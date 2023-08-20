31 комментарий

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Испания выиграла женский ЧМ! Впервые в истории🏆

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Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
ЧМ по футболу среди женщин ЧМ по футболу среди женщин
сборная Испании жен сборная Испании жен
сборная Англии жен сборная Англии жен
Алексия Путельяс
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Футбол Футбол

Вамос!

Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира-2023 – 1:0 против Англии. Матч получился не самым зрелищным. Но ярких моментов накопилось предостаточно.

Испания давила с самого свистка и на 28-й минуте открыла счет: левый защитник Ольга Кармона выжгла бровку в стиле Жорди Альбы и мягко покатила в дальний угол.

Кармона – капитан сборной и футболистка «Мадрида», ей покорилось уникальное достижение: стала первой в истории, кто забил победный гол за Испанию и в полуфинале, и в финале ЧМ.

Кармона забила второй мяч испанцев в финалах ЧМ – до этого отличался только Андрес Иньеста в далеком 2010-м. 

После гола Ольга показала майку с надписью «MERCHI» – так передала привет маме и ее подругам.

На 67-й минуте испанки заработала пенальти: Кира Уолш сыграла рукой в штрафной. Испания могла закрывать все вопросы. Но Мэри Ирпс решила иначе – и отразила удар Дженнифер Эрмосо. Англия в игре!

Отбитый пенальти возродил англичанок. Они пошли в атаку, но кипер Ката Коль справлялась.

На 90-й минуте вышла Алексия Путельяс: обладательница «Золотого мяча» провела слабый турнир, так как только набирает форму после разрыва крестообразных связок.

Испания выстояла – и стала чемпионом мира!

Англичанки были расстроены.

Как и их болельщики, которые смотрели финал на большом экране.

А в Испании праздник.

Испания выиграла ЖЧМ впервые в истории

Нет, Испания даже не считалась фаворитом.

• Это первый титул ЧМ в истории женской Испании. До 2015-го они не могли пройти квалификацию, на первом своем ЧМ не вышли из группы. На ЧМ-2019 во Франции испанки дошли до 1/4 финала и вылетели от будущего победителя – США.

• На чемпионате Европы испанки тоже дебютировали совсем недавно – в 2013-м. Все три розыгрыша они доходили максимум до четвертьфинала.

• Лучшим игроком турнира стала Айтана Бонмати Конка. Она играет за сборную уже шесть лет и давно правит в полузащите женской «Барсы».

Восхищается даже Пеп Гвардиола: «Мне очень нравится игра Айтаны Бонмати. Я бы сказал, что она – Иньеста в женском футболе. Рад, что «Барса» оказала серьезное влияние на женскую сборную Испании».

Золотое поколение мужской сборной Испании опиралось на «Барселону» Гвардиолы. Женская команда тоже: семь из 11 футболисток играют за «Барсу», Дженнифер Эрмосо из мексиканской «Пачуки» еще год назад представляла каталонцев. Учитывая доминацию женской «Барселоны» (1 поражение в лиге за два сезона и победа в Лиге чемпионов), параллелей становится еще больше. 

Теперь ждать победы на Евро?

Цифры женского ЧМ. Призовые – 150 млн долларов, 54 млн телезрителей в Китае, рекорды аудитории в Австралии

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Julian Finney, Brendon Thorne, Cameron Spencer, Hollie Adams; East News/AP Photo/Rick Rycroft, Kim Price/Cal Sport Media, AP Photo/Rick Rycroft, AP Photo/Paul White, AP Photo/Alessandra Tarantino

31 комментарий

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Man in Blanco
Ответ Алексей Гусев
как то похрен? Не??
Настолько похрен, что ты зашел и коммент оставил
+13
-3
+10
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luu
Посмотрел сегодня 10 минут женский футбол, полное убожество, сначала можно подумать, судя по движениям, что это играют толстые 12ти летние неуклюжие дети, дно дна.
+19
-13
+6
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Akmal Jalilov
Ответ Sanya Kruus
времена идут, а титулы для Испании берут игроки Барсы
Которая забила победный гол в финале (Ольга) играет за Реал если что!
+7
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Konservator
Интересно, будут ли в Испании народные гуляния по этому поводу? Хороший повод понять насколько реально популярен женский футбол.
+6
-4
+2
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Aptesia Fallarme
Ответ Владимир Топорков
все испанки футболистки очень страшные. все носатые, зубастые, какие то угловатые. незачет.
ну, так они к вам в очередь на комплименты и не выстраивались
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AF007
Ответ luu
Посмотрел сегодня 10 минут женский футбол, полное убожество, сначала можно подумать, судя по движениям, что это играют толстые 12ти летние неуклюжие дети, дно дна.
Мне интересно, почему именно в футболе тёткам предъявляют, что они не могут на равных бегать с мужиками?) В теннисе, волейболе, гандболе, биатлоне, лыжах как-то по-другому обстоит ситуация? Да вроде нет, но там нытье по этому поводу практически отсутствует. Забавный феномен
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Redhead One
Ответ AF007
Мне интересно, почему именно в футболе тёткам предъявляют, что они не могут на равных бегать с мужиками?) В теннисе, волейболе, гандболе, биатлоне, лыжах как-то по-другому обстоит ситуация? Да вроде нет, но там нытье по этому поводу практически отсутствует. Забавный феномен
Так теперь очередь женщин в футболе права качать. В теннисе добились своего, хотя играют хуже и меньше)
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Aptesia Fallarme
"После гола Ольга показала майку с надписью «MERCHI» – так передала привет маме и ее подругам".

Никто не разглядел точно, что было на майке во время трансляции, поэтому после матча Ольга в интервью пояснила, что это был привет её подруге, у которой умерла мама.
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Loegaire Bell
Ответ Konservator
Интересно, будут ли в Испании народные гуляния по этому поводу? Хороший повод понять насколько реально популярен женский футбол.
Насколько популярен женский футбол не понятно из посещаемости стадионов и онлайн-просмотров? Нужно ходить людей на народных гуляниях вручную считать?
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med-a-lion
Ответ luu
Посмотрел сегодня 10 минут женский футбол, полное убожество, сначала можно подумать, судя по движениям, что это играют толстые 12ти летние неуклюжие дети, дно дна.
я посмотрел и понравилось, играли быстро, с мыслью. прогресс лет за 12 очень большой. это футбол.
смотрел недавно млс с месси, вот где дно, если не брать звездное трио (хоть и играют быстрее)
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красная_карточка
Ответ luu
Посмотрел сегодня 10 минут женский футбол, полное убожество, сначала можно подумать, судя по движениям, что это играют толстые 12ти летние неуклюжие дети, дно дна.
там ещё уровень решений атас - в сборной 4 защитника допустим срываются с позиций и бегут на один верховой мяч в центре
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Сикарио
Ответ Владимир Топорков
все испанки футболистки очень страшные. все носатые, зубастые, какие то угловатые. незачет.
Но даже они красивее твоего парня.
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Loegaire Bell
Ответ Иван Лазович
Не понял, почему Испания не считалась фаворитом, если ее костяк состоит из одного из сильнейших клубов Европы
Чисто исторически. Раз раньше дальше 1/4 не проходили, то и теперь не фавориты. Хотя чисто по составу Испания крайне сильная сборная. И это без Гихарро, Леон и Паньос.
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Сикарио
Ответ BZB
Сборная Англии и в женском футболе в финалах лажает.
В Грузии закончился Евро U-21. В финале в Батуми сборная Англии обыграла Испанию – 1:0. Единственный мяч на счету Кертиса Джонса.
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Loegaire Bell
Ответ BZB
Сборная Англии и в женском футболе в финалах лажает.
А женское Евро кто последнее выиграл, не Англия?) Я за Испанию, но матчасть же нужно знать хоть чуть-чуть.
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luu
Ответ Aptesia Fallarme
Почему "приемлемый уровень" задают именно мужчины? Может быть у женщин свой уровень, а у мужчин свой? Что вы понимаете под физиологическими особенностями? У мужчин нет особенностей тоже? Внимания они требуют, потому что выкладываются на поле так же, травмируются тоже, тренируются не меньше. А потом приходит аналитик luu и пишет мезогинный коммент. Вы уж лучше сразу пишите: "Пусть идут борщ варить", - чего церемониться-то? Или если бы вы на фабрике ткачих вкалывали, то вас бы устроила зарплата на два порядка меньше, потому что у вас пальцы недостаточно тонкие?
Потому что мужчины играют в лучше как ни крути, поэтому и задают и никакие феминистские разглагольствования этого не изменят, sad but true
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AF007
Ответ Redhead One
Так теперь очередь женщин в футболе права качать. В теннисе добились своего, хотя играют хуже и меньше)
Включил год назад матч Касаткиной с Гарсией за выход в 1/2 на итоговом - не нашел ни одного отличия от своих теннисных поединков (держу ракетку в руке не чаще двух раз в месяц). Качество розыгрышей впечатлило на всю жизнь)
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R Air
Очень интересно
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dzenga 1
Круто !
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BZB
Сборная Англии и в женском футболе в финалах лажает.
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