Эдинсон Кавани, который в прошлом сезоне играл за «Валенсию», заключил 18-месячный контракт с «Бока Хуниорс». 36-летний уругвайский нападающий взял десятый номер, который когда-то носил Диего Марадона.

Кавани по прибытии в Буэнос-Айрес отправился на медосмотр, а сразу после – на стадион, где его уже ждали фанаты.

Роскошный закат дополнял торжественный антураж на легендарной «Бомбонере».

Кавани вышел к болельщикам в куртке.

И был счастлив теплому приему.

Затем уругваец все же скинул верхнюю одежду и прошелся по полю вместе с детьми.

У болельщиков было отличное настроение.

Кто-то даже успел до презентации соорудить флаг, на котором изображено лицо Кавани и лого «Бока Хуниорс».

«Это отличные эмоции. Когда мне было 12, я был там, где вы сейчас – и тогда я чувствовал, что хочу однажды сыграть за этот клуб. Теперь я здесь и наслаждаюсь жизнью вместе со своей семьей», – обратился Эдинсон к болельщикам.

Презентация закончилась фейерверками – куда без них?

Кавани может дебютировать за «Боку» через два дня после презентации – аргентинскому клубу предстоит матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против уругвайского «Насьоналя».

Фото: eastnews.ru/LUIS ROBAYO