22:1 по ударам, xG – 3,3:0,1, на табло – 0:1. Это рекордный тайм «Сити» – «Црвена Звезда» 😱
Правда, не удержали.
«Црвена Звезда» внезапно не только выстояла первый тайм против «Манчестер Сити», а даже выиграла его! Вели 1:0 в гостях у действующего победителя и главного фаворита.
Как это вообще при такой статистике?
Удары – 22:1
Удары в створ – 7:1
xG – 3,26:0,09 (модель Sports.ru) или 2,32:0,5 (Opta)
Владение – 79:21%
А при такой карте ударов?
22 удара за тайм – рекорд Лиги чемпионов, по крайней мере за отрезок с 2003-го, когда Opta фиксирует такую статистику. До этого лучшими были 21 удар «Баварии» против «Виктории» Плзень в 2013-м.
Этот единственный удар – контратака, выход один на один и признание гола после ВАР-проверки.
Офсайда в момент паса правда не было.
Забил ганец Осман Букари, ассистировал Мирко Иванич.
Статистика и карта 30-летнего черногорца отдельный восторг. За тайм у него всего семь передач, все – точные, в том числе этот ассист. Заметил Павел Тихонов, подпишитесь на его канал «Соккер-радар».
Так «Црвена Звезда» сенсационно ушла на перерыв с преимуществом – коэффициент на победу сербов в первом тайме взлетал аж до 101!
Правда, сразу после перерыва «Сити» задавил еще сильнее, быстро отыгрался и вскоре вышел вперед.
Хотя сказочного отрезка «Црвены», благодаря которому мы так подробно говорим об этой команде, уже ничто не отменит.
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш (Льюис, 83), Серхио Гомес (Аканджи, 58), Бернарду Силва (Доку, 44), Родри (Филлипс, 83), Фоден (Бобб, 83), Матеуш Нунеш, Холанд, Альварес.
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Црвена Звезда –
Глазер, Драгович, Родич, Джига, Митрович (Лучич, 78), Иванич (Олайинка, 68), Хван Ин Бом (Кангва, 83), Стаменич, Мияйлович, Букари (Дегенек, 83), Ндиайе (Крассо, 68).
- Предупреждения:
- Родри (24), Родич (32), Рубен Диаш (56), Стаменич (82).
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»
Гол Альвареса со штрафного еще удивительнее, такую траекторию полета впервые видел.