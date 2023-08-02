8 комментариев

Не для слабонервных.

Марсело сейчас играет за бразильский «Флуминенсе», который провел первый матч плей-офф Кубка Либертадорес в гостях против «Архентинос Хуниорс» (1:1). Команда вдесятером сравняла в конце, но для Марсело это слабое утешение – удалили именно его. Да еще и за жуткий фол, после которого соперник надолго остался без футбола.

Предупреждение: ниже – жесть. Не смотрите, если не готовы к кадрам серьезных переломов.

На 58-й минуте Марсело в борьбе с правым защитником Лусиано Санчесом наступил на соперника. Выглядело так, что он просто опускал ногу на землю, не видя футболиста, который шел на мяч.

Так это было на видео. Еще раз предупреждаем: кадры действительно жуткие.

Изначально Марсело убирал мяч от соперника.

Переступая, он опускал ногу.

И угодил прямо на ногу Санчесу. Дикий кадр.

Первая реакция Марсело – извинения.

Эпизод пересматривали на ВАР, но все было и так ясно.

Судья перед удалением Марсело еще что-то ему объяснил – или успокаивал. На бразильце не было лица.

Он сразу после фола осознал, что произошло.

Катастрофа.

Tycsports пишет, что Марсело после удаления пошел в раздевалку «Архентинос Хуниорс» к Санчесу, затем обменялся с ним номерами телефонов, чтобы быть на связи. После этого аргентинца доставили в госпиталь.

Что после игры: Марсело извинился, соперник поблагодарил его за реакцию

Марсело тут же написал в твиттер: «Сегодня пришлось пережить тяжелейший момент на поле – я случайно травмировал коллегу. Желаю скорейшего выздоровления, Лусиано Санчес. Всех сил в мире!»

«Флуминенсе» тоже отреагировал: «Выражаем солидарность и желаем скорейшего выздоровления защитнику Лусиано Санчесу из «Архентинос Хуниорс», травмированному в результате несчастного случая в сегодняшней игре».

Аргентинский клуб ответил там же: «Мы соперники, а не враги. Спасибо, Марсело и «Флуминенсе» за вашу заботу».

При этом тренер «Флуминенсе» Фернандо Динис не согласился с удалением Марсело и назвал инцидент несчастным случаем.

Но травма оставит Санчеса надолго без футбола

Одноклубники сначала посчитали, что Санчес сломал ногу. Но клуб подтвердил вывих левого колена. Предстоит операция.

Предполагается, что восстановление футболиста займет 8-12 месяцев. До следующего лета 29-летний Санчес в футбол играть не будет.

Марсело в Бразилии: уже выиграл трофей, клуб в топ-5 чемпионата и в плей-офф Либертадорес

Бразилец после ухода из «Реала» отправился в «Олимпиакос», но там отыграл лишь десять матчей и ушел в феврале – мешали травмы. При этом стороны расстались по-доброму. Он перебрался в «Флуминенсе», где начинал карьеру. Марсело – воспитанник «Флу».

Он сразу выиграл трофей – чемпионат штата, причем клуб добыл победу в драматичных финалах с «Фламенго» – 4:1 после 0:2. В обоих матчах в составе «Фламенго» отличился экс-защитник «Спартака» Айртон, а Марсело забил в победной игре.

Позже, правда, «Флу» вылетел от «Фла» в Кубке Бразилии.

В чемпионате «Флуминенсе» выступает не очень стабильно. Сейчас он пятый, хотя и отстает на три очка от идущего вторым «Фламенго». Лидера достать тяжело – «Ботафого» выиграл целых 14 матчей из 17 и уже оторвался на 12 очков от ближайшего соперника.

В Кубке Либертадорес «Флуминенсе» выиграл первые три матча в группе (особенно впечатляющими были 5:1 над «Ривер Плейт») и позволил себе набрать лишь очко в оставшихся трех. «Архентинос Хуниорс» – соперник по 1/8 финала, в гостях сыграли 1:1.

Ответный матч с аргентинцами состоится через неделю и уже без Марсело. А в четвертьфинале будет ждать (опять он!) «Фламенго» – мало кто сомневается в общей победе бразильцев над парагвайской «Олимпией».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Ivan Fernandez; кадры трансляции; кадры трансляции