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«Хотел однажды сыграть за этот клуб». 36-летнего Кавани красиво представили в «Бока Хуниорс»

Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
высшая лига Аргентина высшая лига Аргентина
Футбол Футбол

Эдинсон Кавани, который в прошлом сезоне играл за «Валенсию», заключил 18-месячный контракт с «Бока Хуниорс». 36-летний уругвайский нападающий взял десятый номер, который когда-то носил Диего Марадона.

Кавани по прибытии в Буэнос-Айрес отправился на медосмотр, а сразу после – на стадион, где его уже ждали фанаты.

Роскошный закат дополнял торжественный антураж на легендарной «Бомбонере».

Кавани вышел к болельщикам в куртке.

И был счастлив теплому приему.

Затем уругваец все же скинул верхнюю одежду и прошелся по полю вместе с детьми.

У болельщиков было отличное настроение.

Кто-то даже успел до презентации соорудить флаг, на котором изображено лицо Кавани и лого «Бока Хуниорс».

«Это отличные эмоции. Когда мне было 12, я был там, где вы сейчас – и тогда я чувствовал, что хочу однажды сыграть за этот клуб. Теперь я здесь и наслаждаюсь жизнью вместе со своей семьей», – обратился Эдинсон к болельщикам.

Презентация закончилась фейерверками – куда без них?

Кавани может дебютировать за «Боку» через два дня после презентации – аргентинскому клубу предстоит матч 1/8 финала Кубка Либертадорес против уругвайского «Насьоналя».

Фото: eastnews.ru/LUIS ROBAYO

6 комментариев

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ЗлойЦиник
Круто!
+7
0
+7
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Александр Самойлов
Ответ KUMETS
Красивая пенсия
пенсия в валенсии была а тут нечто большее
+1
0
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pufkt38
Ответ QnizzaQnizza
Брат Сафонова
На Сафина он больше похож
+1
0
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KUMETS
Красивая пенсия
0
0
0
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QnizzaQnizza
Брат Сафонова
0
0
0
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Gaz_11
Кавани - хороший парень! Всегда ему симпатизировал! Особенно, в играх за Неаполь! А тут ещё и закат карьеры в Боке!👏🏻
По следам Марадоны, и впрямь)
0
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