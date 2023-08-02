24 комментария

«Арсенал» сравнял на 90+11 и забил все пенальти. Так «Ман Сити» отдал третий Суперкубок подряд
Уже традиция.
Первый матч английского сезона получился не самым огненным на моменты, но подарил замечательную развязку. «Манчестер Сити» открыл счет на 77-й минуте, «Арсенал» отыгрался на 101-й и потом затащил серию пенальти.
Первый тайм – скука. «Сити» забрал мяч, но не создал ничего
В первом тайме «Арсенал» отдал инициативу сопернику, а сам пользовался свободным пространством. Яркая статистика: «Сити» владел мячом 62% времени, но насоздавал всего 0,05 xG. А лучшие моменты первого тайма были у Кая Хавретца – оба раза он пробил в запасного кипера «Манчестера» Ортегу (ну или вратарь хорошо выбирал позицию).
А что Холанд? Главный момент Эрлинга в первом тайме – когда он побежал прессинговать чуть не упустившего мяч в ворота Аарона Рэмсдейла. Но накрыть не успел. Да, больше ничем норвежский форвард не запомнился – впрочем, в прошлом году в Суперкубке УЕФА он тоже не отличился.
Первый тайм получился достаточно скучным – команды не рисковали и играли максимально сосредоточенно, почти не ошибаясь.
Героем «Сити» чуть не стал Коул Палмер. У пацана мощное лето
Во второй половине игры Пеп Гвардиола внес несколько небольших изменений – и «Сити» заиграл интереснее в атаке. Но по-настоящему поменяли ситуацию на поле замены. На 64-й вместо Холанда и Ковачича вышли Де Брюйне и Палмер – они и сообразили первый гол на 77-й минуте.
КДБ нашел молодого полузащитника пасом на углу штрафной. Палмер чуть сместился в центр и попал в девятку так, что у Рэмсдейла не было ни одного шанса.
За минуту до гола Микель Артета заменил образцово закрывшего левый фланг Юрриена Тимбера на Кирана Тирни. Из-под шотландца Коул Палмер и забил.
Кстати, про Палмера. У 21-летнего полузащитника отличное лето. В июне он был хорош в решающих матчах победного для Англии Евро-U21. В полуфинале против Израиля (3:0) сделал 1+2 – поучаствовал во всех трех мячах. А в финале именно он исполнил штрафной, после которого залетел победный мяч рикошетом от Кертиса Джонса.
Палмер – уроженец Манчестера и воспитанник академии «Сити» с 8 лет. Фил Фоден признавался, что очень ждет Коула в основе. В прошлом сезоне Палмер провел за нее 25 матчей, но был не очень доволен: «Сезон для меня очень непростой. Когда редко играешь, это влияет. А когда я играл, то не показывал всего, на что способен. Возможно, я слишком старался показать себя».
Этим летом у Палмера хватало предложений по аренде: писали об интересе от «Брайтона», «Бернли», «Боруссии» и «РБ Лейпцига». «Ман Сити» вроде бы готов отпустить игрока, но пока Коул в составе. И чуть не стал героем Суперкубка. Если бы не события на 101-й минуте.
«Арсенал» отыгрался на 11-й добавленной. Привыкаем – так будет весь сезон
В этом сезоне в Англии рекомендовали судьям полностью компенсировать время игры – дотошно покрывать все задержки и наказывать за затяжку игры. Пообещали, что будет как на ЧМ-2022: матчи по 100 минут станут нормой.
И это помогло «Арсеналу». Команда Артеты тяжеловато атаковала после пропущенного гола (при этом чуть не пропустили 2 раза), но на 101-й минуте заработала угловой. После него Букайо Сака подал в штангу, но мяч подобрал Леандро Троссард – и вот его удар через рикошет залетел в ворота.
И как же Леандро убрал ложным замахом прямо перед ударом!
Судья изначально добавил 8 минут, но игроки столкнулись головами, несколько минут их приводили в чувство – и в итоге отыграли 12 или 13 добавленных минут. Практически целый экстра-тайм.
«Арсенал» перевел игру в серию пенальти, где был предельно точен – уверенно забил 4 удара из 4. А вот «Сити» неожиданно подвели опытные Де Брюйне (ударил в перекладину) и Родри (покатил низом – легко для Рэмсдейла).
Как итог – победа «Арсенала» в серии пенальти 4:1. Микель Артета второй раз в тренерской карьере обыгрывает Пепа Гвардиолу и забирает третий трофей (до этого были Кубок и Суперкубок в 2020-м).
А вот Гвардиола проиграл уже третий Суперкубок Англии подряд: до «Арсенала» в начале сезона уступали «Лестеру» и «Ливерпулю». Что, впрочем, не мешало брать пачки трофеев после.
- Дата проведения
- 6 августа, 18.00, «Уэмбли»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Габриэл (Смит-Роу, 87), Салиба, Тимбер (Тирни, 76), Парти, Эдегор, Райс (Нкетиа, 81), Хавертц (Фабиу Виейра, 87), Сака, Мартинелли (Троссард, 75).
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Ковачич (де Брюйне, 64), Грилиш (Фоден, 58), Бернарду Силва, Родри, Холанд (Палмер, 64), Альварес.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Фото: IMAGO/Paul Terry, Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS / AFP
не отличился ведь? не отличился
всё правда
Поправьте.
Матч местами давал заскучать, понравился контроль Арсенала в первом тайме. Ну и развязка)) Всех с победой!