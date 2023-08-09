Среди вариантов даже Кепа.

Реабилитация 37-летнего Мануэля Нойера затягивается: по информации Bild, немец пропустит еще 8-10 недель – и это при самом позитивном сценарии. Худший вариант – полноценное возвращение только в 2024 году.

Нойер сломал ногу на лыжах. После этого – ад

В декабре немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после провала на ЧМ-2022. Вылет до конца сезона.

«Эй, народ. Ну что сказать, конец года мог бы быть и лучше. Пытаясь проветриться во время лыжного тура, я сломал ногу. Вчерашняя операция прошла прекрасно. Большое спасибо врачам, но мне больно осознавать, что текущий сезон для меня окончен. Берегите себя», – грустил Ману.

В июле Нойер пришел на первую тренировку, но не смог полноценно заниматься из-за дискомфорта и боли. Пришлось отцепить капитана от азиатского турне.

Через пару дней Bild дал инсайд: в конце мая из ноги Мануэля хирургическим путем удалили винт, это последствие травмы. Через два месяца он перенес небольшую операцию по удалению куска металла из правой малоберцовой кости.

«Бавария» верила, что это не скажется на возвращении кипера, но теперь у него возникают проблемы даже при ударе здоровой левой ногой. У Ману возникает дискомфорт и при прыжках.

Кем «Бавария» заменит Нойера? Откинули пачку кандидатов, новый – Кепа

Впервые за много-много лет у клуба проблема с вратарями.

• Ян Зоммер укатил в «Интер» – хочет быть основным в долгосрочной перспективе.

• Александра Нюбеля отдали в аренду в «Штутгарт», не видя особых перспектив.

Единственный доступный сейчас кипер – 35-летний Свен Ульрайх (есть 17-летний Макс Шмитт, у него ни одного матча на профессиональном уровне), а ведь Суперкубок Германии против «Лейпцига» уже в субботу. Клуб срочно ищет замену, но пока все сложно. Прежде всего требования самой «Баварии»: хотят сильного кипера (чтобы достойно заменил Нойера) с небольшой зарплатой, который спокойно присядет на скамейку запасных, когда Мануэль вернется.

• «Бавария» усердно вела Мамардашвили из «Валенсии», но по грузину не сошлись в цене.

• Bild сообщает, что мюнхенцы следят за Давидом Де Хеа, который пока не нашел клуб после ухода из «Ман Юнайтед». Но журналист Флориан Плеттенберг опроверг информацию: испанец просит высокую зарплату, да и не согласится на роль второго вратаря.

• Вратарь «Севильи» Буну тоже отпал: испанцы просят 18 млн евро. Плюс Буну нравится «ПСЖ», а «Бавария» не будет вступать в гонку.

Кажется, идеальный вариант предложил лично Томас Тухель: рекомендовал Кепу, которого знает по «Челси». Англичане согласны на аренду с обязательством выкупа: Почеттино нравится испанец, но уж слишком жирный контракт (175 тысяч в неделю). Самому Кепе нравится идея с переходом в «Баварию».

Кепе всего 28 – может пережить Нойера в клубе. «Бавария» верит: после возвращения немец снова займет место в основе.

Но вернется ли Ману?

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu