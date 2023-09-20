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Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?! 🔥

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Иван Проведель Иван Проведель
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Второй гол в карьере!

Бешеная развязка матча «Лацио» – «Атлетико»! Вратарь римлян Иван Проведель – парень с русскими корнями – пришел в штрафную на пятой добавленной минуте при 0:1 и сравнял!

Невероятно!

Проведель остался в штрафной на последнюю атаку, это был уже чисто игровой эпизод, даже не стандарт.

Он разогнался примерно с 12-13 метров.

На большой скорости выпрыгнул.

Воспользовался тем, что за него никто из соперников не отвечал.

И забил головой.

Браво!

«Я пока полностью не осознал. Что почувствовал? Чума! Ощущаю нечто большее, чем когда делаю сэйв, я не привык к такому. Доволен, что взяли очко, но жаль, что это не случилось раньше. Теперь стоит подумать о чемпионате, где мы набрали слишком мало», – первые слова героя вечера.

Иван Проведель – второй вратарь, забивший в Лиге чемпионов не с пенальти. Первым был кипер «Стандарда» Синан Болат, он забивал в 2009-м в ворота АЗ.

Кстати, Иван до 15 лет был нападающим, скиллы еще оттуда. И он уже забивал как вратарь – в Серии B, за «Юве Стабию» (вот этот матч), и тоже на 90+5!

Смотрите.

«Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха, – вспоминал он в интервью «Чемпионату». – Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это еще раз».

Повторил – теперь в Лиге чемпионов.

Вау!

Иван Проведель – русский итальянец. Фанат блинчиков и гуляша!

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Freier Fotograf; East News/AP Photo/Andrew Medichini; кадры трансляции «Матч ТВ»

22 комментария

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Caerly
Интервью 2022 года, где он рассказывает, что его дедушка дружил с Яшиным:

— Были и забавные моменты в твоей карьере. Расскажи, как забил головой.
— Такое, и правда, было. Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха. Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это ещё раз.
+41
-1
+40
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sashafan2
Круто!
+34
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llolishe
Боули сообщил Почеттино что нашел форварда в Италии )
+22
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Roman Betenya
Игроки соперника привыкли , что вратаря в штрафной трогать нельзя, потому и стояли безучастно, пока он забивал :)
+16
0
+16
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Anton Kortenko
его покерфейс после гола бесценен)) просто говорит "так и должно быть. а вы ждали чего то другого?"
+6
0
+6
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Michael Boldyrev
Он разогнался примерно с 16 метров....
Ну, вы же видео выложили?)) Он стоял на расстоянии 1 метра от одиннадцатиметровой отметки.
Или вы столь молоды, что думаете, что точка в штрафной на 15 метрах нарисована?) Если, что то удар из-за штрафной - это не три очка.
+6
-1
+5
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Asteriskk
Вратарь-мотала
+4
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Максим 1986
Во дает Шунин
+3
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Салауат Нуралиев
Вратарь курильщика)))
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-2
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Александр Александровский
Классный гол получился.
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Олег Соколов
Зато он пока в первой десятке бомбардиров ЛЧ, Иван красавчик!!!
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yrok77
Ответ Alexander Borodulin
Комментарий удален пользователем
причём тут Роналду? 🤦‍♂️
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Биограф Венгера
Алиссон одобряет
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Роман
Всю защиту прошел и просто не оставил шанса на спасение вратарю сопернику.
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Alexander Borodulin
Комментарий удален пользователем
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Александр Опёнышев
На ветке ла лиги многие хвалили атлетико за начало сезона, а матрасники уже начали буксовать в примере, и вот в лч начали так себе
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Mitya26
Как заправский нападающий!
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Anton Kortenko
Ответ Салауат Нуралиев
Вратарь курильщика)))
и кто теперь будет говорить, что курение вредно?
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yrok77
Ответ Александр Опёнышев
На ветке ла лиги многие хвалили атлетико за начало сезона, а матрасники уже начали буксовать в примере, и вот в лч начали так себе
ничья на выезде с вице чемпионом Италии хороший результат на перспективу
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Спортик161
Вот он форвард
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