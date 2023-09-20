22 комментария

Второй гол в карьере!

Бешеная развязка матча «Лацио» – «Атлетико»! Вратарь римлян Иван Проведель – парень с русскими корнями – пришел в штрафную на пятой добавленной минуте при 0:1 и сравнял!

Невероятно!

Проведель остался в штрафной на последнюю атаку, это был уже чисто игровой эпизод, даже не стандарт.

Он разогнался примерно с 12-13 метров.

На большой скорости выпрыгнул.

Воспользовался тем, что за него никто из соперников не отвечал.

И забил головой.

Браво!

«Я пока полностью не осознал. Что почувствовал? Чума! Ощущаю нечто большее, чем когда делаю сэйв, я не привык к такому. Доволен, что взяли очко, но жаль, что это не случилось раньше. Теперь стоит подумать о чемпионате, где мы набрали слишком мало», – первые слова героя вечера.

Иван Проведель – второй вратарь, забивший в Лиге чемпионов не с пенальти. Первым был кипер «Стандарда» Синан Болат, он забивал в 2009-м в ворота АЗ.

Кстати, Иван до 15 лет был нападающим, скиллы еще оттуда. И он уже забивал как вратарь – в Серии B, за «Юве Стабию» (вот этот матч), и тоже на 90+5!

Смотрите.

«Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха, – вспоминал он в интервью «Чемпионату». – Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это еще раз».

Повторил – теперь в Лиге чемпионов.

Вау!

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Freier Fotograf; East News/AP Photo/Andrew Medichini; кадры трансляции «Матч ТВ»