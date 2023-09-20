Правда, не удержали.

«Црвена Звезда» внезапно не только выстояла первый тайм против «Манчестер Сити», а даже выиграла его! Вели 1:0 в гостях у действующего победителя и главного фаворита.

Как это вообще при такой статистике?

Удары – 22:1

Удары в створ – 7:1

xG – 3,26:0,09 (модель Sports.ru) или 2,32:0,5 (Opta)

Владение – 79:21%

А при такой карте ударов?

22 удара за тайм – рекорд Лиги чемпионов, по крайней мере за отрезок с 2003-го , когда Opta фиксирует такую статистику. До этого лучшими были 21 удар «Баварии» против «Виктории» Плзень в 2013-м.

Этот единственный удар – контратака, выход один на один и признание гола после ВАР-проверки.

Офсайда в момент паса правда не было.

Забил ганец Осман Букари, ассистировал Мирко Иванич.

Статистика и карта 30-летнего черногорца отдельный восторг. За тайм у него всего семь передач, все – точные, в том числе этот ассист. Заметил Павел Тихонов, подпишитесь на его канал «Соккер-радар».

Так «Црвена Звезда» сенсационно ушла на перерыв с преимуществом – коэффициент на победу сербов в первом тайме взлетал аж до 101!

Правда, сразу после перерыва «Сити» задавил еще сильнее, быстро отыгрался и вскоре вышел вперед.

Хотя сказочного отрезка «Црвены», благодаря которому мы так подробно говорим об этой команде, уже ничто не отменит.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»