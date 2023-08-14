54 комментария

Отвечают ему тоже жестко.

«Барса» и «Хетафе» в первом туре Ла Лиги выдали безголевое побоище – с ударами в грудь и голову, гневом Хави и тремя удалениями.

После игры не менее жарко.

Прежде чем погрузиться в реакции, один факт: Opta пишет, что это был самый долгий матч чемпионата Испании как минимум с сезона-2007/08 – длился 115 минут и 54 секунды. При этом в игре мяч находился 60 минут и 49 секунд.

Дикое количество остановок – и добавленного времени.

Хави жестко отчитал судей. Заявил, что поэтому испанский футбол и не смотрят

Кипящий Хави еще держался, когда комментировал свое удаление, но вот когда дошло до эпизода с рукой Гави, где пенальти после 100-й минуты не дали из-за нарушения со стороны испанца, тренер «Барселоны» вспыхнул.

«Я нигде не вижу руки. Если рука нечеткая – не свистите. Так нам говорили. Совещания судей мне не нравились до этого, и тут тоже не понравились. Сегодня был позор. Просто нелепо. Рука выдумана .

Нам говорили, что судьи не будут так часто ходить смотреть повторы. ВАР – это какой-то фантастический инструмент, я ничего не понимаю. Сказали, что нечеткие руки фиксировать не будут, и тут не ставят пенальти якобы из-за руки Гави. Все это видели. Мы расстроены – это очень явная несправедливость. Я очень зол».

А следом Хави добавил скорее в целом о количестве добавленного времени и о том, как судьи вели игру:

« Неудивительно, что люди не хотят смотреть [испанский] футбол. Это вообще была не игра, этот продукт – позор ».

Коротко к сути спорного эпизода, оценка со стороны: бывший испанский судья Альфонсо Перес Бурруль (224 матча в Ла Лиге) поддержал отмену пенальти в пользу «Барселоны». «Да, удар по ноге Араухо, который контролировал мяч в штрафной «Хетафе», – это пенальти. Но перед этим Гави коснулся мяча рукой, и последующее действие уже считается недействительным».

Вряд ли убедит Хави, но для палитры мнений важно.

«Это просто неуважение». Главного тренера «Хетафе» взбесили претензии Хави

Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас намекнул, что слова тренера «Барсы» могут навредить всей лиге.

«Это его мнение. Но эти слова не помогают Ла Лиге, хотя мы считаем, что наш чемпионат один из сильнейших в мире. Величие футбола и в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны».

Я не разделяю слова Хави. Очевидно, это способ оправдать то, что они не набрали три очка в этой игре с таким составом, с невероятными игроками. Я совсем не разделяю такую позицию. Я не думаю, что эти слова идут на пользу нашей лиге . Мы должны защищать ее.

Я абсолютно не согласен с тем, что виноваты судьи, нам дали гораздо больше карточек. Я не думаю, что это пошло нам на пользу. Мне больше нечего сказать.

[Слова о судьях] – это способ умолчать о хорошей игре моих футболистов. Это просто неуважение», – заявил Бордалас.

Де Йонг атаковал «Хетафе» за затяжки – тоже звучит «Позор». Хави могут нарастить дисквалификацию

Почти 116 игровых минут – следствие пауз и затяжек времени, считают в «Барселоне». Ярче всех возмутился Френки Де Йонг.

«Мы должны работать лучше, но и судьи тоже. Ла Лига должна установить правила против всего этого [затяжек времени]. Во втором тайме добавили девять минут – кажется, что это много. Но во втором тайме «Хетафе» потратил впустую 25 минут. И это не их вина, это их работа. Позор», – заявил хавбек «Барселоны».

Diario Sport сообщает, что Хави после его слов могут наказать жестче: дисквалифицировать на два матча за споры с судей, а еще на два за послематчевые комментарии.

И кто в этой ситуации прав?

Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun; Juan Carlos Rojas/Global Look Press