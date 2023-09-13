29 комментариев

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Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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Румыны не признают независимость.

Слишком нефутбольно жарким вышел домашний матч Румынии с Косово в квалификации к Евро-2024.

Матч важный и турнирно: косовары при победе могли влезть в борьбу за выход из группы, румынам три очка нужны были, чтобы укрепиться на втором месте или даже выбраться на первое.

Но в середине первого тайма матч пришлось игру остановить, а команды отправить в раздевалки. Вмешались политика и поведение фанатов.

Скандал спровоцировали трибуны. Политическими баннерами

Хронология от журналиста Эмануэля Рошу, он все зафиксировал в твиттере:

● Скандирования румынских ультрас из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором») «Сербия, Сербия» начались во время гимна Косово. Организаторам пришлось увеличить громкость, чтобы их заглушить.

● Игру остановили, когда на трибуне появился баннер «Косово – это Сербия», а фанаты стали эти слова скандировать. Игроки сборной Косово саркастически поаплодировали трибунам, уходя с поля.

● Помимо баннера с Косово и Сербией висел еще один – Basarabia e România (то есть «Бессарабия – это Румыния»).

● Скандирования на некоторое время прекратились, а президент румынской футбольной ассоциации Рэзван Бурляну отправился в раздевалки.

На трибунах сверкала и пиротехника. Что-то летело на поле.

● Фанаты отказывались убирать баннер, игроки Косово – возвращаться на поле.

В соцсетях есть видео, где видно: капитан сборной Румынии Никушор Станчу общается с фанатами.

О чем именно шел разговор и в каких тонах, пока неизвестно.

 

Еще за несколько часов до матча фанатская группировка высказалась в соцсетях. Косово назвали регионом, который Румыния не признает независимым государством, «уважая историческую правду, согласно которой эта территория была незаконно отделена от соседней Сербии».

Фанаты припомнили летний матч Косово – Румыния (0:0): «Наш гимн долго освистывал весь стадион, а румынские болельщики подвергались непрерывным и неоднократным оскорблениям со стороны косовских. Большая часть болельщиков подверглась нападениям, была арестована и оштрафована только за то, что подтвердила историческую правду, подчеркнутую и на государственном уровне. <...> Мы воспринимаем их как нелигитимного соперника, оторванного от родины в соответствии с иностранными интересами. Как Бессарабия, которая была украдена у нас «монстром с Востока».

● Во время паузы ультрас скандировали «Румыния», остальные их освистывали и кричали, чтобы они убирались со стадиона. Движение на поле было заметно только от нескольких разминающихся румынских запасных. «Перестаньте скандировать название соседней страны. Это последнее предупреждение. Иначе матч будет отменен», – объявили по стадиону.

● Команды вышли на поле только через 50 минут. Баннеры убрали, матч возобновили. До перерыва между таймами напряжения не выдержал Ведат Мурики – получил вторую желтую карточку и оставил в меньшинстве сборную Косово.

Румыния не признает Косово. Вероятно, чтобы не было своих проблем с сепаратизмом

Важен политический контекст. Более сотни членов ООН признали независимость Косово. Но Румыния – нет. Причины, как предполагается, – опасение сепаратистских настроений среди венгров в Трансильвании, а также солидарность с жителями Молдовы, выступающими против независимости Приднестровья.

В 2008-м президент Румынии Траян Бэсеску ясно дал понять: «Для нас независимость Косово неприемлема, независимо от того, будет ли она провозглашена в одностороннем порядке или скоординированно с Брюсселем и Вашингтоном».

Он же через несколько лет бойкотировал встречу глав государств Центральной и Юго-Восточной Европы в Варшаве, где были лидеры ЕС и президент США Барак Обама. Потому что туда пригласили президента Косово Атифета Яхьяга. Отсутствие Бэсеску объяснила пресс-служба: «Туда приглашено лицо, которое не признается нашим государством».

С годами позиция Румынии практически не менялась. «Румыния поддержит решение вопроса по статусу Косова только в том случае, если оно будет основываться на соглашении двух вовлеченных сторон, будет способствовать региональной стабильности и основываться на нормах международного права», – ответ румынского дипломатического ведомства на договор о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово в 2020-м.

Весной 2023-го МИД Румынии еще раз подтвердил – признания Косово не будет. Глава правительства Сербии Ана Брнабич передала слова премьер-министра Румынии Николае Чукэ: «Румыния будет продолжать проводить политику уважения территориальной целостности Сербии и не откажется от нее, несмотря на любое давление».

Кроме Румынии в ЕС независимость Косово не признает Испания, Кипр, Греция и Словакия.

А как Румыния тогда играет со сборной Косово?

Румынское издание Gazeta Sporturilor писало, что румынская федерация пожелала обсудить с правительством целесообразность матчей против Косово. «Было бы несправедливо в случае отказа играть получить от УЕФА 0:3 за этот матч», – сказал экс-глава МИД Румынии Теодор Мелешкану. УЕФА правда пригрозил серьезными санкциями за бойкот.

В 2016-м Украина, тоже не признавшая Косово, играла домашний матч с ними в польском Кракове. Сейчас Беларусь, продолжающая играть на нейтральном поле, свою домашнюю игру против Косово провела в Будапеште.

Румыния же приняла Косово в Бухаресте. В итоге матч едва не отменили.

Но румыны его выиграли: тот самый капитан Станчу не забил пенальти, а на 83-й все-таки положил победный.

Румыния – Косово 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 83 Станчу, 2:0 – 90 Михэилэ.
РумынияМолдован, Рациу, Буркэ (Марин, 63), Дрэгушин, Хаджи (Моруцан, 72), Банку, Станчу, Чикылдэу (Олару, 77), Скречу, Пушкаш (Алибек, 46), Коман (Михэилэ, 71).
КосовоМурич, Войвода (Бека, 81), Ррахмани, Алити, Пакярада, Жегрова (Дрешевич, 64), Бериша (Ррахмани, 82), Бериша (Муслия, 54), Лошай, Рашица (Хадерджонай, 54), Мурики.
Предупреждения:
Буркэ (9), Бериша (14), Мурики (18), Пушкаш (33), Ррахмани (33), Банку (52), Войвода (52), Лошай (58).
Удаление:
Мурики (42).

Фото: IMAGO/Razvan Pasarica/SPORT PICT/Global Look PressAFP/FABRICE COFFRINI; РИА Новости/Дмитрий Осматеско

29 комментариев

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Александр Ткачёв
Правильно румыны делают. К болельщикам не может быть никаких вопросов в данном случае. Косово - это часть Сербии и точка!
+25
-13
+12
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КобеКириленко
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Сербия - это часть Турции. И точка!
Турция- это часть Византии. Византия это Греция. Турция это Греция. И точка!
+16
-5
+11
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And-Rover
Собираться в этой тусовке под названием ООН придумали, чтобы:
- выразить бестолковую озабоченность и бесполезное осуждение;
- тыкать на кнопочки с признанием/непризнанием всего происходящего в мире;
- уверять присутствующих что мы как площадка за окончание всех войн во всём мире;
- давать пустые обещания.
+12
-6
+6
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Артем Галкин
Румыны навели шороха. Братушки респектуют за баннер.
+8
-5
+3
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Uriy walmart
Ответ And-Rover
Собираться в этой тусовке под названием ООН придумали, чтобы: - выразить бестолковую озабоченность и бесполезное осуждение; - тыкать на кнопочки с признанием/непризнанием всего происходящего в мире; - уверять присутствующих что мы как площадка за окончание всех войн во всём мире; - давать пустые обещания.
Иногда там бывают неплохие стендапы про боевых комаров
+5
-2
+3
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desik
Ответ teo_heel
Таких "фанатов" вон со стадиона, пожизненный бан и всё на этом. Им футбол нафиг не сдался, им только бы пошуметь да высказать своё никому не сдавшееся мнение о том, что во время игры в футбол никому не нужно.
это все потому что у них нет фан уйди
+3
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teo_heel
Таких "фанатов" вон со стадиона, пожизненный бан и всё на этом. Им футбол нафиг не сдался, им только бы пошуметь да высказать своё никому не сдавшееся мнение о том, что во время игры в футбол никому не нужно.
+7
-5
+2
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Pertinax Gandi
В Румынии кстати есть область Восточный Банат, где жители не прочь присоединиться к Сербии, ибо они в большинстве своём этнические сербы.
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Uriy walmart
Ответ КобеКириленко
Турция- это часть Византии. Византия это Греция. Турция это Греция. И точка!
Ну или рима
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JohnnyMulka
Ответ КобеКириленко
Турция- это часть Византии. Византия это Греция. Турция это Греция. И точка!
Византия это Италия, а не Греция
Макароны и точка
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Uriy walmart
Ответ Александр Ткачёв
Правильно румыны делают. К болельщикам не может быть никаких вопросов в данном случае. Косово - это часть Сербии и точка!
Румыны это сами часть то Венгрии, то Турции
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Hitryi Plan
косово - это Сербия
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БолельщикСоСтажем
Косово - Сербия
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bsanchezb
Ну как обычно, все решения принимаются на основе политических интересов страны. Но комментаторы-аналисты уже понабежали благодарить "братушек", хотя им что до Косово, что до Сербии, глубоко фиолетово.
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Brigant
Румыны в этой ситуации поступают правильно!
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Жиртрес
Ответ КобеКириленко
Турция- это часть Византии. Византия это Греция. Турция это Греция. И точка!
Какая разница, если скоро все это будет Российская Империя!
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CyberTIM
Ответ Александр Ткачёв
Правильно румыны делают. К болельщикам не может быть никаких вопросов в данном случае. Косово - это часть Сербии и точка!
Как раз болельщики вели себя нормально, а провоцировали ультрас. В тексте об этом чётко сказано
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bsanchezb
Ответ КобеКириленко
Турция- это часть Византии. Византия это Греция. Турция это Греция. И точка!
РФ часть Монголии?
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desik
за второй баннер тоже было бы интересно почитать
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Lol Ko
Ответ teo_heel
Таких "фанатов" вон со стадиона, пожизненный бан и всё на этом. Им футбол нафиг не сдался, им только бы пошуметь да высказать своё никому не сдавшееся мнение о том, что во время игры в футбол никому не нужно.
Да не, поитические лозенги можно. Но только правильные!
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Uriy walmart
Ответ desik
за второй баннер тоже было бы интересно почитать
Ну тут уж румыны извините, все претензии к гитлеру
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teo_heel
Ответ Brigant
Румыны в этой ситуации поступают правильно!
Правильно срывать матчи? Очень сильно сомневаюсь.
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CyberTIM
Ответ Brigant
Румыны в этой ситуации поступают правильно!
Кто именно из румын? Там все по разному поступили.
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