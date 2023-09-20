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22:1 по ударам, xG – 3,3:0,1, на табло – 0:1. Это рекордный тайм «Сити» – «Црвена Звезда» 😱

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Осман Букари Осман Букари
Мирко Иванич Мирко Иванич
Црвена Звезда Црвена Звезда
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Правда, не удержали.

«Црвена Звезда» внезапно не только выстояла первый тайм против «Манчестер Сити», а даже выиграла его! Вели 1:0 в гостях у действующего победителя и главного фаворита.

Как это вообще при такой статистике?

Удары – 22:1

Удары в створ – 7:1

xG – 3,26:0,09 (модель Sports.ru) или 2,32:0,5 (Opta)

Владение – 79:21%

А при такой карте ударов?

22 удара за тайм – рекорд Лиги чемпионов, по крайней мере за отрезок с 2003-го, когда Opta фиксирует такую статистику. До этого лучшими были 21 удар «Баварии» против «Виктории» Плзень в 2013-м.

Этот единственный удар – контратака, выход один на один и признание гола после ВАР-проверки.

Офсайда в момент паса правда не было.

Забил ганец Осман Букари, ассистировал Мирко Иванич.

Статистика и карта 30-летнего черногорца отдельный восторг. За тайм у него всего семь передач, все – точные, в том числе этот ассист. Заметил Павел Тихонов, подпишитесь на его канал «Соккер-радар».

Так «Црвена Звезда» сенсационно ушла на перерыв с преимуществом – коэффициент на победу сербов в первом тайме взлетал аж до 101!

Правда, сразу после перерыва «Сити» задавил еще сильнее, быстро отыгрался и вскоре вышел вперед.

Хотя сказочного отрезка «Црвены», благодаря которому мы так подробно говорим об этой команде, уже ничто не отменит.

Манчестер Сити Англия – Црвена Звезда Сербия 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Букари, 1:1 – 47 Альварес, 2:1 – 60 Альварес, 3:1 – 73 Родри.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш (Льюис, 83), Серхио Гомес (Аканджи, 58), Бернарду Силва (Доку, 44), Родри (Филлипс, 83), Фоден (Бобб, 83), Матеуш Нунеш, Холанд, Альварес.
Црвена ЗвездаГлазер, Драгович, Родич, Джига, Митрович (Лучич, 78), Иванич (Олайинка, 68), Хван Ин Бом (Кангва, 83), Стаменич, Мияйлович, Букари (Дегенек, 83), Ндиайе (Крассо, 68).
Предупреждения:
Родри (24), Родич (32), Рубен Диаш (56), Стаменич (82).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»

5 комментариев

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Эксперимент
Ну малость не повезло)
+3
0
+3
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Alxx3xx
К сожалению, такое с Сити случается. Надо забивать свое. Альварес - красавчег.
+3
-1
+2
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krupin82
Сити в субботу и против Вест Хэм вёл по ударам 24:3,а на табло было 1:1,потом дожали, также 3:1
+2
0
+2
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Ман Сити
Ну там вратарь тащил в первом тайме, летал как Бетмен в воротах, такое бывает.
Гол Альвареса со штрафного еще удивительнее, такую траекторию полета впервые видел.
0
0
0
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