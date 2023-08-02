24 комментария

Уже традиция.

Первый матч английского сезона получился не самым огненным на моменты, но подарил замечательную развязку. «Манчестер Сити» открыл счет на 77-й минуте, «Арсенал» отыгрался на 101-й и потом затащил серию пенальти.

Первый тайм – скука. «Сити» забрал мяч, но не создал ничего

В первом тайме «Арсенал» отдал инициативу сопернику, а сам пользовался свободным пространством. Яркая статистика: «Сити» владел мячом 62% времени, но насоздавал всего 0,05 xG. А лучшие моменты первого тайма были у Кая Хавретца – оба раза он пробил в запасного кипера «Манчестера» Ортегу (ну или вратарь хорошо выбирал позицию).

А что Холанд? Главный момент Эрлинга в первом тайме – когда он побежал прессинговать чуть не упустившего мяч в ворота Аарона Рэмсдейла. Но накрыть не успел. Да, больше ничем норвежский форвард не запомнился – впрочем, в прошлом году в Суперкубке УЕФА он тоже не отличился.

Первый тайм получился достаточно скучным – команды не рисковали и играли максимально сосредоточенно, почти не ошибаясь.

Героем «Сити» чуть не стал Коул Палмер. У пацана мощное лето

Во второй половине игры Пеп Гвардиола внес несколько небольших изменений – и «Сити» заиграл интереснее в атаке. Но по-настоящему поменяли ситуацию на поле замены. На 64-й вместо Холанда и Ковачича вышли Де Брюйне и Палмер – они и сообразили первый гол на 77-й минуте.

КДБ нашел молодого полузащитника пасом на углу штрафной. Палмер чуть сместился в центр и попал в девятку так, что у Рэмсдейла не было ни одного шанса.

За минуту до гола Микель Артета заменил образцово закрывшего левый фланг Юрриена Тимбера на Кирана Тирни. Из-под шотландца Коул Палмер и забил.

Кстати, про Палмера. У 21-летнего полузащитника отличное лето. В июне он был хорош в решающих матчах победного для Англии Евро-U21. В полуфинале против Израиля (3:0) сделал 1+2 – поучаствовал во всех трех мячах. А в финале именно он исполнил штрафной, после которого залетел победный мяч рикошетом от Кертиса Джонса.

Палмер – уроженец Манчестера и воспитанник академии «Сити» с 8 лет. Фил Фоден признавался, что очень ждет Коула в основе. В прошлом сезоне Палмер провел за нее 25 матчей, но был не очень доволен: «Сезон для меня очень непростой. Когда редко играешь, это влияет. А когда я играл, то не показывал всего, на что способен. Возможно, я слишком старался показать себя».

Этим летом у Палмера хватало предложений по аренде: писали об интересе от «Брайтона», «Бернли», «Боруссии» и «РБ Лейпцига». «Ман Сити» вроде бы готов отпустить игрока, но пока Коул в составе. И чуть не стал героем Суперкубка. Если бы не события на 101-й минуте.

«Арсенал» отыгрался на 11-й добавленной. Привыкаем – так будет весь сезон

В этом сезоне в Англии рекомендовали судьям полностью компенсировать время игры – дотошно покрывать все задержки и наказывать за затяжку игры. Пообещали, что будет как на ЧМ-2022: матчи по 100 минут станут нормой.

И это помогло «Арсеналу». Команда Артеты тяжеловато атаковала после пропущенного гола (при этом чуть не пропустили 2 раза), но на 101-й минуте заработала угловой. После него Букайо Сака подал в штангу, но мяч подобрал Леандро Троссард – и вот его удар через рикошет залетел в ворота.

И как же Леандро убрал ложным замахом прямо перед ударом!

Судья изначально добавил 8 минут, но игроки столкнулись головами, несколько минут их приводили в чувство – и в итоге отыграли 12 или 13 добавленных минут. Практически целый экстра-тайм.

«Арсенал» перевел игру в серию пенальти, где был предельно точен – уверенно забил 4 удара из 4. А вот «Сити» неожиданно подвели опытные Де Брюйне (ударил в перекладину) и Родри (покатил низом – легко для Рэмсдейла).

Как итог – победа «Арсенала» в серии пенальти 4:1. Микель Артета второй раз в тренерской карьере обыгрывает Пепа Гвардиолу и забирает третий трофей (до этого были Кубок и Суперкубок в 2020-м).

А вот Гвардиола проиграл уже третий Суперкубок Англии подряд: до «Арсенала» в начале сезона уступали «Лестеру» и «Ливерпулю». Что, впрочем, не мешало брать пачки трофеев после.

Фото: IMAGO/Paul Terry, Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/JUSTIN TALLIS / AFP