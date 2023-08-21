7 комментариев

Гильермо Абаскаль пожаловался, что желтая карточка Михаилу Игнатову на 10-й минуте испортила «Спартаку» игру с «Зенитом».

Добро пожаловать в топ других интересных оправданий от тренеров.

Юрген Клопп: сухое поле и ветер

В 2018-м «Ливерпуль» сыграл 2:2 с «Вест Бромвичем». Юрген Клопп негодовал: «Было сложно играть, особенно когда поле становится все суше и суше. Вы видели, что «Вест Бромвич» не полил поле заново в перерыве. Нам было довольно сложно на таком поле». И накинулся на журналиста: «В чем разница между сухим полем и мокрым? Этот вопрос доказывает, что вы никогда не играли в футбол. Разница огромна. Если поле сухое, передача на три-четыре метра может толком не проходить. Это касается всех команд в мире, если они играют в футбол».

Примерно через полгода ситуация повторилась после игры с «Лестером». «Ливерпуль» победил, но Клопп заметил: «Уже не раз говорил, что сухое поле означает плохой футбол. Поле было очень сухим, мы долго привыкали к нему».

Доставалось, кстати, и газону «Энфилда», причем еще раньше – в 2017-м «Ливерпуль» не забил «Саутгемптону», а Клопп отреагировал: «Никто не желает об этом слушать, но я поступлю смело и скажу это. Поле было очень сухим. Это все осложняло».

Еще от немца досталось ветру. Так он объяснил вылет из Кубка Англии от «Вулверхэмптона»: «Ветер не помог, игроки изо всех сил пытались контролировать мяч».

А вот недовольство после игры с «Астон Виллой»: «Из-за ветра непросто было обеим командам – было проблемой играть в свой обычный футбол».

Хави: сухое поле, солнце и ранее начало матчей

В прошлом сезоне Ла Лиги «Барселона» сухо отыграла с «Хетафе» – 0:0. Главному тренеру «Барсы» не понравился газон и высокая трава. А еще он сказал: «Мы также привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь». Главный тренер «Хетафе» Кике Флорес в ответ посоветовал Хави использовать «крем Nivea или крем после загара».

В интернете появилось множество мемов, высмеивающих жалобу Хави. А тот держался: «Меня ничего не беспокоит, сколько бы мемов ни сделали. Не собираюсь затыкаться! Если мы играем при солнце, трава высыхает».

Алекс Фергюсон: цвет формы

В сезоне-1995/96 бившийся за чемпионство «МЮ» получил в первом тайме 0:3 от аутсайдера «Саутгемптона». Команда играла в серой форме. Алекс Фергюсон: заставил игроков переодеться в сине-белые футболки и шорты!

А после матча заявил: «Игрокам не нравилась серая форма. В ней они не видели друг друга. Они говорили, что не замечали вдалеке партнеров, когда поднимали головы. Это никакое не суеверие. Клуб провел 26 лет без чемпионств, и мы что-то не задумывались о замене красных маек. Дело совсем не в этом».

Получилось встряхнуться (гости заиграли значительно лучше), но не исправить катастрофу – Гиггз отыграл лишь один мяч.

ФА выписала за эти художества крупный штраф. А Фергюсон назвал их лучшими 10 тысячами, когда-либо потраченными им.

Жозе Моуринью: болбои

Действительно вышло обидно: «Реал»сыграл 2:2 с «Барселоной» в Суперкубке Испании дома, тот же счет держался и в гостях – а потом Лионель Месси забил победный мяч и принес команде трофей.

Тех, кто ждал острых высказываний от Моуринью, тренер не разочаровал: «То, что я собираюсь сказать, – это не критика, я просто констатирую факт: во втором тайме не было болбоев. Это типично для небольших команд, когда они сталкиваются с трудностями».

Пеп Гвардиола: легкие мячи

Да, Пеп тоже в этом списке. В 2017-м «Ман Сити» хоть и прошел «Вулверхэмптон» в Кубке лиги, но лишь по пенальти. Гвардиола злился: «Нельзя использовать такие мячи для соревнований высокого уровня. Это неприемлемо. Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Невозможно забить таким мячом.

Я не оправдываюсь, поскольку мы победили. Все мои игроки сказали про мячи: «Что это такое?» Извините, но для такого турнира это несерьезно».

Что ж, хороший ответ на причину Кенни Далглиша почти за 20 лет до этого, когда тренер «Ньюкасла» пожаловался на ничью в Кубке со скромным «Стивенеджем» – сказал, что мячи были слишком упругими, что вызвало сильный отскок от газона.

Дэвид Джеймс: видеоигры

Экс-голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс провел жуткий матч против «Ньюкасла» с тремя ошибками. Хорошо хоть клуб победил 4:3. Тогда он сказал, что часами резался в Tekken II и Tomb Raider. И вообще мог провести за играми три-четыре часа в день.

Этим вратарь просто поделился с репортером, которого считал другом – а наутро история появилась в газете. «Но я не был зависим от них», – утверждал Джеймс. А дружба, видимо, закончилась.

Кристиан Пануччи: гетры

Италия вылетела на групповом этапе Евро-2004, несмотря на победу над Болгарией в последнем туре. До этого команда сама усложнила себе жизнь ничейными результатами против Швеции и Дании.

Кристиан Пануччи объяснил 0:0 с Данией тем, что гетры были слишком грубыми: «В конце игры у меня были волдыри на пятках». Франческо Тотти тогда же страдал от неудобной обуви.

А Дженнаро Гаттузо не стал искать оправданий: «Не смешите меня этими историями про носки. Кенийцы сотни километров вообще босиком пробегают. Поначалу у меня были такие же проблемы, как и у Тотти с новыми бутсами, но я просто убрал их в сумку и взял старую пару. У нас же их сотни: спонсоры ведь не скупятся».

Фабио Капелло: болельщик

Когда-то сборная России всерьез расстраивалась ничьей против Бразилии, да еще и в матче в Лондоне. В 2013-м сборная сыграла 1:1 с бразильцами, пропустив на последних минутах. Во время матча на поле пару раз выбегали фанаты.

Фабио Капелло назвал это причиной неудачи: «Разочарован только одной вещью. Если бы не выбежал на поле болельщик, мы могли бы победить. Они сбили настрой, произошла потеря концентрации, после чего мы и пропустили».

Тренер бразильцев Луис Фелипе Сколари отреагировал: «Когда я тренировал сборную Португалии, мы в одном из матчей с прибалтийской командой потеряли концентрацию из-за того, что девушка к полю вышла топлесс. И я сам на нее смотрел».

Еще одна экзотическая причина была названа уже следующим летом на ЧМ-2014. Россия не вышла из группы, сыграв 1:1 с Алжиром, Игорь Акинфеев пропустил, неудачно сыграв на выходе, а Капелло заявил: «Нашего вратаря 10 минут слепили лазером. Я принимаю поражение. Но лазер – это факт. Ему слепили глаза. Он пропустил. Это не отговорки, а факты».

Бонус: прекрасное из 1990-х

Да, «Ротор» – «Жемчужина» 7:0 и комментарий тренера гостей Арсена Найденова: «Судья испортил нам игру. Пятый и седьмой гол были забиты из офсайда». С этой легендой не сравнится ничто.

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, David Ramos, Clive Brunskill, Paul Gilham, Jasper Juinen, Laurence Griffiths, Julian Finney