22 комментария

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?! 🔥
Второй гол в карьере!
Бешеная развязка матча «Лацио» – «Атлетико»! Вратарь римлян Иван Проведель – парень с русскими корнями – пришел в штрафную на пятой добавленной минуте при 0:1 и сравнял!
Невероятно!
Проведель остался в штрафной на последнюю атаку, это был уже чисто игровой эпизод, даже не стандарт.
Он разогнался примерно с 12-13 метров.
На большой скорости выпрыгнул.
Воспользовался тем, что за него никто из соперников не отвечал.
И забил головой.
Браво!
«Я пока полностью не осознал. Что почувствовал? Чума! Ощущаю нечто большее, чем когда делаю сэйв, я не привык к такому. Доволен, что взяли очко, но жаль, что это не случилось раньше. Теперь стоит подумать о чемпионате, где мы набрали слишком мало», – первые слова героя вечера.
Иван Проведель – второй вратарь, забивший в Лиге чемпионов не с пенальти. Первым был кипер «Стандарда» Синан Болат, он забивал в 2009-м в ворота АЗ.
Кстати, Иван до 15 лет был нападающим, скиллы еще оттуда. И он уже забивал как вратарь – в Серии B, за «Юве Стабию» (вот этот матч), и тоже на 90+5!
Смотрите.
«Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха, – вспоминал он в интервью «Чемпионату». – Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это еще раз».
Повторил – теперь в Лиге чемпионов.
Вау!
Иван Проведель – русский итальянец. Фанат блинчиков и гуляша!
Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Freier Fotograf; East News/AP Photo/Andrew Medichini; кадры трансляции «Матч ТВ»
— Были и забавные моменты в твоей карьере. Расскажи, как забил головой.
— Такое, и правда, было. Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха. Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это ещё раз.
Ну, вы же видео выложили?)) Он стоял на расстоянии 1 метра от одиннадцатиметровой отметки.
Или вы столь молоды, что думаете, что точка в штрафной на 15 метрах нарисована?) Если, что то удар из-за штрафной - это не три очка.