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Неймара взбесил «Навбахор» из Узбекистана: толкнул соперника и пнул в него мяч. Так себе старт в ЛЧ!

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Спаслись на 10-й добавленной минуте.

«Аль-Хилаль» Неймара и Малкома внезапно не обыграл дома узбекский «Навбахор» Остона Урунова (1:1). Как звучит старт Лиги чемпионов Азии!

Игра у безусловного фаворита не клеилась, и это сильно раздражало Неймара. Во втором тайме бразилец сцепился с одним из игроков «Навбахора»: толкнул, а когда тот упал, пнул в него мяч. Это попало на кадры трансляции. Главный судья показал Неймару желтую карточку.

Звездный «Аль-Хилаль» до последнего проигрывал дома и спасся лишь в самом-самом конце. Гости открыли счет в начале второго тайма: отличился нападающий Тома Табатадзе. В компенсированное время «Навбахор» мог удвоить преимущество, но Жасур Яхшибоев не реализовал выход 1-на-1. Саудовский клуб сравнял лишь на 100-й (!) минуте усилиями Али Аль-Булайхи.

Такого результата не ожидал вообще никто: на ничью предлагали коэффициент 20,00, на победу «Навбахора» – 61,00. И ведь почти получилось! 

За «Аль-Хилаль» вышли не все звезды: в заявку не попали трое (Буну, Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич). Зато сыграли Неймар, Малком, Александар Митрович, Рубен Невеш и Михаэль.

Неймар провел уже второй матч за новую команду: до этого вышел в матче против «Аль-Рияда» (6:1) и сделал ассист на Малкома. Сейчас провел все 90 минут, несмотря на то, что мог пропустить игру из-за ушиба.

Звезды есть и у «Навбахора»: все 90 минут провел экс-спартаковец Остон Урунов. Закончил без результативных действий.

В чемпионате у «Аль-Хилаля» дела лучше: уверенное лидерство и 20 забитых

Несмотря на неудачу в Азиатской ЛЧ, дома все красочнее. Команда Жорже Жезуша потеряла очки лишь с «Аль-Фейхой» (1:1), в остальных победила и забила в общей сложности уже 20 при шести пропущенных.

Звезды «Аль-Хилаля» идут в топе бомбардиров лиги: в семерке лучших трое из «Аль-Хилаля» – Салем Аль-Досари (7) и Малком с Митровичем (по 5).

Криштиану – лучший бомбардир, а Бензема забил коленкой. Как там звезды в Саудовской Аравии?

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

4 комментария

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vadimkor
За такое поведение по хорошему дисквал на пару матчей влепить надо.
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Pol Belov
Аль-Хилаль явно не доукомплектовался... получается что Урунов и Табатадзе перевешивают Неймара с Малкомом...
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Anton Kortenko
узбеки сломали морально. думал, что ты лучший в мире, а тут тебе - НА в бахор, со всей силы.
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LaffyTaffy
Неймару лучше на ответку в Узбекистан не ехать.
Болельщики будут освистывать, помоями поливать и правильно сделают.
А кто-нибудь из футболистов Навбахора может и очень жёстко подкатиться под него.
Так что вангую, что Неймара на ответке не будет. Не рискнёт.
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