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Помните президента Ивана Саввиди, который бегал по полю с пистолетом? Ему дали два года условно

Георгиос Коминис
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Спустя четыре после инцидента.

Греческий суд приговорил скандального президента ПАОК Ивана Саввиди к 25 месяцам тюрьмы условно. Вместе с Саввиди 10 месяцев получил и спортивный директор клуба Михель Любоша.

«Мы абсолютно не согласны с решением и немедленно подадим апелляцию. Это решение общественно-политического характера, а не юридического», – отбивается окружение Саввиди.

Ивана посадили за тот самый забег по полю с пистолетом четыре года назад.

Президент выбежал на поле с пистолетом? Что?

Да-да, это случилось 11 марта 2018 года. ПАОК принимал АЕК – между командами было всего два очка (в пользу гостей). ПАОК собирался отбивать долгожданное чемпионство, унылая игра катилась к нулевой ничьей, но на 90-й минуте ПАОК все-таки забил: за бешеной радостью никто не обратил внимание на арбитра Георгоса Коминиса. Он отменил гол и вот-вот собирался заканчивать матч. Это практически лишало ПАОК шансов на третье чемпионство в истории, стадион «Тумба» полыхал.

После долгих споров на Коминоса пошел сам Саввиди. Правой рукой взбешенный владелец ПАОК держался за кобуру с пистолетом на ремне. Президента с трудом оттащили от рефери, но Саввиди не сдавался: после провальной попытки наехать на судью пошел драться с президентом АЕКа.

Через два часа матч все-таки закончился. Все это время Коминос общался с Саввиди в судейской – и в конце концов гол засчитали, отдав победу хозяевам.

«Сначала мы не боялись инцидента, но потом, когда увидели его фото с пистолетом, подумали: сойди он с ума, мог бы и достать его. Сначала мы не знали, что у него есть пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на его использование, но это ненормально, когда президент клуба выходит в центр поля и угрожает судье оружием», – рассказывал тренер АЕК Маноло Хименес Marca.

После скандала Греческая федерация футбола на 20 дней приостановила чемпионат, засчитала ПАОК техническое поражение, а УЕФА временно отстранила клуб от всех соревнований. Вскоре Федерация на три года запретила Саввиди посещать стадионы.

Напомните, а кто такой Иван Саввиди?

Выделили главное из большого текста про Саввиди.

• В 1980 году Иван Саввиди пошел работать грузчиком на предприятие «Донской Табак» с месячной зарплатой около 70 рублей. Тогда там уже работало несколько тысяч человек – и занимавший десятки квадратных километров завод активно выпускал сигареты по всему Союзу: «Космос», «20 век», «Донской Табак» были одними из главных на рынке.

За 12 лет Саввиди получил высшее образование в местном Институте народного хозяйства и резко взлетел на должность заместителя директора компании. В 1993-м счастливый Иван открывал ОАО «Донской Табак» взамен приватизированного государственного предприятия.

• К началу 2000-х Саввиди был одной из самых узнаваемых личностей на юге России. Он основал холдинг «Группа Агроком» и получил депутатский мандат. Компании холдинга подмяли почти все крупное мясное производство южнее Ростова, местный аэропорт, Ростовский завод гражданской авиации, упаковочный бизнес и несколько девелоперских проектов.

• В 2011-м «Донской табак» попал в скандал: на пачках сигарет «Kiss» маркетологи изобразили счастливых детей, а чуть позже выпустили серию детских сигарет. Антимонопольная служба резко включилась и инициировала судебное разбирательство, но против депутата ничего не добилась. А вот детские фото с пачек быстро пропали.

В это же время Саввиди активно инвестировал в греческие компании. Он понял, что зарабатывать деньги в России удобно, а хранить – не очень. Поэтому его команда построила эффективную схему вывода капиталов через «Банк Москвы» и компанию Proper Investments GmbH, возглавляемую его сыном и супругой.

• В начале 2012-го Владимир Путин, приехавший в Ростовскую область, попросил Саввиди сократить вложения за рубеж и сосредоточиться на инвестициях внутри страны. Но бизнесмен не послушался, а через несколько месяцев потерял место в Думе, купил тонущий ПАОК и пообещал сборным Греции и России по миллиону долларов за выход в финал Евро.

• Саввиди сразу закрыл 9 млн евро многолетних долгов ПАОК и внес в его капитал еще 9,95 млн. К концу 2016-го сумма его инвестиций в клуб достигла 81,9 млн, а пакет акций увеличился до 82,8%.

Болельщики называли нового владельца Богом из России и приходили на стадион с его портретами.

ПАОК просто обожает Саввиди. Здесь все подробности

Фото: East News/Dmitry Korotaev/Kommersant/Sipa USA, Vasily Ponomarev/Kommersant/Sipa USA; кадры трансляции телеканала НТВ

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