он связан с Россией.

● Иван родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули. Мама Елена – бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель родом из Италии. В Россию голкипер заезжал: в детстве с мамой каждое лето навещали бабушку в Подмосковье.

«Моя мама — русская, она родилась в Москве, а мой отец — итальянец, – объяснял он «Чемпионату». – Я знаю русский язык, понимаю его, но мне комфортнее общаться на английском – я просто чаще его использую.  Но вообще на русском говорю только с некоторыми в семье: например, в детстве общался с бабушкой – она жила с нами в Порденоне и на итальянском не говорила. А потом она уехала в Москву, а я – играть за «Удинезе».

● Оказывается, дедушка Ивана был знаком со Львом Яшиным. «Мой дедушка дружил с Яшиным! – подтверждение от Ивана. – Не знаю историю их отношений, но для меня это еще одна причина верить в свою мечту стать классным вратарем. Примеры таких людей вдохновляют! Я бы хотел узнать об их дружбе больше, еще обязательно спрошу об этом у мамы».

● Проведель влюбился во вратарское искусство в шесть лет – когда увидел игру Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов. В тот день итальянский кипер вытащил Италию в финал – и заслужил еще одного фаната.

«Я правда всегда хотел стать вратарем, а когда в детстве мне ставили нападающими, я говорил: «Или буду играть в воротах, или заканчиваю», – вспоминал Иван. – Были люди, которые говорили, что уже слишком поздно, что у меня не получится. Не буду называть имена, они сами это знают. Мне больше нравится делать сэйвы. Забивать – тоже хорошо, но я чувствую больше удовлетворения, когда делаю хороший сэйв.

● Проведель обожает Россию. Старается приезжать чаще, сына в семье вообще назвали Александром. Иван не заигран за сборную Италии (но его уже вызывают), так что в теории может сыграть за Россию – вратарь активно изучает русский язык. Получение российского гражданства с его корнями не составит проблем.

«Все детство я провел в Италии, в Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А еще она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит – блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день

Несмотря на то что я родился и вырос в Италии – да, я чувствую себя наполовину итальянцем, наполовину – русским. Моя мама и бабушка – русские, а с ними у меня очень тесная связь. Чувствую – часть меня принадлежит России».

Проведель был форвардом. Вот откуда голы!

Иван рассказывал, что хоть и мечтал быть вратарем, тренеры постоянно видели в нем качества нападающего.

«Даже не знаю почему. Кстати, я был не так плох! До 15 лет играл в атаке, но понял, что это просто не доставляет мне удовольствия. Тогда я попробовал себя вратарем в маленькой команде, и у меня стало получаться. Потом меня заметил «Удинезе» — так я и стал вратарем уже полноценно».

В карьере Проведеля это второй вратарский гол: предыдущий был в феврале 2020-го, тоже головой и тоже на 95-й минуте. В Серии B за «Юве Стабию». 

В интервью «Чемпионату» он вспоминал эпизод.

«Такое, и правда, было. Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха. Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это еще раз».

Последняя фраза оказалась пророчеством.

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?! 🔥

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi / Freier Fotograf, Paolo Bruno / Freier Fotograf; instagram.com/ivanprovedel

13 комментариев

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kidd32
Молоток 🔨
+12
-1
+11
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Иван Иванов
Гуляш - венгерская кухня.
+8
-3
+5
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Ярик01
Ответ Иван Иванов
Гуляш - венгерская кухня.
Венгерский да, а советский, что явно бабушка делает по рецепту тех столовых, совсем не суп
+4
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noqz1488@gmail.com
Ответ Michael Boldyrev
Ну, есть у итальянского паренька фишка - бабушка в Москве. Это нормально, есть чем выделится - вот придурковатый Балоттелли - негр, а он - русский. Только вот русским его это не делает, так же как и Балотелли не является масаи. Они - оба итальянцы. А гол ништячный, да.
Он считает себя на половину русским потому что у него русская мама и бабушка но ты ему в этом праве отказываешь. Бедный парень, как же ему теперь жить и самоиндетифицироваться в мире после такого авторитетного заявления из младшей школы?
+2
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Michael Boldyrev
Ответ Иван Иванов
Гуляш - венгерская кухня.
Чем бабушка кормила в Москве, то и русское. У половины страны окрошка на сладком квасе и ничё)
+2
-1
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Александр Александров
Ответ Michael Boldyrev
Чем бабушка кормила в Москве, то и русское. У половины страны окрошка на сладком квасе и ничё)
настоящий квас серый, воронежский, москвичам говоришь, что такой есть, а они и не знают об этом)))))
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Garre Garre
Честно я за голову в метро схватился, когда это увидел, на меня как на дурака смотрели))
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MFORCE
Ну да, надо заиграть за Россию, а то играя за Италию никогда с Катаром не сможет сыграть 😂😂😂
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brace
Молодец, вообще редкий гол сотворил. Теперь будут вызывать чаще, наверное, в сборную)
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Кашшай Чакырович
У него русский характер поэтому затащил, все понятно, все расходимся )))
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Mikael Rikhard
Ответ Иван Иванов
Гуляш - венгерская кухня.
рагу или гуляш почти в любой кухне есть. у нас бефстроганов например
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Андрей Кастуев
Ответ Michael Boldyrev
Ну, есть у итальянского паренька фишка - бабушка в Москве. Это нормально, есть чем выделится - вот придурковатый Балоттелли - негр, а он - русский. Только вот русским его это не делает, так же как и Балотелли не является масаи. Они - оба итальянцы. А гол ништячный, да.
Думаю, Ивану виднее, кто он.) Наполовину русский - как про крови, так и по самоощущению.)
Тем более, что вы привели в пример Балотелли, сына выходцев из Ганы, родившегося в Италии.)
Конечно, способный середняк-вратарь из Фриули не может быть Национальной гордостью как России, так и Италии. Но все же приятно.)
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