54 комментария

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«Абсолютный позор». Хави взбешен после скандальной бойни «Барсы» в первом туре

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Ла Лига Ла Лига
Хетафе Хетафе
Френки де Йонг Френки де Йонг
Альфонсо Перес Бурруль
Пепе Бордалас
Хави Хави
Футбол Футбол

Отвечают ему тоже жестко.

«Барса» и «Хетафе» в первом туре Ла Лиги выдали безголевое побоище – с ударами в грудь и голову, гневом Хави и тремя удалениями

После игры не менее жарко.

Прежде чем погрузиться в реакции, один факт: Opta пишет, что это был самый долгий матч чемпионата Испании как минимум с сезона-2007/08 – длился 115 минут и 54 секунды. При этом в игре мяч находился 60 минут и 49 секунд.

Дикое количество остановок – и добавленного времени.

Хави жестко отчитал судей. Заявил, что поэтому испанский футбол и не смотрят

Кипящий Хави еще держался, когда комментировал свое удаление, но вот когда дошло до эпизода с рукой Гави, где пенальти после 100-й минуты не дали из-за нарушения со стороны испанца, тренер «Барселоны» вспыхнул.

«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и тут тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто нелепо. Рука выдумана.

Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели. Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Я очень зол».

А следом Хави добавил скорее в целом о количестве добавленного времени и о том, как судьи вели игру:

«Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол. Это вообще была не игра, этот продукт – позор».

Коротко к сути спорного эпизода, оценка со стороны: бывший испанский судья Альфонсо Перес Бурруль (224 матча в Ла Лиге) поддержал отмену пенальти в пользу «Барселоны». «Да, удар по ноге Араухо, который контролировал мяч в штрафной «Хетафе», – это пенальти. Но перед этим Гави коснулся мяча рукой, и последующее действие уже считается недействительным».

Вряд ли убедит Хави, но для палитры мнений важно.

«Это просто неуважение». Главного тренера «Хетафе» взбесили претензии Хави

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас намекнул, что слова тренера «Барсы» могут навредить всей лиге.

«Это его мнение. Но эти слова не помогают Ла Лиге, хотя мы считаем, что наш чемпионат один из сильнейших в мире. Величие футбола и в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны».

Я не разделяю слова Хави. Очевидно, это способ оправдать то, что они не набрали три очка в этой игре с таким составом, с невероятными игроками. Я совсем не разделяю такую позицию. Я не думаю, что эти слова идут на пользу нашей лиге. Мы должны защищать ее.

Я абсолютно не согласен с тем, что виноваты судьи, нам дали гораздо больше карточек. Я не думаю, что это пошло нам на пользу. Мне больше нечего сказать.

[Слова о судьях] – это способ умолчать о хорошей игре моих футболистов. Это просто неуважение», – заявил Бордалас.

Де Йонг атаковал «Хетафе» за затяжки – тоже звучит «Позор». Хави могут нарастить дисквалификацию

Почти 116 игровых минут – следствие пауз и затяжек времени, считают в «Барселоне». Ярче всех возмутился Френки Де Йонг.

«Мы должны работать лучше, но и судьи тоже. Ла Лига должна установить правила против всего этого [затяжек времени]. Во втором тайме добавили девять минут – кажется, что это много. Но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут. И это не их вина, это их работа. Позор», – заявил хавбек «Барселоны».

Diario Sport сообщает, что Хави после его слов могут наказать жестче: дисквалифицировать на два матча за споры с судей, а еще на два за послематчевые комментарии.

И кто в этой ситуации прав?

Побоище «Барсы» и «Хетафе»: удары в грудь и голову, гнев Хави, три удаления 🔥

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun; Juan Carlos Rojas/Global Look Press

54 комментария

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Ugrafs
Чави всё правильно сказал. Грязная и подлая манера игры Хетафе, грязное и непоследовательное судейство. Это не футбол
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Dmitriy D.
Ответ Spartakovec navsegda
Смотрел матч до удаления игрока Барселоны. Но самое горячее было впереди. Если Хави считает, что болельщикам интереснее смотреть как Барселона забив гол, затем катает мяч и не дает шансов сопернику, то это не так. Как раз подобные неожиданности, не назову эту ничью сенсацией, говорят о силе чемпионата и минимуме проходных матчей, что и интересно любителям футбола.
Болельщикам интересно смотреть футбол. Хоккейные силовые приемы и удары локтями в солнечное сплетение, это явно атрибуты какого-то другого вида спорта.
Отсюда и претензии к судейству. Дамиан Суарес, получающий ЖК на 80+ минуте, при том, что систематически бил игроков соперника минуты так с 10й, это какой-то сюр.
+22
-4
+18
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Меган Лайф
Ответ Ugrafs
Чави всё правильно сказал. Грязная и подлая манера игры Хетафе, грязное и непоследовательное судейство. Это не футбол
А хави не хочет сказать ничего о том, что его команда за 120 минут не соорудила даже момента?
+9
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Виктор Войнов
Ответ Ugrafs
Чави всё правильно сказал. Грязная и подлая манера игры Хетафе, грязное и непоследовательное судейство. Это не футбол
А было бы нормально, если после игры , судьи давали бы комментарии в стиле : да это позор. С таким составом Барса не может обыграть Хетафе. Если бы я был на месте Хави результат был бы другой ?
Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Сомневаюсь что все футболисты и тренеры досконально знают правила игры в которую играют
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Ложный Латераль
Судейство в ЛаЛиге уже несколько лет подряд не находится на уровне топ лиг. Практически каждый матч ошибки за ошибкой(просто игры середняков не многие смотрят, там тоже много). И в этом матче судья потерял нить игры. Думаю лучшим решением было бы привлекать топовых судей с других стран по два на каждый тур. Но такие реформ не будет пока у руля Тебас
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Bigbadaboom
Касательно рук. Возможно имели ввиду руки в защите не явные свистеть не будут, но в атаке же любая рука-фол.
+5
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Взвешенный вомбат Китая
А мне кажется абсолютный позор - это когда всей командой просишь пенальти на 90+ минутах играя супер дорогим составом в сравнении с соперником
+5
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Spartakovec navsegda
Смотрел матч до удаления игрока Барселоны. Но самое горячее было впереди. Если Хави считает, что болельщикам интереснее смотреть как Барселона забив гол, затем катает мяч и не дает шансов сопернику, то это не так. Как раз подобные неожиданности, не назову эту ничью сенсацией, говорят о силе чемпионата и минимуме проходных матчей, что и интересно любителям футбола.
+15
-11
+4
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Нурбол Жумаскалиев
барселоне после "инцидента" с эвребе вообще по-жизненно нужно запретить возмущаться судейством. негрейру с его "консультациями" тоже напомнить?
+8
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Джон Мщузавсех
Как закончился испанский блат в Евролиге, у них всё посыпалось.
+4
0
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Меган Лайф
Ответ Iamliam
По моменту с Гави нормальных повторов пока нет, так что не знаю как тут можно точно сказать что была руки) Но вот некоторые моменты, где судья немножко ослеп в пользу Хетафе: -Блокировка - https://youtu.be/Mvkd2wzb5io?t=96 -Борьба на фол - https://youtu.be/Mvkd2wzb5io?t=442 -Блокировка - https://youtu.be/Mvvyyb0LD-A?t=223 Я не знаю как можно было все это пропустить..
1. Мяч уже потерян игроком барсы. С каких пор за это должны свистеть? Под него ник о не бросаося, он просто влетел в игрока соперника
2. Игрок барсы первым уп рвётся рукой в корпус игрока хетафе, пытаясь помешать ему
3. Блокировка игрока без мяча? Это что-то новое
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duran mars
Атлетико тоже практически в каждой игре чемпионского сезона, играл как костоломы, просто Барса уже совсем не та Барса.
+3
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72bp4cq2tr
Как я ржу с этого абсурда. бчк 20 лет заносили бабки в судейский корпус, это уже факт. Они привыкли к абсолютной благосклонности судей. Рекорды по назначенным пенальти в ворота соперников за сезон и прочий беспредел тому подтверждение. Конечно за 20 лет они привыкли, что они всегда играют 12 на 11, а теперь начали ныть, когда админ ресурс потерян))
И с первой минуты первого матча сезона эти 🤮 начали ныть, что судейка не подсуживает им. хаха
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Vatikan
Ответ CaptainFootballiste
Из-за этих блаугранеров к меня не зашёл мощнейший экспресс из 18 событий, а надо-то было просто ТБ 1,5 оформить на двоих. Под впечатлением от камбэка в товарняке со Шпорами я меньше всего ожидал «баранок» от этого матча((( Это фиаско, братан Хави!
Надо было читать историю. Когда барса забивала там? И все экспрессы сложились бы, как у меня
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Wekil Halylow
Ответ Ложный Латераль
Судейство в ЛаЛиге уже несколько лет подряд не находится на уровне топ лиг. Практически каждый матч ошибки за ошибкой(просто игры середняков не многие смотрят, там тоже много). И в этом матче судья потерял нить игры. Думаю лучшим решением было бы привлекать топовых судей с других стран по два на каждый тур. Но такие реформ не будет пока у руля Тебас
в АПЛ тоже такые судейство.
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Kombarik
Бордолас выдал базу
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Александр Опёнышев
Бордалас постыдился бы, явно не без его установки Хетафе играли как мрази натуральные
+7
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Младший лейтенант
Ответ Vatikan
Надо было читать историю. Когда барса забивала там? И все экспрессы сложились бы, как у меня
Скрин прикрепи.
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Младший лейтенант
Ответ Vatikan
Надо просто верить
Нет. Ты же не боженька.
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mr kovalsky
Ответ Ложный Латераль
Судейство в ЛаЛиге уже несколько лет подряд не находится на уровне топ лиг. Практически каждый матч ошибки за ошибкой(просто игры середняков не многие смотрят, там тоже много). И в этом матче судья потерял нить игры. Думаю лучшим решением было бы привлекать топовых судей с других стран по два на каждый тур. Но такие реформ не будет пока у руля Тебас
Каких это с других? В апл норм или в италии?
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72bp4cq2tr
Ответ Bigbadaboom
Касательно рук. Возможно имели ввиду руки в защите не явные свистеть не будут, но в атаке же любая рука-фол.
А и все равно, у них свои правила, за которые они заносили 20 лет в судейскую))
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Иван Баланар
Ответ Верховный Лорд
Фк «нытьелона»
🤣🤣👌
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Верховный Лорд
Фк «нытьелона»
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Гриззли
Ответ Iamliam
1. Там было отчетливое движение спиной в игрока Барсы, когда Фати оббегал его 2. Игрок Барсы был с мячом, игрок с мячом имеет привилегии в борьбе 3. Тут ладно соглашусь, просто на него подача не пошла, а если бы пошла это был бы фол.
Никаких привилегий игрок с мячом не имеет.
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Iamliam
По моменту с Гави нормальных повторов пока нет, так что не знаю как тут можно точно сказать что была руки)
Но вот некоторые моменты, где судья немножко ослеп в пользу Хетафе:
-Блокировка - https://youtu.be/Mvkd2wzb5io?t=96
-Борьба на фол - https://youtu.be/Mvkd2wzb5io?t=442
-Блокировка - https://youtu.be/Mvvyyb0LD-A?t=223
Я не знаю как можно было все это пропустить..
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-2
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