Килиан Мбаппе вернулся в старт «ПСЖ» – тут же дубль «Лансу» и первая победа в сезоне (3:1).

Мбаппе пробил 300 результативных действий за «ПСЖ». Принес победу дублем

Первый гол влетел на 45-й минуте. Витинья доставил мяч к штрафной, Марко Асенсио подработал под левую и положил в ближний угол. Легкий рикошет испанцу помог.

Гол Мбаппе во втором тайме добавил уверенности, у Люки Эрнандеса дебютный ассист в «ПСЖ». В конце Килиан закинул второй, «Ланс» ответил только точным ударом Гилавоги. У Мбаппе теперь 301 (215 голов и 86 ассистов) результативное действие в 262 матчах за «ПСЖ» – мощно.

В старте вышел и Усман Дембеле, купленный у «Барсы» за 50 млн – пока ничего не сделал. Его, как и остальных новичков, презентовали перед игрой. Этим летом «ПСЖ» потерял Лео Месси и Неймара, а взял Асенсио, Дембеле, Эрнандеса, Гонсалу Рамуша и Милана Шкриньяра в основу, плюс еще нескольких игроков на перспективу.

«ПСЖ» впервые победил в Лиге 1 – да, только в третьем туре. До этого играли вничью с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1). Мбаппе первый матч смотрел с трибуны, во втором появился на замену во втором тайме, а как только вышел в старте, помог Луису Энрике первый раз с новой командой выиграть.

Парижане поднялись на четвертое место – такой оборот возможен только в начале чемпионата. Правда, в воскресенье их могут скинуть те, кто еще не сыграл третий матч.

Похоже, Килиан все ближе к продлению с «ПСЖ». Кое-как восстанавливает отношения

Дубль Килиана – событие на фоне того, что до этого происходило летом. «ПСЖ» сначала отстранил Мбаппе за нежелание продлевать контракт хотя бы до 2025-го. Килиан по решению клуба пролетел мимо предсезонного тура, тренировался отдельно с «нежелательными» игроками, которых собирались продать. После первого матча сезона объявили, что Мбаппе вернулся благодаря «очень конструктивным и позитивным переговоровам».

Ультрас «ПСЖ» отказались от акций протеста на первом домашнем матче. Надеются, что Килиан продлит контракт. А вот с Неймаром попрощались жестко.

Такой сценарий все вероятнее: по информации Sky Sports, Мбаппе не покинет «ПСЖ» свободным агентом. Переговоры с клубом идут, Килиан может либо активировать опцию продления до 2025-го, либо подписать новое соглашение.

The Times добавляет, что уже есть устная договоренность, Мбаппе согласен уйти из «ПСЖ» за деньги. Возможно, это приведет даже к долгосрочному соглашению с «пунктом о гарантированной продаже». Если все-таки не продлит контракт, он откажется от бонуса за лояльность, это почти 100 млн евро. Француз косвенно подтверждал инсайды на поле. После гола с пенальти «Тулузе» (1:1) форвард кричал болельщикам: «Я остаюсь».

«Реала» в этом сезоне точно не будет, по крайней мере Карло Анчелотти точно ничего такого не ждет: «Я на 100% исключаю это. Думаю, что наш состав укомплектован, наши футболисты думают о сезоне».

RMC Sport пишет, что за все лето «Мадрид» ни разу не вступил в переговоры с «ПСЖ» и не сделал ни одного предложения Мбаппе. После неожиданного продления контракта в 2022-м «Реал» не верит ни футболисту, ни клубу.

А вот нынешняя команда доверяет Мбаппе, несмотря на шум в прессе и проблемы с контрактом. Как пишеттот же RMC, нападающий стал одним из вице-капитанов: Мбаппе выбрали тайным голосованием. Основным капитаном остался Маркиньос.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press