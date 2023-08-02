24 комментария

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«Арсенал» сравнял на 90+11 и забил все пенальти. Так «Ман Сити» отдал третий Суперкубок подряд

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Арсенал Арсенал
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Леандро Троссард Леандро Троссард
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Микель Артета Микель Артета
Коул Палмер Коул Палмер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Футбол Футбол

Уже традиция.

Первый матч английского сезона получился не самым огненным на моменты, но подарил замечательную развязку. «Манчестер Сити» открыл счет на 77-й минуте, «Арсенал» отыгрался на 101-й и потом затащил серию пенальти.

Первый тайм – скука. «Сити» забрал мяч, но не создал ничего

В первом тайме «Арсенал» отдал инициативу сопернику, а сам пользовался свободным пространством. Яркая статистика: «Сити» владел мячом 62% времени, но насоздавал всего 0,05 xG. А лучшие моменты первого тайма были у Кая Хавретца – оба раза он пробил в запасного кипера «Манчестера» Ортегу (ну или вратарь хорошо выбирал позицию).

А что Холанд? Главный момент Эрлинга в первом тайме – когда он побежал прессинговать чуть не упустившего мяч в ворота Аарона Рэмсдейла. Но накрыть не успел. Да, больше ничем норвежский форвард не запомнился – впрочем, в прошлом году в Суперкубке УЕФА он тоже не отличился.

Первый тайм получился достаточно скучным – команды не рисковали и играли максимально сосредоточенно, почти не ошибаясь.

Героем «Сити» чуть не стал Коул Палмер. У пацана мощное лето

Во второй половине игры Пеп Гвардиола внес несколько небольших изменений – и «Сити» заиграл интереснее в атаке. Но по-настоящему поменяли ситуацию на поле замены. На 64-й вместо Холанда и Ковачича вышли Де Брюйне и Палмер – они и сообразили первый гол на 77-й минуте.

КДБ нашел молодого полузащитника пасом на углу штрафной. Палмер чуть сместился в центр и попал в девятку так, что у Рэмсдейла не было ни одного шанса.

За минуту до гола Микель Артета заменил образцово закрывшего левый фланг Юрриена Тимбера на Кирана Тирни. Из-под шотландца Коул Палмер и забил.

Кстати, про Палмера. У 21-летнего полузащитника отличное лето. В июне он был хорош в решающих матчах победного для Англии Евро-U21. В полуфинале против Израиля (3:0) сделал 1+2 – поучаствовал во всех трех мячах. А в финале именно он исполнил штрафной, после которого залетел победный мяч рикошетом от Кертиса Джонса.

Палмер – уроженец Манчестера и воспитанник академии «Сити» с 8 лет. Фил Фоден признавался, что очень ждет Коула в основе. В прошлом сезоне Палмер провел за нее 25 матчей, но был не очень доволен: «Сезон для меня очень непростой. Когда редко играешь, это влияет. А когда я играл, то не показывал всего, на что способен. Возможно, я слишком старался показать себя».

Этим летом у Палмера хватало предложений по аренде: писали об интересе от «Брайтона», «Бернли», «Боруссии» и «РБ Лейпцига». «Ман Сити» вроде бы готов отпустить игрока, но пока Коул в составе. И чуть не стал героем Суперкубка. Если бы не события на 101-й минуте.

«Арсенал» отыгрался на 11-й добавленной. Привыкаем – так будет весь сезон

В этом сезоне в Англии рекомендовали судьям полностью компенсировать время игры – дотошно покрывать все задержки и наказывать за затяжку игры. Пообещали, что будет как на ЧМ-2022: матчи по 100 минут станут нормой.

И это помогло «Арсеналу». Команда Артеты тяжеловато атаковала после пропущенного гола (при этом чуть не пропустили 2 раза), но на 101-й минуте заработала угловой. После него Букайо Сака подал в штангу, но мяч подобрал Леандро Троссард – и вот его удар через рикошет залетел в ворота.

И как же Леандро убрал ложным замахом прямо перед ударом!

Судья изначально добавил 8 минут, но игроки столкнулись головами, несколько минут их приводили в чувство – и в итоге отыграли 12 или 13 добавленных минут. Практически целый экстра-тайм.

«Арсенал» перевел игру в серию пенальти, где был предельно точен – уверенно забил 4 удара из 4. А вот «Сити» неожиданно подвели опытные Де Брюйне (ударил в перекладину) и Родри (покатил низом – легко для Рэмсдейла).

Как итог – победа «Арсенала» в серии пенальти 4:1. Микель Артета второй раз в тренерской карьере обыгрывает Пепа Гвардиолу и забирает третий трофей (до этого были Кубок и Суперкубок в 2020-м).

А вот Гвардиола проиграл уже третий Суперкубок Англии подряд: до «Арсенала» в начале сезона уступали «Лестеру» и «Ливерпулю». Что, впрочем, не мешало брать пачки трофеев после.  

Арсенал – Манчестер Сити 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
6 августа, 18.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 77 Палмер, 1:1 – 90 Троссард.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Габриэл (Смит-Роу, 87), Салиба, Тимбер (Тирни, 76), Парти, Эдегор, Райс (Нкетиа, 81), Хавертц (Фабиу Виейра, 87), Сака, Мартинелли (Троссард, 75).
Манчестер СитиОртега, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич (де Брюйне, 64), Грилиш (Фоден, 58), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Палмер, 64), Альварес.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Парти (8), Артета (17), Хавертц (27), Альварес (31), Габриэл (66).

Фото: IMAGO/Paul Terry, Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS / AFP

24 комментария

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надеюсь это будет стимулом для команды, хороший матч, Тимбер зверь, Райс и Хаверц привыкают. всех канониров с победой
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Пушкари с победой...
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Палмер красавчик выиграл для сборной ЧЕ, забив в финале и полуфинале. И сегодня круто забил, то что Сити проиграл, просто не повезло, что Аканжи в свои срезал. Артета и Арсенал тоже молодцы, равная игра.
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+8
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тимбер, рамсдейл и троссард - герои матча, мартинелли разочарование. судейство - в пользу сити. гвардиолу - с квадруплом.
+15
-11
+4
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Тимбер звер походу Зину на скамейку мне Хаверц понравился зацепился на пол моменти
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0
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Ответ Пацанчик реальный
С тем что два года назад с Сити в финале аджапсандал сделал!
Так это было давно. А теперь радоваться остается чужим трофеям...
+4
0
+4
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Больше добавленных минут - больше интересного футбола. Но раньше или поздно надо выходить на чистое время. Футбол навскидку единственный среди топовых видов спорта, который играется вот так. С одной стороны - это отличает его от всех, а с другой - минусы затяжки времени неопреодолимы в нынешнем формате.
+2
0
+2
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Ответ Atsuktuvas
Больше добавленных минут - больше интересного футбола. Но раньше или поздно надо выходить на чистое время. Футбол навскидку единственный среди топовых видов спорта, который играется вот так. С одной стороны - это отличает его от всех, а с другой - минусы затяжки времени неопреодолимы в нынешнем формате.
эти постоянные травмы у побеждающей команды в конце матча сильно бесят
+3
-1
+2
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Да, больше ничем норвежский форвард не запомнился – впрочем, в прошлом году в Суперкубке УЕФА он тоже не отличился. Когда это Эрлинг играл в суперкубке УЕФА ?
+2
0
+2
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Ответ DolJun
тимбер, рамсдейл и троссард - герои матча, мартинелли разочарование. судейство - в пользу сити. гвардиолу - с квадруплом.
А Челси то с чем поздравить?
+6
-4
+2
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Ответ Atsuktuvas
Больше добавленных минут - больше интересного футбола. Но раньше или поздно надо выходить на чистое время. Футбол навскидку единственный среди топовых видов спорта, который играется вот так. С одной стороны - это отличает его от всех, а с другой - минусы затяжки времени неопреодолимы в нынешнем формате.
ну вот может тянуть станут меньше, все равно отыгрывать....
+1
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Ответ madaev
Да, больше ничем норвежский форвард не запомнился – впрочем, в прошлом году в Суперкубке УЕФА он тоже не отличился. Когда это Эрлинг играл в суперкубке УЕФА ?
да ладно тебе

не отличился ведь? не отличился

всё правда
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Уже в первом тайме Арсенал мог 2:0 вести, второй тайм вообще не узнать команду, чудом спаслись от поражения. Мои поздравления!!
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В статье счёт пенальти 4:2, в статистике ниже - 4:1.
Поправьте.
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В тексте ошибка - Арсенал победил по пенальти 4-1
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Ответ Александр Попов
Непонятно, как арсенал к кубку относится? Ну ясно, что занял второе место и тд, но розыгрыш со вторым местом, это бред
А с кем надо суперкубок играть? С тем, кто отлетел в финале кубка? И с вероятностью 99% отлетевший финалист кубка будет слабее 2 места АПЛ.
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Ответ Александр Попов
Непонятно, как арсенал к кубку относится? Ну ясно, что занял второе место и тд, но розыгрыш со вторым местом, это бред
Кубок Англии и АПЛ взял Сити. С кем в таком случае манчестерцам играть за супер-кубок? Простая логика...
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То как судьи относятся к ситявым это просто позор, 11 фолов у сити прости 6 у арсенала, угадайте у какой команды 3 желтые, а у какой одна? То что Родри закончил матч без желтой, вообще абсурд.
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Вроде 8 минут добавили. Они на 101 забили.
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Кажется, никто не делал драфт статьи с победой Арсенала, учитывая как поздно она появилась. Вдвойне приятно.
Матч местами давал заскучать, понравился контроль Арсенала в первом тайме. Ну и развязка)) Всех с победой!
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