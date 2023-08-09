7 комментариев

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Матч АЕК – «Динамо» Загреб перенесли из-за кровавой драки. Сотня задержанных и смертельный исход

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Страшно.

Квалификация ЛЧ-2023/24 идет не по плану: АЕК и «Динамо» Загреб должны были сыграть 8 августа, но УЕФА перенесла игру на другую дату. Повод − трагический: 6 августа в Афинах фанаты клубов подрались, есть жертва. 

Судя по информации Greek City Times, это была спланированная акция хорватских фанов. 

•‎ За несколько дней до матча группа из примерно 150-200 болельщиков «Динамо» прибыла в столицу Греции – хотя УЕФА запретил хорватским фанам посещать матч.

• Фаны приехали на туристических автобусах – полиция знала о приезде и установила скрытое наблюдение. Но потеряла их, когда они вышли из бусов и пересели: часть на поезд, часть на автомобили. 

Стычка фанатов произошла возле стадиона «OPAP Арена». По сообщениям греческих медиа, около сотни хорватских болельщиков напали на греков, когда они сидели в столовой около арены. Greek City Times добавляет: фанаты «Панатинаикоса» участвовали в драке на стороне болельщиков «Динамо».

Черные тени на скрине ниже − большая толпа фанатов, но не известно, чьих. 

Версия полиции отличается.

• Выездные фаны приехали на тренировку «Динамо» − там же под стадионом ждали греки. Команду со стадиона увезли под строгим конвоем. 

• Фаны АЕК и «Динамо» забросали друг друга коктейлями Молотова и камнями. Дальше, видимо, это перешло в поножовщину. 

В результате драки от ножевого ранения погиб 29-летний фанат из Греции (в изначальном репортаже писали, что ему 22). Еще пятеро хорватов и трое греков находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала 98 человек, 92 из 98 арестованных – хорваты. Еще пятерых поймали в порту: они пытались уехать в Грецию. 

Матч в итоге перенесли на слот 18-19 августа – первый состоится 15-го, когда остальные команды проведут уже ответные встречи. Это не единственная мера: УЕФА попросил не продавать билеты не только на матч АЕК – «Динамо», но и на игру «Панатинаикос» – «Марсель», которая пройдет 9 августа.

АЕК обвиняет «Динамо», 7 полицейских уволены

Задержанные хорваты сваливают вину на фанатов «Панатинаикоса», которые спровоцировали стычки. И вообще приехали «не для насилия, а для  чтобы психологически поддержать свою команду из местных кафе». Полиция им не верит. 

Загребская команда уже отреагировала на произошедшее в соцсетях: «Подобные вещи не соответствуют ценностям и этике, которые мы продвигаем как клуб и общество».

АЕК винит «Динамо» и греческую полицию − генеральный директор и вице-президент клуба Гиоргос Псомас не стеснялся в выражениях: «Мы возлагаем на «Динамо» Загреб полную ответственность за то, что группа хорватских организованных преступников отправилась из Загреба организованно, чтобы совершить то, что они совершили.

Второй главный виновник – полиция, которая позволила им попасть в Грецию, добраться до Афин и провести запланированную встречу со сторонниками организованной преступной группы другой греческой команды (вероятно, речь о «Панатинаикосе» – Sports.ru)».

Министр по делам защиты граждан Яннис Иконому уже отстранил семерых офицеров полиции: «Государство должно прикладывать больше усилий, чтобы сдерживать насилие в спорте, непозволительно, что полиция провалилась в этой ситуации. Особенно после убийства в феврале 2022 года 19-летнего греческого болельщика». 

В ночь на 1 февраля 2022-го группа фанатов ПАОК напала на 19-летнего Алкиса Кампаноса и его друзей − взбесило, что парни болеют за «Арис». Алкис умер от полученных травм.

Но выводов никто не сделал. 

Слезоточивый газ, светошумовые гранаты и кресла прямо на поле – так в Греции борются за чемпионство

Фото: IMAGO/Ronald Gorsic/Global Look Press; AP Photo/Thanassis Stavrakis, Petros Giannakouris

7 комментариев

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АМ АМ
Вот это солидарность пролетариев, когда греки объединились с хорв и пи…т других греков)
+3
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Максат Тобыш
Был еще бандит поезидент фк, который на поле пистолетом ходил..
+2
0
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Agent Smith
Жуть. Конечно футбол штука хулиганская. Но надо меру знать⚽️
+2
-1
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TresModiosVir
Ответ Максат Тобыш
Был еще бандит поезидент фк, который на поле пистолетом ходил..
а тот, что в микрофон орал на весь стадион?
+1
0
+1
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Mark Avrelii
Приехали искать на свою жопу приключения! В итоге погибший со стороны греков!
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garp
дело молодое
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Даша Тихонова
Ответ TresModiosVir
а тот, что в микрофон орал на весь стадион?
наверное, вот он - Иван Саввиди президент ПАОК
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3019492.html
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