Британские Мальдини.

«Лидс» начал путь к возвращению в АПЛ с камбэка: в первом туре Чемпионшипа команда Даниэля Фарке горела «Кардиффу» 0:2, но в итоге отыгралась на 90+5.

А теперь посмотрите, кто после первого гола «Лидса» (на 49-й минуте) пихал партнерам и требовал вернуться на поле: 17-летний Арчи Грэй, которого признали лучшим игроком матча.

В его дебютной игре в профессиональном футболе! (вот ссылка, если не отображается видео)

Этот парень смотрится в команде как влитой – и это неспроста. «Лидс» у Арчи в крови – он уже четвертый футболист в династии, который играет в клубе.

И самый молодой дебютант из семьи:

Арчи Грэй – 17 лет, 147 дней Энди Грэй – 17 лет, 308 дней Эдди Грэй – 17 лет, 350 дней Фрэнк Грэй – 18 лет, 106 дней

Тренер Фарке впечатлен юным полузащитником: «Я стараюсь не перехваливать молодых игроков, но, если вы пообещаете не рассказывать Арчи, то признаюсь – он был великолепен. Несмотря на дебют на переполненном «Элланд Роуд», он смог показать зрелость. У него случались некоторые ошибки в позиционировании или неаккуратные передачи, но, учитывая его возраст, это первоклассное выступление. Думаю, что семья может гордиться тем, что показал сегодня Арчи».

Что ж, давайте знакомиться с Мальдини из «Лидса» поближе.

Династия началась с Эдди и Фрэнка. Они – легенды «Лидса»

В 1948 году в шотландской семье из Глазго родился Эдди Грэй, через шесть лет на свет появился его брат Фрэнк. Именно эти двое мужчин положили начало футбольной династии Грэев.

Эдди попал в систему «Лидса» в 1965 году и провел там всю жизнь на позиции вингера, став местной легендой – он отыграл 577 матчей, это седьмой показатель за всю историю клуба. Вместе с «Лидсом» Эдди Грэй по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок Ярмарок (дальний предок Лиги Европы), по разу игроку покорился Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок лиги.

В 2000 году болельщики голосованием выбирали величайших игроков в истории «Лидса». Эдди занял третье место в списке, а также вошел в символическую сборную всех времен. В 2013-м его включили в Зал славы английского футбола.

Левый защитник Фрэнк (дедушка Арчи) тоже провел большую часть карьеры в «Лидсе», за который в сумме отыграл под 400 матчей. С родным клубом он зацепил одно чемпионство, а в Европе добился успехов с «Ноттингем Форест»: в 1980-м выиграл Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. С «Лидсом» братья Грэй тоже могли выиграть КЕЧ, но в финале 1975 года проиграли «Баварии». После периода в «Ноттингеме» Фрэнк вернулся в «Лидс», где четыре года играл под руководством брата Эдди, который к тому моменту уже стал тренером.

В 1985-м братья покинули родной клуб. Оба пробовали себя тренерами: Эдди помимо «Лидса» работал в «Халле», а Фрэнку повезло меньше – он возглавлял команды из английских подвалов, названия которых вряд ли вам о чем-нибудь скажут.

Сейчас Эдди официальный посол «Лидса» и параллельно появляется на йоркширском радио. Фрэнк же переехал в Австралию, где работает экспертом на телеканале Fox Sports.

Дети Эдди и Фрэнка тоже футболисты. Но за основу «Лидса» поиграл только один

У Эдди Грэя шестеро детей – двое из них занимались футболом. Ник играл в юношеской команде «Лидса» вместе с Джеймсом Милнером, а также поиграл за «Галифакс Таун» в одно время с Джейми Варди. Стюарт играл за «Селтик» (клуб, за который с детства болел папа) и «Рединг», а в 2009-м исполнил роль своего отца в спортивной драме «Проклятый Юнайтед».

У Фрэнка Грея только один сын – Энди.

У него вышла очень богатая футбольная карьера – поиграл за «Лидс», «Ноттингем Форрест», «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Чарльтон», «Барнсли» и «Брэдфорд» и закончил с футболом в 2014 году.

Арчи – сын Энди и внук Фрэнка. Его родной и двоюродные братья тоже в системе «Лидса»

С шестью детьми у Эдди уже 17 внуков. Двое из них – Джейкоб и Чарли – сейчас занимаются в академии «Лидса». Арчи Грэй – новая звезда «Лидса» – сын Энди и внук Фрэнка. В отличие от дедов, которые играли за Шотландию (Фрэнк выступил даже на ЧМ-1982), Арчи пока вызывается в юношеские сборные Англии, где он и родился.

У Арчи также есть родной брат Гарри – ему 13 лет, и он считается очень перспективным нападающим. Получается, в системе «Лидса» сейчас еще четверо Грэев!

Возможно, кто-то из них тоже станет новой клубной легендой.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer, Ben Hoskins / Stringer; twitter.com