16 комментариев

Список длиннее, чем вы думаете.

Александр Головин в матче с «Лорьяном» не только сделал 1+1, но и впервые стал капитаном – после замены Виссама Бен-Йеддера на 67-й минуте. Повязка удачи не принесла: в конце игры полузащитник схватил желтую за споры с арбитром, а «Монако» упустил победу (2:2).

«Не придаю этому большого значения, – оценивает Головин новую роль. – Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка».

Головин – не единственный наш капитан в Европе. Вспомним и других.

Александр Мостовой (капитанил в «Сельте»)

Мостовой принял повязку одним из первых. Иначе в «Сельте» и быть не могло: 277 матчей, 70 голов и звание Царя на долгие годы. В роли капитана Мостовой выводил команду и в еврокубках – в Кубке УЕФА-2002/03.

Игорь Шалимов («Интер»)

Шалимов летом 1992-го перешел из «Фоджи» в «Интер» аж за 12 млн евро, с учетом инфляции это мощнейшие 168,9 млн. Полузащитник сверкнул в первом же сезоне: забил 9 мячей и стал вторым бомбардиром «Интера». Без спадов и критики, конечно, не обошлось, но в некоторых матчах Шалимов даже был капитаном.

Виктор Онопко («Овьедо»)

Онопко всю карьеру был лидером и капитаном – что на юношеском уровне, что в «Спартаке», что в «Овьедо», где до него иностранцам повязку не доверяли. «Они иностранцев не очень любят, поддерживают своих, – рассказывал Онопко в интервью «Спорт-Экспрессу». – Чтобы тебя начали уважать, ты должен доказать это на поле своей игрой и отношением к делу. Я горжусь тем, что в «Овьедо» мне удалось заслужить признание партнеров».

У Виктора даже была стычка на тренировке с нападающим Оли: Онопко повалил его на землю, но бить не стал. «С того дня он начал меня уважать еще больше, и мы с ним до сих пор созваниваемся», – говорит защитник.

Игорь Колыванов («Фоджа»)

Колыванов провел в «Фодже» пять лет – четыре сезона в Серии А, еще один в Серии B. И тоже был капитаном. «Для меня «Фоджа» стала почти такой же родной командой, как московское «Динамо». И моя репутация сегодня связана с репутацией «Фоджи», – говорил Игорь в 1993-м.

Андрей Аршавин («Арсенал»)

Аршавин получил роль капитана уже через три месяца после трансфера в «Арсенал». Впервые надел повязку в игре с «Портсмутом», когда лидеры отдыхали перед полуфиналом ЛЧ с «Ман Юнайтед». Матч закончился разгромом 3:0, Андрей поучаствовал во всех трех голах.

«Сегодня у нас был молодой состав, и к тому же я говорил, что капитанство может переходить от одного игрока другому. Аршавин – самый опытный в сегодняшнем составе. Он фантастически быстро наладил со всеми контакт, и я хотел наградить его за это», – объяснил Венгер после матча.

Сам Аршавин шутил: «Надо же чем-то удивлять вашего брата журналиста. Вот и приходится придумывать что-то новое. На самом деле капитана назначает Венгер. У нас не играли ни Фабрегас, ни Коло Туре, ни еще несколько основных футболистов. И повязку отдали мне – наверное, потому что в этом составе был самым старшим».

Денис Черышев («Валенсия»)

В декабре 2020-го Черышев впервые вывел «Валенсию» на официальный матч в роли капитана. Важное для Дениса событие случилось в 1/64 финала Кубка Испании со скромной «Террассой» из четвертого дивизиона – главный тренер «Валенсии» Хави Грасия выпустил полурезервный состав. Черышев был почти самым опытным, поэтому на время стал капитаном. Денис часто терял мяч, ошибался – и после игры его раскритиковали фанаты.

Антон Митрюшкин («Сьон»)

Митрюшкин в 2016-м уехал в швейцарский «Сьон», где не только стал основным вратарем, но и капитаном. Антона вознаградили за то, что остался в клубе, несмотря на хорошие предложения из России и Португалии.

Но в 2017-м карьера Мютрюшкина забуксовала – уже в 21 год достали жуткие травмы. Антон вылетал на 399 дней из-за повреждения коленного сустава, вернулся, но уже через месяц снова начал лечиться.

Сейчас Митрюшкину 27 лет, а он уже как будто доигрывает в «Химках».

Александр Жиров («Зандхаузен»)

Жиров в 2018-м переехал в немецкий «Зандхаузен»: 151 матч, девять голов и пять ассистов. На старте сезона-2022/23 Жиров был капитаном.

«Тренер выбирал в самом начале сезона. Сломался наш основной капитан, и я получил повязку на весь сезон, – рассказывал игрок. – Я уже выходил с капитанской повязкой до этого, но чтобы быть прям основным – такое впервые».

Теперь Александр вернулся в Россию и помогает «Балтике» выжить в РПЛ.

Максим Рудаков («Хонка»)

Рудакову 27 лет, он вратарь и воспитанник «Зенита», сейчас в основе финской «Хонки». Впервые вышел с капитанской повязкой в матче с «Вассан Паллосеура». Максим рассказывал «Чемпионату», как это получилось: «В прошлом сезоне у нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник, закончил карьеру. Из трех оставшихся сейчас играю только я – двое не проходят в состав».

Фото: AFP/Damien Meyer; Gettyimages.ru/Firo Photo/ALLSPORT, Allsport UK, Paul Gilham; Instagram/mitr_anton, maxrudakov