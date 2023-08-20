31 комментарий

Вамос!

Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира-2023 – 1:0 против Англии. Матч получился не самым зрелищным. Но ярких моментов накопилось предостаточно.

Испания давила с самого свистка и на 28-й минуте открыла счет: левый защитник Ольга Кармона выжгла бровку в стиле Жорди Альбы и мягко покатила в дальний угол.

Кармона – капитан сборной и футболистка «Мадрида», ей покорилось уникальное достижение: стала первой в истории, кто забил победный гол за Испанию и в полуфинале, и в финале ЧМ.

Кармона забила второй мяч испанцев в финалах ЧМ – до этого отличался только Андрес Иньеста в далеком 2010-м.

После гола Ольга показала майку с надписью «MERCHI» – так передала привет маме и ее подругам.

На 67-й минуте испанки заработала пенальти: Кира Уолш сыграла рукой в штрафной. Испания могла закрывать все вопросы. Но Мэри Ирпс решила иначе – и отразила удар Дженнифер Эрмосо. Англия в игре!

Отбитый пенальти возродил англичанок. Они пошли в атаку, но кипер Ката Коль справлялась.

На 90-й минуте вышла Алексия Путельяс: обладательница «Золотого мяча» провела слабый турнир, так как только набирает форму после разрыва крестообразных связок.

Испания выстояла – и стала чемпионом мира!

Англичанки были расстроены.

Как и их болельщики, которые смотрели финал на большом экране.

А в Испании праздник.

Испания выиграла ЖЧМ впервые в истории

Нет, Испания даже не считалась фаворитом.

• Это первый титул ЧМ в истории женской Испании. До 2015-го они не могли пройти квалификацию, на первом своем ЧМ не вышли из группы. На ЧМ-2019 во Франции испанки дошли до 1/4 финала и вылетели от будущего победителя – США.

• На чемпионате Европы испанки тоже дебютировали совсем недавно – в 2013-м. Все три розыгрыша они доходили максимум до четвертьфинала.

• Лучшим игроком турнира стала Айтана Бонмати Конка. Она играет за сборную уже шесть лет и давно правит в полузащите женской «Барсы».

Восхищается даже Пеп Гвардиола: «Мне очень нравится игра Айтаны Бонмати. Я бы сказал, что она – Иньеста в женском футболе. Рад, что «Барса» оказала серьезное влияние на женскую сборную Испании».

Золотое поколение мужской сборной Испании опиралось на «Барселону» Гвардиолы. Женская команда тоже: семь из 11 футболисток играют за «Барсу», Дженнифер Эрмосо из мексиканской «Пачуки» еще год назад представляла каталонцев. Учитывая доминацию женской «Барселоны» (1 поражение в лиге за два сезона и победа в Лиге чемпионов), параллелей становится еще больше.

Теперь ждать победы на Евро?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Julian Finney, Brendon Thorne, Cameron Spencer, Hollie Adams; East News/AP Photo/Rick Rycroft, Kim Price/Cal Sport Media, AP Photo/Rick Rycroft, AP Photo/Paul White, AP Photo/Alessandra Tarantino