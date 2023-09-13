29 комментариев

Румыны не признают независимость.

Слишком нефутбольно жарким вышел домашний матч Румынии с Косово в квалификации к Евро-2024.

Матч важный и турнирно: косовары при победе могли влезть в борьбу за выход из группы, румынам три очка нужны были, чтобы укрепиться на втором месте или даже выбраться на первое.

Но в середине первого тайма матч пришлось игру остановить, а команды отправить в раздевалки. Вмешались политика и поведение фанатов.

Скандал спровоцировали трибуны. Политическими баннерами

Хронология от журналиста Эмануэля Рошу, он все зафиксировал в твиттере:

● Скандирования румынских ультрас из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором») «Сербия, Сербия» начались во время гимна Косово. Организаторам пришлось увеличить громкость, чтобы их заглушить.

● Игру остановили, когда на трибуне появился баннер «Косово – это Сербия», а фанаты стали эти слова скандировать. Игроки сборной Косово саркастически поаплодировали трибунам, уходя с поля.

● Помимо баннера с Косово и Сербией висел еще один – Basarabia e România (то есть «Бессарабия – это Румыния»).

● Скандирования на некоторое время прекратились, а президент румынской футбольной ассоциации Рэзван Бурляну отправился в раздевалки.

На трибунах сверкала и пиротехника. Что-то летело на поле.

● Фанаты отказывались убирать баннер, игроки Косово – возвращаться на поле.

В соцсетях есть видео, где видно: капитан сборной Румынии Никушор Станчу общается с фанатами.

О чем именно шел разговор и в каких тонах, пока неизвестно.

Еще за несколько часов до матча фанатская группировка высказалась в соцсетях. Косово назвали регионом, который Румыния не признает независимым государством, «уважая историческую правду, согласно которой эта территория была незаконно отделена от соседней Сербии».

Фанаты припомнили летний матч Косово – Румыния (0:0): «Наш гимн долго освистывал весь стадион, а румынские болельщики подвергались непрерывным и неоднократным оскорблениям со стороны косовских. Большая часть болельщиков подверглась нападениям, была арестована и оштрафована только за то, что подтвердила историческую правду, подчеркнутую и на государственном уровне. <...> Мы воспринимаем их как нелигитимного соперника, оторванного от родины в соответствии с иностранными интересами. Как Бессарабия, которая была украдена у нас «монстром с Востока».

● Во время паузы ультрас скандировали «Румыния», остальные их освистывали и кричали, чтобы они убирались со стадиона. Движение на поле было заметно только от нескольких разминающихся румынских запасных. «Перестаньте скандировать название соседней страны. Это последнее предупреждение. Иначе матч будет отменен», – объявили по стадиону.

● Команды вышли на поле только через 50 минут. Баннеры убрали, матч возобновили. До перерыва между таймами напряжения не выдержал Ведат Мурики – получил вторую желтую карточку и оставил в меньшинстве сборную Косово.

Румыния не признает Косово. Вероятно, чтобы не было своих проблем с сепаратизмом

Важен политический контекст. Более сотни членов ООН признали независимость Косово. Но Румыния – нет. Причины, как предполагается, – опасение сепаратистских настроений среди венгров в Трансильвании, а также солидарность с жителями Молдовы, выступающими против независимости Приднестровья.

В 2008-м президент Румынии Траян Бэсеску ясно дал понять: «Для нас независимость Косово неприемлема , независимо от того, будет ли она провозглашена в одностороннем порядке или скоординированно с Брюсселем и Вашингтоном».

Он же через несколько лет бойкотировал встречу глав государств Центральной и Юго-Восточной Европы в Варшаве, где были лидеры ЕС и президент США Барак Обама. Потому что туда пригласили президента Косово Атифета Яхьяга. Отсутствие Бэсеску объяснила пресс-служба: «Туда приглашено лицо, которое не признается нашим государством».

С годами позиция Румынии практически не менялась. «Румыния поддержит решение вопроса по статусу Косова только в том случае, если оно будет основываться на соглашении двух вовлеченных сторон, будет способствовать региональной стабильности и основываться на нормах международного права», – ответ румынского дипломатического ведомства на договор о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово в 2020-м.

Весной 2023-го МИД Румынии еще раз подтвердил – признания Косово не будет. Глава правительства Сербии Ана Брнабич передала слова премьер-министра Румынии Николае Чукэ: «Румыния будет продолжать проводить политику уважения территориальной целостности Сербии и не откажется от нее, несмотря на любое давление» .

Кроме Румынии в ЕС независимость Косово не признает Испания, Кипр, Греция и Словакия.

А как Румыния тогда играет со сборной Косово?

Румынское издание Gazeta Sporturilor писало, что румынская федерация пожелала обсудить с правительством целесообразность матчей против Косово. «Было бы несправедливо в случае отказа играть получить от УЕФА 0:3 за этот матч», – сказал экс-глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. УЕФА правда пригрозил серьезными санкциями за бойкот.

В 2016-м Украина, тоже не признавшая Косово, играла домашний матч с ними в польском Кракове. Сейчас Беларусь, продолжающая играть на нейтральном поле, свою домашнюю игру против Косово провела в Будапеште.

Румыния же приняла Косово в Бухаресте. В итоге матч едва не отменили.

Но румыны его выиграли: тот самый капитан Станчу не забил пенальти, а на 83-й все-таки положил победный.

Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look Press; AFP/FABRICE COFFRINI; РИА Новости/Дмитрий Осматеско